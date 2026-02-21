Benessere digitale per i più piccoli: è questo il tema dei due incontri organizzati da Associazione Intrecci Cucciago per il 23 febbraio e il 30 marzo. Appuntamento, in entrambe le occasioni, alle ore 21 in sala consiliare a Cucciago. Iscrizione gratuita ma necessaria per partecipare alla serata.
Il programma del ciclo di incontri
L’evento, organizzato in collaborazione con vari enti tra cui il Comune e l’Istituto Comprensivo di Cucciago-Grandate-Casnate, propone un percorso gratuito di sensibilizzazione sul benessere digitale, dedicato agli adulti che accompagnano bambini e ragazzi nella loro crescita. In entrambe le occasioni a guidare gli appuntamenti previsti, sarà la pedagogista Chiara Colombo, esperta di diritti dei minori e benessere digitale del territorio di Verbania.
La prima serata, come detto, si terrà lunedì 23 febbraio, alle 21. Il titolo è “Online, offline, onlife”. Sarà dedicata a comprendere meglio i rischi e le conseguenze dell’accesso al mondo digitale tra gli 8 e i 14 anni. Quando introdurre il primo smartphone? Come supportare bambini e preadolescenti nel muoversi tra social, chat e videogiochi? L’incontro offrirà informazioni chiare e strumenti pratici per aiutare gli adulti a fare scelte consapevoli. Sarà possibile partecipare sia in presenza che da remoto.
Secondo appuntamento il 30 marzo, ancora alle 21, con “Facciamo un patto”. L’obiettivo è quello di creare un momento di confronto tra adulti per costruire alleanze educative e individuare insieme strategie condivise. L’obiettivo è capire come anticipare e affrontare insieme eventuali problemi legati all’uso di smartphone, social o videogiochi, rafforzando la rete tra famiglie, scuola, sport e comunità. Partecipazione solo in presenza.
Il comunicato di Associazione Intrecci Cucciago
Presentando l’iniziativa, queste le parole dell’associazione cucciaghese.
“La diffusione degli strumenti digitali nella vita dei più giovani può essere un’opportunità, ma anche una fonte di fatica, incomprensioni e timori. Molte famiglie raccontano che lo smartphone o la console diventano facilmente motivo di conflitto e faticano a trovare regole equilibrate. Queste serate, promosse dalle realtà della Comunità Educante del territorio, nascono proprio per offrire uno spazio di dialogo, ascolto reciproco e decisioni condivise, così da evitare che ogni famiglia si ritrovi da sola nel gestire temi complessi e in continua evoluzione. Esse scaturiscono da un percorso già condiviso negli ultimi anni scolastici denominato “Crescere Insieme” e realizzato con il supporto del Centro per la Famiglia del territorio (Spazio Famiglie di Azienda Galliano) e con la collaborazione all’ideazione e alla realizzazione di tutti i soggetti che fattivamente a Cucciago lavorano per una Comunità Educante”.
“La priorità è stata individuata quest’anno sulla gestione del digitale, un tema su cui troppo spesso gli adulti sperimentano fatiche educative, mentre bambini e ragazzi sono esposti a rischi. Questo percorso rappresenta una opportunità per condividere la costruzione di strategie comuni tra genitori, insegnanti, nonni, allenatori, figure educative in genere; anche bambini e ragazzi saranno ascoltati e coinvolti, attraverso alcuni laboratori di alfabetizzazione digitale che si svolgeranno nelle scuole nell’arco della primavera“.
“Il percorso con la professionista parte grazie al sostegno messo a disposizione da Associazione Intrecci e dalle realtà promotrici, ma vuole svilupparsi con la stesura di un Patto Digitale di comunità. Per la realizzazione di questo patto verrà fatto appello al territorio, sia in termini riflessivi che di risorse, avviando una raccolta fondi che interpellerà singoli e realtà commerciali, così da finanziare la prosecuzione del percorso e la stesura e stampa del Patto stesso, come frutto dell’impegno dalla comunità tutta. Eventuali interessati a offrire sostegno possono rivolgersi a intreccicucciago@gmail.com”.