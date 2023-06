Il weekend del 15-16-17-18 Giugno 2023 tornano con la bella stagione gli appuntamenti all'aperto a Solbiate con Cagno e va in scena la 1° edizione di "CIBO: Cose Iper Buone Ovunque - Food Festival": non la classica rassegna di street food, ma un’esperienza culinaria a 360° - per quattro giorni da non perdere presso la centrale Piazza Roma.

A Solbiate con Cagno arriva CIBO: il "Cose Iper Buone Ovunque - Food Festival"

L'evento nasce per coniugare sapientemente gusto e divertimento, legati insieme al piacere della convivialità, dell'aggregazione e della socialità. Per un weekend i migliori operatori del panorama enogastronomico in Italia si ritrovano in un festival dedicato interamente alle loro specialità, tra proposte dolci e salate per tutti i gusti: l’esperienza del foodtainment in un contesto fortemente caratterizzato, dove il cibo si sposa con l'intrattenimento, creando un’atmosfera unica nel suo genere.

L’evento inizierà giovedì 15 e venerdì 16 alle 18, mentre sabato 17 e domenica 18 già dalle 11 (con orario continuato con apertura per pranzo, aperitivo e cena). L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione telefonica data l'elevata disponibilità di tavoli e coperti.

Durante il giorno il pubblico potrà gustare prelibatezze della cucina greca, romana e pugliese e ottime birre selezionate, grazie al servizio bar e ristorazione (anche con possibilità d’asporto), oppure discutere nell’area relax con tavoli mentre i più piccoli si divertono con l’animazione e i gonfiabili.

Ogni sera dalle 21 ci saranno grandi eventi di musica dal vivo: si inizia giovedì con "Selezione Musicale 360°", per poi continuare venerdì con "39 Queen Tribute Band - Freddie Mercury Night", sabato con "LigaStar - Ligabue Tribute Band" e per concludere domenica con "88 Band - 883 & Max Pezzali Tribute Band".

L'evento è organizzato da Italia on The Road - Cibo Da Strada per il Comune di Solbiate con Cagno, e sponsorizzato da Via Audio.