A Fino Mornasco si cerca la miss "più bella del mondo"

Continuano le selezioni su e giù per il nostro italico Stivale alla ricerca della miss “più bella del mondo, selezione Italia, mandata avanti dal pavese Cesare Morgantini.

Miss “più bella del mondo"

La prossima selezione provinciale di miss la “più bella del mondo” - concorso nato dall’ex patron Pierluigi Ferrari a Cannes il 22 maggio 1998 - si svolgerà sabato 28 giugno al ristorante Hosteria Cascina la Costa, di Fino Mornasco, in provincia di Como.

Questo il menu per i partecipanti all'evento: aperitivo di benvenuto; tris di antipasti (mondeghili croccanti con insalata di cavolo cappuccio, bresaola limone rucola e grana, spuma di robiola al basilico con pinzimonio di verdure), risotto croccante allo zafferano con luganega al sugo, milanesine di maiale in carpione delicato con insalata cremosa di patate al prezzemolo, baby dessert (panna cotta al caramello, sorbetto al mirtillo e fiori di sambuco, macedonia di frutta. Il costo: 35 euro a testa, bevande comprese).

La serata

La serata sarà presentata da Leo Bosi, le coreografie saranno come di consueto di Valerio Rossetti, il cabaret di Beppe Altissimi, foto e filmati di Oliver Buzzetti. In sala anche Sofia Garavello, vincitrice del concorso nel 2024.

La gara di Bellagio

L’ultima selezione, pochi giorni fa, è stata a Bellagio, ai bordi della piscina della bellissima Villa Vitali, in mezzo al verde, con un ricco e vario aperitivo.

Ha vinto Athena Monti, 18 anni, studentessa di Cernusco sul Naviglio (Milano), Miss Senza Trucco è stata designata Anna Valsecchi, studentessa di 20 anni, di Sirtori (Lecco), terza la quindicenne Greta Baronio di Pontevico (Brescia).

Non sono mancati ospiti importanti e personaggi TV. In giuria il giornalista e conduttore televisivo Edoardo Raspelli (che ha assegnato come sempre la fascia da lui inventata di Miss Senza Trucco), Max Moretti, il duo musicale Paolo e Gloria, Sofia Garavello (la vincitrice nazionale del 2024), la promoter Giorgia Carniti accompagnata dal suo meraviglioso levriero afgano Hermès…