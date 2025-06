Arriva la 13^ Notte bianca

Rullo di tamburi per uno degli appuntamenti più belli e più apprezzati dell’anno a Bregnano. Fra poco meno di una settimana ci sarà una manifestazione unica nel suo genere grazie all’associazione Emilio Uboldi e al suo presidente, Pascal Rivolta, che da ben tredici anni si occupano dell’organizzazione. La manifestazione che si terrà sabato 5 luglio al parco Cederna di via don Capiaghi, a Puginate, è niente meno che la 13^ Notte bianca che, anno dopo anno, richiama a Bregnano centinaia e centinaia di persone di tutte le età, attirate dalle tante attrazioni e dalle tante iniziative che si susseguono dal pomeriggio fino a notte inoltrata.

La Notte Bianca

I preparativi per offrire una festa così bella e articolata sono cominciati da tempo. Conferma Rivolta:

"Abbiamo iniziato subito dopo Pasqua. Abbiamo deciso di collaborare con il gruppo Giovani Bregnano, capitanato dal presidente Simone Gottardi. I ragazzi hanno deciso di darci una mano, è nata quindi una forte intesa. Da parte nostra abbiamo nominato Stefano Lainato come interfaccia operativa tra la nostra associazione e i giovani bregnanesi. Abbiamo creato un’unica piattaforma di servizi di acquisto, di pubblicità e di coesione".

Il programma

"Come consuetudine ci sarà l’esibizione dell’Art Music Dance e di Zoo Zumba. Abbiamo inserito anche il liscio per i meno giovani. Poi abbiamo un gruppo che si è esibito su palcoscenici internazionali. Sto parlando del Greta Tour (Berg), Zero Impact Live Shows".

Dalle 18 nell'area verde si potranno ammirare i lavori artistici e artigianali realizzati da hobbisti e artigiani. Alcune associazioni , bregnanesi e non, metteranno in mostra i prodotti realizzati per una specifica raccolta fondi. Quelle sportive invece, mostreranno le attività e i corsi che le vedranno impegnate dalla prossima stagione. I più piccoli si potranno divertire nell'area giochi pensata appositamente per loro. Ci si potrà divertire anche con "Zumba fitness" e con "Time to dance". Per tutta l'area verde ci saranno dei punti ristoro dove si potranno assaggiare squisitezze di ogni genere. Chi preferisce, potrà fermarsi a "la cucina di Lucilla".

I ringraziamenti di Rivolta

Un accenno da parte del presidente dell’Emilio Uboldi va ad un componente del sodalizio, Angelo Dubini:

"Si è adoperato come professionista in tutte quelle situazioni importanti e burocratiche, per creare un piano sicurezza perfetto e dettagliato. Ha stilato un fascicolo alto venti centimetri: dico questo per far capire il lavoro che è stato necessario. Per questo va fatto un encomio al geometra Dubini".

Un grazie sincero però va a tutta l’associazione:

"A Roberto Uboldi per tutto quello che concerne la parte sanitaria. Al nostro consigliere Emanuele Russo che amministra tutto con diligenza; a Giacomo Bravi, un imprenditore che ci segue da tanti anni. Devo dire che è una colonna portante delle notti bianche che si sono si sono susseguite anno dopo anno".

Appuntamento dunque al parco Cederna.