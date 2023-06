Arriva l'estate e torna la Degusta Canzo

L'iniziativa è attesa come ogni anno.

L'idea di Canzo oltre le vetrine

Torna la Degusta Canzo. Si tratta di una delle manifestazioni più attese dell'estate canzese. A organizzarla è l'associazione Canzo oltre le vetrine, che riunisce i commercianti canzesi. La formula è invariata: ci sono i percorsi degustativi che porteranno i visitatori a toccare ognuno quattro diversi locali del paese dove saranno servite prelibatezze, dall'aperitivo al dolce.

Appuntamento il 22 giugno, ma pass già disponibili

Quest'anno la Degusta Canzo si terrà il 22 giugno, ma le prevendite sono già state aperte. I pass si potranno acquistare presso gli esercizi commerciali che fanno parte dei percorsi e anche la sera stessa dell'evento, ma è consigliato procedere più presto ad accaparrarsene uno, visto che - come è successo nelle passate edizioni - il "sold out" è dietro l'angolo.

Ecco i percorsi e le tappe

Saranno cinque i percorsi possibili: Breva (con tappe al Roxy bar, al Ristorante Eden, alla macelleria Tacchini e in pasticceria Ponti); Libeccio (con tappe all'Oenotheque, all'osteria Gocce di sapone, in latteria Locatelli e all'agriturismo Ca' Dulza); Maestrale (con tappe al Ponti bistrot, al Green six, al panificio Frigerio e alla Fabbrica dei Nocciolini); Scirocco (con tappe al Caffé 88, al Fruits of the moon, all'Antica posteria, alla pasticceria Citterio); Tramontana (con tappe all'Mp3 caffé, a Villa Nasti, alla macelleria Citterio, al Tartufo volante). Tutti i menu sono in vendita a 20 euro.