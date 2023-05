Cantù festeggia l'infanzia: laboratori creativi e divertimento per i più piccoli

Sabato 6 maggio 2023, la città di Cantù si prepara ad accogliere un evento speciale dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. Presso il parco "Martiri delle foibe" di Villa Calvi sarà organizzato un pomeriggio di laboratori creativi, giochi e divertimento pensati per i bambini da 0 a 6 anni e per le loro famiglie.

Tra i laboratori presenti ci saranno quelli organizzati dalle scuole dell'infanzia di Cantù, come "Natura e stagioni" della scuola dell'infanzia F. Argenti ETS, "Meraviglie mute... Leonardo e l'essenza olfattiva delle cose" della scuola dell'infanzia A. Caimi di Vighizzolo di Cantù, "L'acqua è vita, natura, colore" della scuola dell'infanzia San Paolo delle suore sacramentine, "Il prato e i suoi segreti" della scuola dell'infanzia San Michele, "Piccoli passi nella natura" della scuola dell'infanzia Terraneo - Cascina Amata di Cantù, "Con il naso all'insù" della scuola dell'infanzia Il faro e la lanterna di Cantù, "Natura intorno ai binari" della scuola dell'infanzia San Carlo Fecchio ETS, "Il treno, il movimento diventa possibilità di fantasia" della scuola dell'infanzia San Giuseppe - Cantù Asnago, e "La città che vorrei" della scuola dell'infanzia L'Aquilone di Cantù.

Ci saranno anche laboratori per i più piccoli organizzati dagli asili nido Trottola Arcobaleno e Colibrì di Cantù, e un laboratorio di lettura a cura della Biblioteca Comunale U. Bernasconi con il progetto "Nati per leggere". La Polizia Locale di Cantù organizzerà invece un laboratorio di educazione stradale e i Vigili del Fuoco Volontari faranno divertire i bambini con Pompieropoli.

In caso di maltempo, l'evento verrà recuperato sabato 13 maggio 2023. Alle 17.30 è previsto uno spettacolo teatrale animato intitolato "Sentier di Foglia" a cura dell'Associazione Luminanda. L'ingresso all'evento sarà dalla via Roma.

"Giocare, esplorare e sperimentare: agiti semplici e quotidiani che accompagnano i nostri bambini nella crescita. Azioni che noi adulti dobbiamo incoraggiar e riscoprire. Guardare il mondo con l’ingenuità negli occhi, assaporare il bello delle cose semplici, è quanto possiamo imparare dai nostri figli, dai nostri nipoti, a quel mondo dell’infanzia che siamo stati costretti ad abbandonare. Ecco perché questa Festa ricopre un ruolo fondamentale per la nostra Cantù. È un’occasione per conoscere i servizi attivi sul territorio, accompagnando i nostri bambini in questo mondo magico che abbiamo cercato di portare in vita, in collaborazione con l’Associazione Luminanda e con tutte le realtà educative canturine, che ringrazio. Un evento che collochiamo a conclusione di un percorso di formazione destinato a valorizzare la Città agli occhi dei bambini."