Concerto in villa offerto dal gruppo Alpini

Un appuntamento musicale imperdibile al parco comunale di Villa Guardia, un omaggio degli Alpini alla propria popolazione.

Un evento con gli Alpini

A dire il vero non sarebbe il primo. Sabato 14 e domenica 15 giugno le Penne nere hanno già svolto la loro due giorni gastronomica in villa, dando così il via alla stagione estiva delle feste. E gli Alpini non hanno intenzione di fermarsi perché la ricorrenza in arrivo è davvero speciale. "Venerdì 27 giugno offriremo alla popolazione un concerto al parco comunale in occasione dei 60 anni di fondazione del gruppo - spiega Rudi Bavera, capogruppo alpino - Suonerà il Corpo musicale di Rebbio". Coi maestri Consuelo Meroni ed Emilio Agolini, lo spettacolo inizierà alle 21. In caso di maltempo sarà rinviato a venerdì 4 luglio.