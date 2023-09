Arriva la "Zucca Run" della Croce Rossa di Grandate

La Croce Rossa di Grandate presenta ufficialmente la "Zucca Run", la gara di corsa, ad andatura libera, aperta a tutti.

Domenica 8 ottobre infatti, con partenza alle 9.30 (registrazione partecipanti dalle 8), il Centro Sportivo San Pos di Grandate, ospiterà l’arrivo e la partenza della marcia non competitiva che ha l’obiettivo di sensibilizzare, ancora una volta, la popolazione sull’importanza di tenere stili di vita sani e praticare attività fisica/motoria con regolarità.

La corsa

Quattro chilometri a piedi tra le vie del centro del paese per supportare le attività del Comitato Cri e in particolare modo finanziare l’acquisto di materiale per la formazione di nuovi Volontari. Il costo di iscrizione all’evento, tramite donazione, è di 10 euro (bambini da 0-3 anni gratis) e comprende pacco gara, pettorale, assistenza, ristoro, Salamella Party finale e animazione (dalle 9).

Tanto entusiasmo per la prima edizione di un evento che nel futuro può diventare un appuntamento fisso nel calendario grandatese e tra le associazioni di volontariato locali (tra i premi finali, il podio dei primi tre Volontari classificati). Oltre al patrocinio del Comune, sono numerosi i partner del mondo della corsa, del wellness e della comunicazione che supportano l’iniziativa: Urbeat, Publifutura, Volchem, Innocent Drink e Dinamo.

Tra i partecipanti attesi e le nuove sinergie nate, anche i bambini dell’A.G.D. Como (Associazione per l’aiuto ai Giovani Diabetici - agdcomo.it), a conclusione del primo CAMP CRI (Grandate, 7 e 8 ottobre 2023) che affronta i temi del Primo Soccorso, dell’alimentazione e la formazione su un ambito così specifico come il diabete di tipo 1 tra i più piccoli.