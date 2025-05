Attesa finita, ecco la serata sui percorsi Dama a Ponte Lambro

Un incontro per parlare dei percorsi Dama: interverranno il dottor Di Francesco, coordinatore del progetto, e il direttore del distretto di Erba Cattaneo.

Con il patrocinio del Comune di Ponte Lambro e la collaborazione delmercoledì 28 maggio alle 20.30 nella sala civica, in via Roma 23, ci sarà una presentazione, dedicata ai cittadini residenti nel Distretto di Erba, dei percorsi Dama attivati da Asst Lariana.

Disabled Advanced Medical Assistance (DAMA) sono percorsi condivisi ed integrati tra ospedale e territorio per favorire una cultura dell’accoglienza attenta ai bisogni delle persone disabili e dei loro caregiver. L’obiettivo è offrire una corsia dedicata a pazienti con grave disabilità, con difficoltà di comunicazione o incapaci di collaborare ad esami clinici e strumentali, per ridurre i tempi di accesso ospedalieri e i tempi di degenza.

Alla serata interverranno, tra gli altri, il dottor Andrea Di Francesco, coordinatore del progetto DAMA di Asst Lariana e il direttore del Distretto di Erba Sabrina Cattaneo.

Proprio il dottor Di Francesco è uno dei componenti del tavolo tecnico interministeriale istituito daldella Salute e dalper l'adozione di un documento programmatico di indirizzo per i progetti DAMA, tavolo che si è insediato nei giorni scorsi a Catania in occasione del convegno "Dal modello DAMA alle linee guida nazionali. Occasioni di confronto per lo sviluppo di buone pratiche".