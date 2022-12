Cornizzolo, questa sera la fiaccolata

Una manifestazione molto sentita e suggestiva, con il corteo di luci fino in vetta.

Appuntamento atteso dagli amanti del trekking

Torna, come da tradizione, la fiaccolata al Cornizzolo. Quella di oggi, venerdì 23 dicembre, antivigilia di Natale, è una manifestazione giunta alla sua 23^ edizione e che vede come organizzatori la Società escursionisti civatesi e il gruppo Alpini di Civate, con il patrocinio del Comune di Eupilio e quello del Comune di Civate.

Fiaccolata in quota

Saranno tre i punti di partenza per raggiungere poi l'avvio della fiaccolata: da Civate, alle 17.30, in via Del pozzo; da Suello, alle 17.30, al parcheggio di via Manzoni; da Eupilio, alle 18.30, al Monte Pesora, la cresta sopra il Piantone. In tutti e tre i paesi sono presenti diversi parcheggi pubblici, perciò si invitano tutti a non lasciare le macchine lungo la strada o sui marciapiedi. La strada che conduce in Località Campora (Eupilio) verrà chiusa al traffico dalle 16. In quota la fiaccolata prenderà il via alle 19 per poi giungere alla chiesetta degli Alpini.

Messa in cima al Cornizzolo

Alle 20 verrà celebrata la messa nei pressi della chiesetta degli Alpini e al termine della celebrazione, presso il rifugio Marisa Consigliere, i presenti potranno gustare un buon piatto di trippa. Per tutti vin brulé, panettone e pandoro. Parte del ricavato sarà devoluto per iniziative benefiche.

Ecco tutte le indicazioni per chi parteciperà

Le fiaccole saranno distribuite ai punti di partenza, ma è fortemente consigliato portare con sé una torcia elettrica con pile di ricambio. Gli organizzatori ricordano a tutti che lungo il sentiero potrebbe essere presente del ghiaccio, perciò è necessario prestare attenzione e indossare dotazioni consone a un’uscita notturna in montagna e con temperature basse (circa 0°C). Se non si conosce il Cornizzolo è fortemente sconsigliato avventurarsi sui sentieri in notturna e in solitaria.