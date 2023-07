Arriva una grande novità nel Comasco: quest'anno si svolgerà la prima edizione del Festival dei burattini del Triangolo Lariano. Il primo spettacolo è in programma per domenica 9 luglio alle 20 ad Albese con Cassano.

1° Festival dei burattini del Triangolo Lariano: si parte domenica 9 luglio

Il festival vede il coinvolgimento di ben 14 comuni del Triangolo Lariano che ospiteranno nel loro territorio altrettanti spettacoli di teatro di figura realizzati da 9 compagnie proveniente dal territorio nazionale.

Il tutto realizzato grazie al patrocinio e al contributo della Comunità Montana Triangolo Lariano sotto la direzione artistica di Ivano Rota del "Teatro dei burattini di Ivano Rota" e presidente

dell'associazione culturale “Teste di legno per il mondo”.

Il calendario unico degli eventi di teatro rivolti ai bambini e alle famiglie, nonché ai numerosi turisti soggiornanti nel nostro territorio, offrirà l'opportunità di venire a conoscenza e poter ammirare nei diversi comuni aderenti e in diverse date, diverse compagnie di professionisti del teatro di figura provenienti dal nostro territorio nazionale che porteranno personaggi diversi e caratteristici di altre zone d'Italia, incutendo curiosità e voglia di partecipazione nei nostri piccoli spettatori e nelle loro famiglie.

Alla grande manifestazione che si svolgerà tra il mese di luglio e quello di agosto è legata anche una piacevole iniziativa che premierà 3 piccoli spettatori fedeli, i quali riceveranno in omaggio 3 burattini di legno raffiguranti “Truciolo”, il burattino della città di Cantù e della Terra di Brianza. Infatti ad ogni spettacolo verrà timbrata una apposita cartolina e alla fine chi avrà più timbri riceverà il simpatico burattino di legno. Clicca qui per scaricare il pdf del programma e la cartolina per raccogliere i timbri.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.

Il programma completo

Domenica 9 luglio h. 21,00 Albese con Cassano – Parco Comunale

Centro Teatrale Corniani - Mantova

Titolo: “Fagiolino servo di due padroni”

Spettacolo di burattini tradizionali, durata 50 minuti

Trama: Fagiolino è ingaggiato da due padroni. L'avidità, l'avarizia e la prepotenza sono i temi dello spettacolo.

Giovedì 13 luglio h.21,00 Albavilla via Cavour 13 villa Giamminola

Il Cerchio Tondo – Lecco

Titolo. “Pinocchio”

Spettacolo di burattini tradizionali, durata 60 minuti

Trama: Da un pezzo di legno ad un bambino vero. E' la storia del burattino più famoso del mondo, di Carlo Collodi.

Sabato 15 luglio h. 21,00 Barni Piazzetta proLoco

Teatro dei burattini di Ivano Rota – Cantù – CO

Titolo: “Truciolo e Pinocchio al paese dei balocchi”

Spettacolo di burattini tradizionali, durata 50 minuti

Trama: Truciolo verrà condotto da Pinocchio nel paese dei balocchi dove sempre ci si diverte ma dove soprattutto si fanno tanti spropositi a spese della Terra e della salute della gente. Ci penserà Truciolo a ristabilire il giusto rapporto con la Natura.

Sabato 22 luglio h. 21,00 Proserpio Parco Comunale, v. XXIV maggio

Teatro del Drago – Ravenna

Titolo: “Il rapimento del principe Carlo”

Spettacolo di burattini tradizionali emiliano-romagnoli, durata 50 minuti

Trama: A un vecchio re è stato rapito il figlio, con Fagiolino e Sandrone burattini emiliani.

Martedì 25 luglio h. 21,00 Erba Parco Majnoni

La Bottega Teatrale – Fontaneto Po – VC

Titolo: “La fame di Arlecchino”

Spettacolo con 2 attori e burattini, durata 50 minuti

Trama: Un Arlecchino sempre affamato dovrà fare i conti con Pantalone, Pulcinella, Colombina...per riempire la sua pancia sempre vuota: è la Commedia dell'Arte italiana.

