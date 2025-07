Continua il ricco mese di attività al centro “Incontro”

Il programma

Giornate adatte a tutti.

Il centro “Incontro” di Villa Guardia, presieduto da Alberto Gatto, non si ferma nemmeno d’estate. Ecco le attività proposte per stare in compagnia.

Giochi e balli all’"Incontro"

Partiamo dagli eventi: la sede in via Vittorio Veneto, a Maccio, venerdì 25 luglio ospiterà la proiezione del film “La La Land” di Damien Chazelle. Non possono che rimanere sempre in programma i martedì di burraco: tornei dalle 20.30. Venerdì 11 e 18, dalle 14.30, ci sarà la scuola per imparare a giocare e venerdì 25, sempre alle 14.30, minitorneo. Si passa alla salute: ogni lunedì, mercoledì e venerdì - alle 16.30 - camminata per uno stile di vita sano, mentre il pilates dolce tornerà a settembre.

I servizi del centro

Ecco i servizi immancabili: ogni sabato, dalle 16 alle 18, è attivo lo sportello turismo per vacanze e gite; su appuntamento è possibile usufruire dello sportello digitale (chiamando il numero 375-7351060); tutti i lunedì c’è assistenza Ital Uil, dalle 11.30; il mercoledì, dalle 9.30, si parla con la Cisl e i giovedì, alla stessa ora, con la Cgil.