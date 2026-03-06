A Erba l’800esimo anniversario della morte di San Francesco

Dal 27 al 29 marzo, Erba onora l’800esimo anniversario della morte di San Francesco, patrono d’Italia.

Anniversario di morte di San Francesco

È uno dei Santi più “popolari”, esempio di radicalità evangelica, precursore del dialogo interreligioso e della sensibilità cristiana alla tutela del creato, tra gli artefici dell’evoluzione della lingua italiana, figura che ha ispirato artisti, letterati, musicisti, drammaturghi e cineasti. È San Francesco d’Assisi, di cui nel 2026 ricorre l’800esimo anniversario della morte e che nel corso dell’anno sarà onorato in tutta Italia (di cui è Patrono) con un folto numero di eventi religiosi e civili. Accadrà anche a Erba, nei «Tre Giorni con San Francesco», dal 27 al 29 marzo. L’iniziativa è delle Parrocchie cittadine – Santa Maria Nascente, Santa Maria Maddalena, Santa Marta e San Maurizio, che fanno capo alla Comunità pastorale Sant’Eufemia e alle quali si affiancano Santi Pietro e Paolo (Arcellasco), San Cassiano (Buccinigo) e Santa Maria Assunta (Parravicino) – e dei Frati Minori Cappuccini (uno dei tre Ordini che costituiscono la Famiglia francescana), con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Erba. Un fine settimana caratterizzato da manifestazioni ormai collaudate e da iniziative inedite, il tutto nel segno del «Poverello di Assisi».

Il programma

Si comincia venerdì 27 marzo con la Via Matris, appuntamento che tradizionalmente precede la Settimana Santa e che negli anni si è ampliato fino a coinvolgere tutte le comunità del Decanato di Erba. La meditazione sui dolori della Madonna avrà luogo a partire dalle 20.30 lungo il percorso a piedi dal Camposanto di Crevenna all’Eremo San Salvatore, avrà un carattere “francescano” e sarà animata appunto dai Cappuccini milanesi. Sabato 28 marzo due gli appuntamenti in programma.

Per tutta la giornata, dalle 8 alle 19, piazza Vittorio Veneto ospiterà «Pane in Piazza», la storica manifestazione che il Centro Missioni estere dei Cappuccini di Milano (piazzale Cimitero Maggiore 5) organizza da anni nel capoluogo, in Piazza Duomo, in partnership con la Famiglia Marinoni (rinomati panificatori meneghini), e che ora per la prima volta viene “in trasferta” a Erba, grazie anche al sostegno dei fornai comaschi: panini, focacce e pizze saranno distribuiti a tutti, con la possibilità di offerte libere che saranno devolute alla realizzazione di un panificio e di una scuola di panificazione nella missione cappuccina di Bambui in Camerun. In serata, alle 21, nella chiesa di Santa Maria Nascente, avrà luogo «San Francesco il poeta», una narrazione musicale tra spiritualità e poesia.

Infine, domenica 29 marzo (Domenica delle Palme), la chiusura con le processioni dalle singole parrocchie che convergeranno alle 11.30 nella Piazza prepositurale di Erba per accogliere l’arrivo di “Gesù sull’asino”.