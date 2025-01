A Cermenate andrà in scena la tombolata dell'Epifania

L'Epifania porta le calze pieni di dolci e non solo. Il Comune di Cermenate, in collaborazione con Associazione Fuori Controllo, ha deciso di organizzare la tombolata dell'Epifania, per tenere compagnia ai cittadini in un giorno di festa.

La tombolata dell'Epifania all'auditorium

L'iniziativa si terrà lunedì 6 gennaio 2025 alle 15, all'interno dell'auditorium comunale Padre A. Zucchi, in via Grassi. L'invito, in particolare, è rivolto agli over 65, ma insieme a loro potranno giocare anche gli accompagnatori. In palio ci saranno tanti premi offerti dalle attività commerciali locali, che con entusiasmo hanno deciso di sostenere l'evento.

Come partecipare

Gli organizzatori chiedono la conferma di partecipazione contattando l'ufficio Urp e cultura al telefono 0317776141 oppure scrivendo una mail a info@comune.cermenate.co.it. E' possibile anche prenotare il servizio di trasporto gratuito entro il 3 gennaio, per farlo basta chiamare il numero 0317776183 oppure 0317776141.