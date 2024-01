Dopo vent'anni di stop, un 2023 pieno di successi per la Bocciofila Bindella

Si chiude un anno agonistico con il botto e l'augurio è quello di continuare anche durante quello che sta iniziando

Straordinaria rinascita per il sodalizio sportivo

E' stato un anno agonistico da ricordare quello della Bocciofila di Bindella. Dopo quasi 20 anni di fermo, da quando il gruppo è stato rifondato la scorsa primavera sono state organizzate sei manifestazioni, quattro serali, il Trofeo Città di Erba, una notturna a terna e una paralimpico più normodotato, tutte con enorme successo di partecipazione e di pubblico. Il sodalizio, che ha sede al bar Conti, si è portato a casa tre primi premi, tre secondi, tre terzi e un quarto e soprattutto il titolo di campione d’Italia del socio Luigi Conti.

E' già predisposto il calendario per questo 2024

In calendario per l'anno che è appena cominciato ci sono già quattro gare serali, il Trofeo Città di Erba, una notturna, una gara di sabato e un paralimpico più normodotato. "Ringrazio lo staff dirigenziale e i giocatori, perché la nostra Bocciofila è una grande famiglia – ha sottolineato il presidente Franco Brusadelli – Ringrazio in particolare Raffaele Rigamonti, Gianpiero Castelnuovo, Angelo Castelnuovo, Ivan Castelnuovo, Piero Conti e i titolari del Bar Conti, Luigi Conti e Roberta Bosio, e il figlio Simone Conti che cura i campi da bocce".