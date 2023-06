È tutto pronto per un altro fine settimana tutto scozzese, e non solo, in quel di Como con "A Taste of Scotland". Da domani, giovedì 8 giugno, e fino a domenica, l'11 giugno, i giardini del Tempio Voltiano si popoleranno di mercatini dell'artigianato e di camioncini per lo street food.

Como diventa scozzese per un weekend con "A Taste of Scotland"

La città lombarda si appresta ad accogliere nuovamente la manifestazione itinerante Regioni d’Europa che, per altri quattro giorni, renderà il lungolago un incredibile e piacevole luogo di ritrovo tra street food ed artigianato di qualità. Dopo il successo di maggio, la carovana sarà a Como per quattro giorni dall’8 all’11 giugno.

Sarà un’importante occasione per gli tutti espositori locali ed internazionali per far conoscere i prodotti enogastronomici della propria cultura enogastronomica. Grazie alla manifestazione infatti, potrete assaporare specialità tipiche di Spagna, Francia, Irlanda, Germania, Lussemburgo, Scozia, Belgio, Repubblica Ceca e paesi per l’occasione ospiti internazionali come Argentina e Brasile.

Saranno presenti anche le eccellenze italiane come ad esempio la griglieria toscana, i dolci pugliesi, la gastronomia siciliana e ligure. Un’iniziativa che dimostra come sia possibile promuovere le identità locali, le piccole aziende familiari e le manifatture di qualità.

Presente, come nel weekend di maggio, una colorata e folkloristica delegazione scozzese che farà conoscere alcuni prodotti enogastronomici come birra, whisky, shortbread e haggis, ma anche l’artigianato con le realizzazioni di Harris Tweed, i cappelli e le borse. Sarà allestita un’area con i colori del tartan royal stewart, riconosciuto ufficialmente come uno di quelli utilizzati dalla comunità italiana che vive in Scozia. Per trovarlo vi basterà seguire il suono unico ed inimitabile delle cornamuse.

Il mercato internazionale di Regioni d’Europa è un progetto realizzato da Apeca, Prisma, Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con FIVA ASCOM. L’evento ad ingresso gratuito ed orario continuato avrà inizio a partire dalle 11 di giovedì 8 giugno fino alle 23 di domenica 11 giugno 2023. Gli stand espositivi saranno aperti con orario continuato per garantire la massima tranquillità ai tanti visitatori attesi.