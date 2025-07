Cer Fondazione EPC, incontro di presentazione a Villa Guardia

L'appuntamento

In programma giovedì 17 luglio, in Municipio.

La Cer EPC è una Fondazione di partecipazione nata nel 2025 promossa da 41 enti locali tra cui la Provincia di Como.

Cer EPC per guidare un territorio verso energia rinnovabile

Lo scopo della Cer EPC è guidare il territorio nella transizione energetica attraverso la creazione e la gestione di una Comunità energetica rinnovabile ampia, partecipata e sostenibile. Un progetto concreto che gli enti vogliono presentare alla cittadinanza. Appuntamento giovedì 17 luglio alle 21, in Municipio a Villa Guardia, in via Varesina 72. Ecco il programma: saluti istituzionali e introduzione da parte del sindaco Paolo Veronelli e del presidente Fondazione EPC Valerio Perroni. Alle 21.15 interverrà Tommaso Luppi di Energy4Com per spiegare e illustrare il funzionamento e i benefici per la comunità, gli operatori economici e i singoli cittadini. Alle 22, poi, spazio alle domande e risposte dei cittadini o di chiunque voglia partecipare.