Benessere digitale per i più piccoli: è questo il tema dei due incontri organizzati da Associazione Intrecci Cucciago per il 23 febbraio e il 30 marzo. Appuntamento, in entrambe le occasioni, alle ore 21 in sala consiliare a Cucciago. Iscrizione gratuita ma necessaria per partecipare alla serata.

Il programma del ciclo di incontri

L’evento, organizzato in collaborazione con vari enti tra cui il Comune e l’Istituto Comprensivo di Cucciago-Grandate-Casnate, propone un percorso gratuito di sensibilizzazione sul benessere digitale, dedicato agli adulti che accompagnano bambini e ragazzi nella loro crescita. In entrambe le occasioni a guidare gli appuntamenti previsti, sarà la pedagogista Chiara Colombo, esperta di diritti dei minori e benessere digitale del territorio di Verbania.

La prima serata, come detto, si terrà lunedì 23 febbraio, alle 21. Il titolo è “Online, offline, onlife”. Sarà dedicata a comprendere meglio i rischi e le conseguenze dell’accesso al mondo digitale tra gli 8 e i 14 anni. Quando introdurre il primo smartphone? Come supportare bambini e preadolescenti nel muoversi tra social, chat e videogiochi? L’incontro offrirà informazioni chiare e strumenti pratici per aiutare gli adulti a fare scelte consapevoli. Sarà possibile partecipare sia in presenza che da remoto.

Secondo appuntamento il 30 marzo, ancora alle 21, con “Facciamo un patto”. L’obiettivo è quello di creare un momento di confronto tra adulti per costruire alleanze educative e individuare insieme strategie condivise. L’obiettivo è capire come anticipare e affrontare insieme eventuali problemi legati all’uso di smartphone, social o videogiochi, rafforzando la rete tra famiglie, scuola, sport e comunità. Partecipazione solo in presenza.

