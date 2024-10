Donne e poesia: performance immersiva ad Albavilla

Donne e poesia: serata con performance immersiva in sala civica ad Albavilla, venerdì 18 ottobre.

Donne e poesia: evento promosso dal collettivo That girl!

Emily Dickinson, Sylvia Platt, Alda Merini, Patrizia Cavalli, Antonia Pozzi. Si tratta di autrici con vite diverse ma con esigenze comuni: una narrativa capace di esprimere il proprio universo interiore e la libertà intellettuale per sperimentare il proprio talento, trascendendo il proprio genere. Donne e poesia: il connubio è stato espresso attraverso la metafora della "stanza" (introdotta originariamente da Virginia Woolf) intesa come luogo esperienziale, confine che innesca e tutela la produzione della propria arte.

La performance immersiva " Stanze di poesia" combina il luogo esperenziale, l'elemento letterario ( in prospettiva di genere) e quello artistico performativo. L'intento è di restituire al pubblico una selezione della produzione poetica delle autrici e l'attualità del loro messaggio, evitando di introdurre elementi di critica, commento ed analisi, in modo da lasciare allo spettatore ogni sensibilità di interpretazione.

Durante la performance, della durata di un'ora circa , lo spettatore è simbolicamente accompagnato da una voce narrante all'interno di cinque stanze virtuali. Qui, una a una, le autrici prendono vita attraverso la lettura interpretata delle proiezioni audiovisive realizzate ad hoc che racchiudono cenni biografici e immaginari di ogni poetessa. In ogni stanza una selezione musicale accompagnata la metrica delle liriche. Le tracce audio sono arricchite dalle vici originali di alcune poetesse .

Il progetto è promosso dal collettivo That girl! eterogeneo gruppo di donne che vengono da esperienze in campo letterario, artistico, teatrale e musicale della comunicazione con l'associazione Sifaper. L'appuntamento è per le 21 di venerdì 18 in sala civica.