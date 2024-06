Bilancio ESG all'ex Tessitura Orsenigo: si parla di sostenibilità

Il 26 giugno a La Tessitura di Figino Serenza – recupero industriale dell’ex Tessitura Orsenigo e nuovo polo di innovazione firmato Tecnologie d’Impresa – si parlerà di sostenibilità all’interno dell’evento Bilancio ESG.

Bilancio ESG: l'evento

Un evento di grande attualità per le aziende visto le recenti direttive europee in materia di rendicontazione e i relativi obblighi in divenire. Bilancio ESG si aprirà con lo speech di un ospite d’eccezione, Sebastiano Barisoni, giornalista e conduttore radiofonico italiano, Vice Direttore del Sole 24 ORE e Radio 24. Barisoni approfindirà il significato economico del Bilancio di Sostenibilità nel contesto manifatturiero italiano, parlando dell’importanza strategica della sostenibilità nei piani di sviluppo delle imprese. Il pomeriggio proseguirà con una tavola rotonda moderata sempre da Barisoni con la partecipazione di importanti aziende italiane che porteranno la loro testimonianza proprio in merito al loro percorso di rendicontazione di sostenibilità: Molteni Group con Francesco Colombo Head of Environmental, Health, Safety and Sustainability; Mitsubishi Electric con Francesco Marella, Head of Environment Safety, Health & Sustainability e Tecnologie d’Impresa con la CEO Marta Penati.

Penati: "Sostenibilità, impegno e passione"

L’evento rappresenterà un appuntamento importante per Tecnologie d’Impresa perché sarà l’occasione per presentare a tutti i suoi stakeholders presenti, interni ed esterni, il suo report di sostenibilità 2023.

“Il nostro impegno verso la sostenibilità – afferma Marta Penati - non è solo una responsabilità, ma una passione che ci guida. Compiendo 40 anni di lavoro imprenditoriale siamo orgogliosi di presentare la rendicontazione di sostenibilità di Tecnologie d’Impresa all’interno di un evento che abbiamo pensato di dedicare a tutti i nostri stakeholders”. “Crediamo che creare un luogo di lavoro sereno e prospero sia essenziale per il benessere di tutti noi – continua Marta Penati - Un ambiente di lavoro positivo favorisce la creatività, l'innovazione e il successo. Vogliamo che ogni membro del nostro team si senta valorizzato, rispettato e parte integrante di questa grande famiglia. Per questi motivi il nostro report non solo rappresenta il nostro impegno verso un futuro migliore, ma lo fa in modo innovativo perché crediamo fermamente che la sostenibilità debba essere al centro delle nostre azioni quotidiane e delle nostre decisioni aziendali”.

Comunicare la sostenibilità

Durante l’evento si parlerà anche dell’importanza della comunicazione della sostenibilità. L’azienda comasca avrà infatti modo di mostrare ai suoi ospiti come le nuove tecnologie possano essere utilizzate per migliorare la comunicazione del reporting di sostenibilità, grazie all’ausilio della realtà aumentata che dà la possibilità di inserire in un documento più classico come può essere il report, contenuti digitali aggiuntivi per regalare agli stakeholders un’esperienza immersiva nella realtà aziendale.

Tecnologie d’Impresa – da oltre quarant’anni a fianco delle aziende

Tecnologie d’Impresa oggi è leader in Italia nella Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, dell’Ambiente, della Qualità e della Sostenibilità con cinque sedi nel nord Italia: l’headquarter di Cabiate (CO), Lissone (MB), Lecco, Como e l’ultima aperta nel 2023 la moderna sede di Figino Serenza, concepita come uno spazio di co-working e fucina di idee e innovazioni per i nostri partner. Lavoriamo nel settore della Gestione imprenditoriale della Sicurezza e della Sostenibilità da oltre 40 anni e il nostro team, anno dopo anno, è cresciuto superando i 350 professionisti. Il personale è tutto interno all’azienda. Immaginiamo un futuro dove chiunque possa lavorare in sicurezza e con serenità. Immaginarlo non basta, e per questo collaboriamo ogni giorno con aziende, enti pubblici e privati per raggiungere piccoli traguardi d’eccellenza. Tecnologie d'Impresa è un'azienda che persegue l'innovazione e la propone, sotto forma di soluzioni, ai propri clienti. Il tema dell'impresa 4.0, l’importanza della sensibilizzazione su tematiche quali sicurezza e sostenibilità, lo sviluppo di piattaforme web per la rendicontazione, la formazione attraverso il gaming e la realtà virtuale, la parità di genere. Sono solo alcuni dei temi sviluppati da Tecnologie d'Impresa negli ultimi anni con la lente sempre puntata sugli SDGs dell’ONU e a un modello di business che si in grado di trovare un equilibrio tra i tre pilastri della sostenibilità. Il nostro contributo alla sostenibilità e alla responsabilità sociale d’impresa è un impegno costante e crediamo fortemente che la creazione di una cultura della sostenibilità attraverso la formazione sia la base per il vero cambiamento.