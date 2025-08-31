Al via il 32esimo Palio dei rioni

La tradizione

Tutte le attività dal 6 al 21 settembre.

A Faloppio è tutto pronto per il Palio dei rioni: si comincia sabato 6 settembre.

L'edizione numero 32 del Palio dei rioni

La comunità pastorale di Faloppio e la parrocchia Santa Margherita a Camnago presentano il 32esimo Palio dei rioni, un appuntamento ricco di giochi, tradizioni e buona cucina. La consueta iniziativa animerà il mese di settembre.

Si parte sabato 6 settembre con una serata all’insegna della convivialità: dalle 19 polenta, lumache e griglia, seguite alle 21 dal gioco "spugna impazzita". La festa continua domenica 7 settembre con la Santa Messa di apertura del palio, alle 9.30 e, a seguire, la "camminata tra i rioni" con un aperitivo in compagnia.

Le altre attività

Il fine settimana successivo offre, a partire dalle 19 di sabato 13 settembre, il fritto misto, le linguine allo scoglio e la griglia. Qualche ora più tardi, alle 21, spazio all’immancabile gioco del "lancio dell’uovo". Domenica 14 settembre, alle 14.30, va in scena il "fanta Palio", un pomeriggio di divertimento e sfide tra i rioni.

Si riprende sabato 20 settembre, alle 19, con pizzoccheri e griglia e, alle 21, la "corsa con la carriola". Il gran finale arriva domenica 21 settembre: alle 10.30 è in programma il gioco "pazza bici", seguito alle 14.30 da "bocce donne" e dai "giochi a stand", per una conclusione festosa e partecipata.