Mercoledì 26 luglio h.21,00 Canzo Parco Barni

La bottega Teatrale – Fontaneto Po – VC

Titolo:”Il re e il bruco che mangiava l'erba”

Spettacolo con attore, pupazzi e ombre, durata 50 minuti

Trama: Una strega cattiva mette in crisi l'amore tra il Re e la sua Principessa, ma l'intervento dei piccoli spettatori risolverà magistralmente l'avventura che aveva preso una brutta piega.

Domenica 30 luglio h. 17,00 Lasnigo Piazza Roma, 1

Teatro dei burattini di Ivano Rota Cantù – CO

Titolo: “Truciolo e il cavallo a dondolo”

Spettacolo di burattini tradizionali, durata 50minuti

Trama: Truciolo, burattino della terra di Brianza, garzone di bottega, costruirà un cavallo a dondolo che lo porterà sulla sua groppa in un mondo fantastico, dove non c'è neanche un bambino che

muore di fame.

Giovedì 3 agosto h.21,00 Rezzago P. SS. Cosma e Damiano

I Burattini Baccanelli – Bergamo

Titolo:”Gioppino e la principessa stregata”

Spettacolo con burattini tradizionali bergamaschi, durata 50 minuti

Trama: Gioppino la maschera bergamasca, affiancato dagli amici Arlecchino e Brighella, sarà alle prese con principesse e streghe in una divertente avventura.

Sabato 5 agosto h.21,00 Sormano Piazza Panzeri

Teatro dei burattini di Ivano Rota – Cantù

Titolo:”Truciolo e la strega”

Spettacolo di burattini tradizionali, durata 50 minuti

Trama: Truciolo,garzone di falegname,vuole diventare una maschera. Per entrare nel gruppo delle maschere tradizionali, accanto a Pantalone, Arlecchino e Gioppino, dovrà vedersela con una strega ma anche con la diffidenza di quelle stesse maschere che hanno già una fama.

Giovedì 10 agosto h.21,00 Castelmarte Villa Castelli

MarionetteGrilli – Torino

Titolo:”Gianduja fradiavoli”

Spettacolo di burattini tradizionali piemontesi, durata 50 minuti

Trama: Due diavoli risorgono dagli inferi per sconfiggere definitivamente Gianduja e conquistare l'intero mondo. C'è un problema però: la porta è chiusa.

Venerdì 11 agosto h.21,00 Magreglio Via Strada Vecchia,1

MarionetteGrilli – Torino

Titolo: “Gianduja e la corona del re”

Spettacolo di burattini tradizionali piemontesi, durata 50 minuti

Trama: Al Re hanno rubato la corona. Gianduja, semplice contadino, la trova ai piedi di un albero nel bosco e la porta a casa. La moglie Giacometta gli dice di riportarla dove l'ha trovata ma lui preferisce andarsene a dormire. Così verrà incarcerato. Riuscirà Gianduja a dimostrare la sua innocenza?

Sabato 19 agosto h.21,00 Faggeto Lario Piazza S. Giorgio, Fraz. Lemna

Compagnia Walter Broggini – Varese

Titolo: “Pirù, demoni e denari”

Spettacolo di burattini tradizionali, durata 50 minuti.

Trama: Pirù dovrà scendere negli inferi a liberare la bella Euridice riproponendo così il mito di Orfeo.

Domenica 20 agosto h. 17,00 Pusiano Via Rosmini

Teatro dei burattini di Ivano Rota Cantù – CO -

Titolo: “Truciolo e il lupo”

Spettacolo di burattini tradizionali, durata 50 minuti

Trama: Truciolo, burattino della terra di Brianza, dovrà liberare un dolcissimo lupo dalle trappole di un burbero cacciatore che non ha il rispetto per gli animali e per l'ambiente.

Martedì 22 agosto h.21,00 Valbrona Via Roncareggi

Teatrino dell'Es – Bologna

Titolo: “Il manifesto dei burattini”

Spettacolo con burattini, marionette e attore, durata 50 minuti

Trama: E' l'illustrazione pratica di questa arte antica: marionette a fili mosse a vista; Pantalone e Arlecchino di legno animati in baracca; il Teatro nero illusionista; un grande pupazzo in gomma piuma.