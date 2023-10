Al Museo Civico di Erba arriva "Una notte al museo": biglietti sold out in meno di 24 ore

Il Museo Civico di Erba ospiterà venerdì 27 ottobre a partire dalle 19.30 la “Notte al Museo”, un’iniziativa organizzata grazie alla collaborazione dell’associazione Lo Snodo.

L'evento

Trascorrere la serata in un museo è un'esperienza affascinante, ma anche un po' spaventosa... soprattutto se il museo si è risvegliato e impedisce ai visitatori di tornare a casa. Per ricomporre la Tavola della Legge e riuscire ad uscire, i partecipanti dovranno risolvere enigmi, quiz e indovinelli sparsi nelle diverse sale del museo.

Sarà un’occasione per mettersi alla prova in un divertente gioco di squadra, che richiederà ai partecipanti di collaborare tutti assieme per raggiungere il risultato finale. Per superare le diverse prove sarà importante osservare con attenzione i reperti esposti nelle sale del museo per non perdersi nessun indizio.

I contributi raccolti durante la Notte al Museo serviranno come raccolta fondi per poter realizzare l’evento Rock’n Park, finanziato da Fondazione Cariplo attraverso il progetto Youthbank.

Evento sold out, ma c'è un'alternativa

I posti disponibili per l’evento sono andati esauriti a meno di 24 ore dalla prima pubblicazione sui social. Per questo motivo è stata messa a disposizione una lista di attesa al link che permette alle persone interessate di iscriversi per essere informati in via prioritaria della data della prossima replica dell’evento.

Informazioni

Venerdì 27 ottobre 2023 dalle 19.30 alle 23.30 circa. Ingresso: prenotazione obbligatoria, richiesto un contributo minimo di 12€ a partecipante per il gioco e l’aperitivo a buffet. Le squadre dovranno avere tra i 3 e i 6 partecipanti. L’evento è adatto prevalentemente a un target giovanile. Dove: Museo Civico di Erba, presso Villa Ceriani, via Ugo Foscolo 23. Per informazioni: 031.3355341; museoerba@comune.erba.co.it; info@losnodo.eu