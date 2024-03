Claudio Bisio testimonial della Camminata dell'Amicizia

La manifestazione è giunta quest'anno alla sua quarantanovesima edizione

Un appuntamento sempre atteso e dal forte richiamo

Si svolgerà il prossimo 7 aprile la Camminata dell'Amicizia di Bosisio Parini. L'evento è a sostegno delle attività della Nostra Famiglia, in particolare a quelle dell'area Neurofisiatrica destinate a bambini con cerebrolesioni acquisite. Partecipare alla manifestazione permetterà di raccogliere fondi anche per i progetti di Ovci per garantire l'accesso agli ausili ai bambini con disabilità nelle località seguite dall'organizzazione nel mondo. Quest'anno a fare da testimonial sono l'attore e comico Claudio Bisio e due alpinisti, Tamara Lunger (la seconda donna ad aver raggiunto la cima del K2) e Andrea Lanfri (primo atleta paralimpico a scalare l'Everest).

Due percorsi tra le vie e i sentieri attorno alla sede della Nostra Famiglia

Come è tradizione saranno due i percorsi percorribili tra cui scegliere. Un primo da dodici chilometri e un secondo di sette, entrambi perfettamente percorribili da tutti, con partenza e arrivo presso l'associazione bosisiese. Saranno poi tanti i momenti da non perdere, a contorno dell'evento sportivo: dalla risottata della Confraternita della Pentola di Senago alla polenta della Pro loco di Barzanò; dall'esibizione del centro cinofilo Longobarda di Barzago alla musica dal vivo dei Noxout. E poi giochi gonfiabili, pista delle macchinine elettriche e giochi vari per bambini. Alle 16.45 verrà celebrata la messa con la corale "Sacchi" di Cesana. Per tutta la giornata servizio bar e ristoro, bancarella dei dolci, stand dei panificatori di Erba-Como e stand della Nostra Famiglia.