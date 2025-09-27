A Villa Guardia arriva la festa di fine estate “Di che pasta sei?”

“Di che pasta sei?”, ecco l’evento dove i primi piatti fanno la differenza: tutti invitati al parco comunale Giuseppe Garibaldi di Villa Guardia.

“Di che pasta sei?”

Oggi e domani, sabato 27 e domenica 28 settembre, la Pro loco di Villa Guardia invita a prendere parte alla festa di chiusura della stagione estiva. Dopo un’altra estate trascorsa in villa, nella nuova area feste, ora è il momento di salutarla a dovere. Ecco il binomio buona cucina e musica. Sabato 27 settembre, dalle 19 si inizia a cucinare e dalle 21 si canta con Blasco Band per un tributo a Vasco e Ligabue. Domenica 28, invece, si inizia dalle 10 alle 18 con Vini in Villa, un percorso di degustazione di vini con apertura della cucina alle 12. Dalle 10 alle 15 esposizione d’auto d’epoca, alle 19 fornelli accesi e dalle 21 musica con Miss Match. Il menù abbonda di primi piatti – come gramigna alla salsiccia o malloreddus al ragù di mare – insieme a proposte di griglia e fritti. Non mancano i dolci: crostata e cannolo siciliano.