A dicembre

Martedì 7 e mercoledì 8 dicembre 2021.

Martedì 7 e mercoledì 8 dicembre 2021 il Castello di Carimate torna a ospitare i Mercatini di Natale per due giornate di festa e divertimento: tra i tantissimi stand di artigiani e hobbisti, la casa di Babbo Natale e la cucina tradizionale valtellinese.

Al Castello di Carimate arrivano i mercatini di Natale

Nel suggestivo contesto dei mercatini natalizi sarà attivo il servizio bar e ristorazione con proposte tipiche valtellinesi accompagnate da birre, vini selezionati, vin brulé e numerose bevande calde. Non mancherà il servizio d’asporto. Ad arricchire le giornate sarà presente la casa di Babbo Natale con un costo di ingresso fisso per nucleo familiare: Babbo Natale sarà lieto di accogliere ospiti da 0 a 99 anni! L’evento a ingresso libero andrà in scena martedì dalle 15 a mercoledì dalle 10, con orario continuato a pranzo e a cena.

Data l'elevata disponibilità di tavoli e coperti non è necessaria la prenotazione telefonica, si consiglia comunque di arrivare presto e di approfittare anche degli orari del pranzo. Durante tutto l’evento sarà inoltre attivo gratuitamente il servizio di collegamento e trasporto a/r con navette tra la stazione FS e il Castello di Carimate.