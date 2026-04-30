Si terrà nella giornata di domenica 3 maggio il quinto appuntamento del “Lake Como Walking Festival” che per l’occasione fa tappa a Merone.

Il “Lake Como Walking Festival” fa tappa a Merone

L’iniziativa, promossa da Sentiero dei Sogni in partnership con la Fondazione Alessandro Volta e con il sostegno del Comune di Merone, partirà dalle ore 14.30 per la passeggiata “Merone, il lavoro e la vita”.

L’inizio della passeggiata è previsto alle ore 14.30 alla chiesetta della Madonna del Rosario di Pompei, in via Appiani a Merone, antica parrocchiale che sarà aperta per l’occasione. Il percorso, di circa 4km su strade urbane e sterrato, passerà dal vicino Cavo Diotti, diga funzionante più antica d’Europa, che si potrà eccezionalmente visitare anche internamente, grazie alla collaborazione del Parco Regionale della Valle del Lambro. Quindi è prevista una visita al Palazzo Zaffiro Isacco, già sede dell’asilo infantile dal 1892 e ora della biblioteca, nonché testimonianza architettonicamente più significativa del villaggio operaio che era sorto attorno alla Filanda Isacco. La tappa successiva sarà la frazione di Mojana, con una visita alle caratteristiche corti e alla chiesa di San Francesco, per finire con una lettura poetica nell’ampia e panoramica spiaggia in riva al lago di Pusiano.

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Gli interventi

L’appuntamento sarà introdotto con i saluti di Alfredo Fusi, sindaco di Merone. La camminata sarà invece condotta Pietro Berra, presidente di Sentiero dei Sogni che guiderà i partecipanti lungo il percorso. Durante le varie tappe sono inoltre previsti gli interventi del Gruppo San Francesco di Mojana. Ospite speciale durante il pomeriggio Daniele Giuffrè, che condurrà la visita al Cavo Diotti. Infine Ivano Domenichini, Antonella Fontana e Ramona Rossi delizieranno i presenti con alcune letture.

Partecipare all’iniziativa è completamente gratuito, sarà però necessario iscriversi collegandosi al sito sentierodeisogni.it