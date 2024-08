Che successo per Asso Oscura

Un successo notevole: la manifestazione Asso Oscura organizzata dall'associazione Asso Incontra non ha tradito le attese. Anzi

Il successo della manifestazione

Dopo il successo della prima edizione, anche la seconda svoltasi sabato ha visto tante persone prenotarsi per partecipare al percorso guidato nel borgo di Asso in una veste insolita, tra luci e ombre ed animate dall’apparizione di personaggi misteriosi, tra storia e leggenda

La serata è iniziata alle 19 con l’Apericena in piazza Mercato. Qui successivamente i partecipanti sono stati divisi in tre gruppi e verso le 21.30 sono partiti, in diversi intervalli di tempo, per il tour guidato in centro paese della durata di circa tre quarti d’ora. Tutti attenti alle spiegazioni delle guide che li hanno sapientemente accompagnati tra cortili e vie del borgo che per l’occasione si sono trasformati in piccoli “palcoscenici” vista la presenza di figuranti

Scena finale del processo alla strega con tutti i tre i gruppi presenti e posizionati sulla scalinata della Chiesa principale. Qui hanno potuto poi assistere allo spettacolo del fuoco di Brina fire dancer in piazza Mazzini a chiusura della serata.

Un evento insolito, che nella sua particolarità riesce a riscuotere sempre molto interesse in quanto alcuni aneddoti di un tempo raccontati dalle guide vengono poi rappresentati dai vari personaggi che grazie ai dialoghi recitati, ai costumi e all’atmosfera, portano lo spettatore a vivere qualcosa di molto suggestivo e coinvolgente