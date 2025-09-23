“Caserme Aperte” 2025 per incontrare i cittadini della provincia

Due giornate speciali dedicate alla cittadinanza con “Caserme Aperte”, l’iniziativa pensata dal Comando dei Vigili del fuoco di Como per il territorio.

“Caserme Aperte” 2025

II Comando di Como, struttura territoriale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, promuove l’iniziativa “Caserme Aperte”, due giornate speciali dedicate alla cittadinanza per conoscere da vicino li lavoro quotidiano dei Vigili del fuoco permanenti e volontari, i mezzi operativi e le

attrezzature impiegate negli interventi di soccorso. Sabato 27 settembre, dalle 15 alle 18, e domenica 28 settembre, dalle 10 alle 18, in maniera simultanea su tutto il territorio provinciale, le caserme dei Vigili del fuoco apriranno le loro porte al pubblico, offrendo a grandi e piccoli l’occasione di avvicinarsi a una realtà fondamentale per la sicurezza collettiva.

L’iniziativa ha ol scopo di far comprendere li ruolo dei Vigili del fuoco come presidio di sicurezza, professionalità e solidarietà, e di far conoscere i mezzi, le attrezzature di soccorso e el sedi di servizio come beni collettivi, patrimonio a disposizione della comunità.

Le attività proposte

Durante l’apertura sarà possibile:

visitare le sedi operative e i mezzi di soccorso;

assistere a dimostrazioni tecniche e simulazioni di intervento;

osservare da vicino le attrezzature e i dispositivi di salvataggio;

incontrare il personale operativo e conoscere le attività svolte ogni giorno

partecipare a momenti informativi e didattici rivolti a bambini, famiglie.

“Caserme Aperte” è un’occasione per promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza, rafforzando il legame tra il Corpo dei Vigili del fuoco, i cittadini e il territorio.

L’ingresso è libero in tutte le sedi partecipanti.

Referente per informazioni sull’iniziativa è il funzionario Gennaro Di Maio: e-maiul all’indirizzo gennaro.dimaio@vigilfuoco.it o chiamata al 031-33133356.