A Lariofiere torna Como Fun: la fiera del fumetto, del videogioco e della cultura pop

Non c’è due senza tre: dopo il successo delle prime due edizioni – oltre 20 mila presenze al recente appuntamento di aprile – la terza edizione di Como Fun, organizzata da Hidden Door srl, si appresta a sorprendere ancora una volta i suoi visitatori sabato 14 e domenica 15 ottobre presso il quartiere fieristico di Lariofiere di Erba.

Il mondo dei videogiochi e de comics a portata di tutti

Como Fun si arricchisce di anno in anno offrendo contenuti sempre più entusiasmanti, con l’intento di stupire i visitatori grazie a ospiti di spicco e alle numerose aree interattive. La manifestazione si presenta come un'opportunità unica per condividere le passioni che uniscono giovani e adulti. Dal passato al presente, dai fumetti ai cartoni animati, dai mattoncini alla realtà virtuale, il festival è il luogo dove ogni desiderio diventa realtà. Qui le differenze d’età si dissolvono nelle aree dedicate al mondo videoludico, dove i visitatori possono rivivere l'intera storia dei videogames.

Oltre 70 retroconsole e 100 cabinati da sala giochi occupano un'immensa area retrogaming, mentre le postazioni di nuova generazione offrono la possibilità di giocare ai titoli più acclamati del momento. A pochi passi dagli schermi e dalle console, le opere d'arte realizzate con i mattoncini attendono i visitatori, frutto delle abili mani dei migliori costruttori italiani. E questo non è tutto: Como Fun offre anche l'opportunità di partecipare ai laboratori creativi, dove i bambini e le famiglie possono giocare con i mattoncini e dare libero sfogo alla loro creatività.

È un modo originale e divertente per trascorrere un fine settimana diverso dal solito, immersi in uno dei giochi più amati dai bambini di ieri e di oggi. Con un ricco programma di esibizioni, Como Fun promette anche ore di spettacolo e intrattenimento, grazie a un cast di ospiti davvero eccezionali.

Il programma

Dall’animazione ai social, passando per il doppiaggio e le serie tv, il cast attinge all’intero panorama della cultura pop: sabato 14 ottobre sarà presente la Gialappa’s Band, il duo comico composto da Marco Santin e Giorgio Gherarducci, famoso per l’umorismo tagliente e le esilaranti performance nei commenti sportivi; sempre sabato Manuela Blanchard, Pietro Ubaldi, Carlotta Brambilla, Roberto Ceriotti e il Gruppo80 – storici protagonisti di Bum Bum Bam – ripercorreranno l’età dell’oro della tv dei ragazzi.

Dalla tv per ragazzi alle serie televisive con i doppiatori Chiara e Mattia Fabiano, due giovani talenti che hanno prestato le loro voci a personaggi amatissimi come Undici e Dustin in Stranger Things, una delle serie di maggior successo sulle piattaforme online. E poi ancora un imperdibile spettacolo di magia con Jack Nobile e un incontro sul palco con Poldo e Tearless Raptor, due gamer e influencer molto apprezzati sui social. A concludere la prima giornata il live show di Giorgio Vanni, il celebre interprete delle sigle animate che hanno fatto parte dell’infanzia di intere generazioni.

Domenica 15 ottobre un programma altrettanto denso di appuntamenti: Angelo Maggi, la voce di Robert Downey Jr (e quindi di Tony Stark/Iron Man in tutti i recenti film della Marvel); Elisabetta Spinelli, doppiatrice di Bunny in Sailor Moon, Lily Aldrin in How I met your mother e tanti altri.

Insieme a Lorenzo Branchetti e Guido Ruffa – gli interpreti di Milo Cotogno e Lupo Lucio ne “La Melevisione" – i visitatori di Como Fun avranno l'opportunità di fare un tuffo nel passato e tornare bambini, ricordando i momenti magici che hanno reso questa trasmissione così amata nei primi anni Duemila. Sarà un'occasione straordinaria per incontrare gli attori dietro a questi indimenticabili personaggi e condividere con loro gli aneddoti e le storie che hanno caratterizzato la tv per ragazzi di quel periodo. Infine l’imperdibile evento musicale di Cristina D’Avena, la regina delle sigle dei cartoni animati, accompagnata quest’anno dagli amatissimi Gem Boy, il gruppo musicale rock italiano famoso per le sue cover parodistiche: un concerto di due ore all’insegna del divertimento e della condivisione, sulle note delle melodie più belle.

Grazie alla presenza di oltre cento diversi stand commerciali, i visitatori potranno acquistare gadget di ogni tipo, action figures, manga e fumetti americani, concedendosi un intero weekend di shopping in perfetto stile nerd. Chiudono i due giorni di manifestazione le gare cosplay, con i più spettacolari costumi ispirati ai cartoni animati, ai film e alle serie tv. Una gara aperta a tutti i cosplayer presenti, che vengono valutati e premiati per qualità del costume, interpretazione del personaggio e originalità.