Campus Musicale Invernale 2025, appuntamento a gennaio

Il concerto del Campus Musicale Invernale 2025 è organizzato dal corpo musicale “Mons. G. Nava” di Lurago d’Erba.

Campus Musicale Invernale, un laboratorio per ragazzi

Il Cmi è uno stage/laboratorio di musica d’insieme per ragazzi che suonano uno strumento musicale a fiato o percussione. La realizzazione di questo progetto è finalizzato alla creazione di una formazione giovanile con scopo formativo ed educativo solo per le giornate, appunto, del Campus Musicale Invernale. Questo, nato con lo scopo di far “ricaricare le pile” ai ragazzi, dando loro l'opportunità di cimentarsi con un repertorio arduo e complesso che li spinga a rinnovarsi e a voler studiare sempre, per migliorare e crescere a ogni occasione. Giovani che, da questa esperienza, diventano così delle piccole scintille che brillano, portando la loro energia nella propria realtà locale. Ecco l'obiettivo principale.

L’evoluzione dal 2015

Dal 2015, il direttore artistico e musicale è il maestro Umberto Valesini e si sono susseguiti due presidenti: Massimiliano Galli e Paolo Conti, attualmente alla guida del Corpo Musicale di Lurago.

Il Cmi negli anni ha cambiato pelle, modalità, tempi, luoghi e anche molti attori. Ma non è cambiato lo spirito, la grinta, l'energia e soprattutto il repertorio che lo contraddistingue. Qualità che lo hanno reso unico, accattivante, speciale e per molti ragazzi irrinunciabile. Quest’anno ci saranno ben 108 musicisti provenienti da Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e dalla vicina Svizzera. Negli anni sono stati ospitati maestri Compositori come Filippo Ledda (2018), Franco Arrigoni (2019), Lorenzo Pusceddu (2020) e nel per la prima volta in Europa Randall D. Standridge dagli Stati Uniti.

Appuntamento a gennaio 2025

Quest'anno lo stage si svolgerà da giovedì 2 a domenica 5 Gennaio 2025 a Lurago d'Erba e proprio domenica alle 21 in Sala della Comunità dell'Oratorio San Luigi, si terrà il primo dei due concerti conclusivi in programma. Il secondo concerto, organizzato in Collaborazione con Regione Lombardia, sarà domenica 12 gennaio alle 16.30 in Sala Verdi del Conservatorio di Musica di Milano. Non mancheranno sorprese e novità dedicate alla decima edizione. Quale numero? Sono 108 i musicisti, nove i docenti, due concerti e 18 ore di prove.

Il programma:

1. Welcome Overture (Otto M. Schwarz, 2006)

2. Images Of A City (di Franco Cesarini, 2009)

3. AYO (di Katahj Copley, 2023)

4. Rippling Watercolors (di Brian Balmages, 2015)

5. Miliar (di Filippo Ledda, 2024)

6. Skyward Spirit (di JaRod Hall, 2024)