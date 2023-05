Il 19 maggio ci sarà il prossimo evento dedicato alla diffusione della cultura del viaggio organizzato dall'Angolo dell'Avventura di Cantù. Un viaggio attraverso due grandi Paesi del Nord America: il Canada e l'Alaska, grazie al documentario realizzato da Pino Lovo che racconterà queste terre ricche di meraviglie naturali, metropoli vibranti e una cultura straordinaria.

Alla scoperta del Canada e dell'Alaska con l'Angolo dell'Avventura di Cantù e Pino Lovo

L'ingresso alla serata sarà libero, ma viene comunque consigliata la prenotazione al link dedicato. Inoltre, si avvisano tutti gli amici dell’Angolo di Cantù che il Teatro San Teodoro riserva la possibilità di assistere agli spettacoli di prosa a prezzo ridotto. Basta dirlo al botteghino del teatro o segnalarlo alla nostra email.

Pino Lovo

Un immenso paese, il Canada, affacciato su due oceani. L'est con i suoi borghi ricchi di storia e le metropoli palpitanti: Montreal, Toronto. L'ovest, ancora adolescente, tutto natura e voglia di crescere, con uno sguardo all'Asia e uno al retaggio di una straordinaria cultura dei popoli nativi. In mezzo, una pianura sterminata, bagnata dai grandi laghi, sotto cieli incombenti, in cui galoppano enormi branchi di nuvole. Attraversare due volte il continente americano nelle latitudini più nordiche è ancora oggi un'avventura e una sfida cui Pino Lovo non si è sottratto, determinato, come sempre, a cercare la bellezza dovunque si trovi, che sia un volto umano o la stregata danza dell'effimere luci dell'aurora boreale. In fondo, all'angolo più estremo del continente, una terra ammaliante, l'Alaska, splendida e remota attira il viaggiatore alla continua ricerca dell'ultimo orizzonte. Due viaggi per complessivi otto mesi, 60.000 km percorsi sotto il manto dei cieli viventi.