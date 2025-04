Cosa fare a Como e provincia nel week-end: gli eventi di sabato 5 e domenica 6 aprile 2025

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

Cosa fare a Como nel weekend

Uggiate con Ronago - Mercatino dell’usato in oratorio. La Caritas apre le porte della propria sede, in via Monsignor Tam 1, in località Uggiate. Due giorni organizzati insieme alla comunità pastorale dal motto «Aiutaci ad aiutare». Nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 aprile, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, si potranno trovare capi d’abbigliamento, giocattoli, libri, oggetti e accessori casalinghi e mobili. Insomma, di tutto e di più pensando che, acquistando al mercatino dell’usato, si può aiutare indirettamente chi affronta difficoltà.

Colverde - sabato 5 aprile, alle 21, Corpo musicale di Rebbio in concerto a Parè. La banda si esibirà nella chiesa parrocchiale della frazione. L’appuntamento, a ingresso libero, è col "Concerto di Primavera", che concederà l’ascolto dei più famosi brani dei Nomadi e degli Abba, ma anche di celebri colonne sonore.

Cagno - sabato 5 e domenica 6 aprile il palazzetto intercomunale di Cagno è palcoscenico nazionale del campionato Cheerleading Csi.

Cosa fare a Erba nel weekend

Bellagio - Domenica 6 aprile a Civenna alle 16.30 appuntamento con il "Concerto di Pasqua" dell’orchestra di Bellagio e del lago di Como. L'evento si terrà nella chiesa di Civenna e l'ingresso è libero.

Bosisio - Tutto pronto per la 50esima edizione della Camminata dell'Amicizia: l’appuntamento all'insegna della solidarietà sarà domenica 6 aprile. Organizzata dall’associazione La Nostra Famiglia e dal Gruppo Amici di don Luigi Monza. Si svolge con percorsi di 7 e 12 km, è aperta a tutti ed è riconosciuta per i concorsi FIASP. La partenza è libera dalle 8.30 presso la sede della Nostra Famiglia, all’arrivo ci sarà la tradizionale risottata della Confraternita della pentola di Senago, polenta con la Pro Loco di Barzanò, servizio bar ristoro, bancarella di dolci del Bumbunat e stand dell’Associazione Panificatori di Erba e Como. Dalle 14 concerto dei Sulutumana, palestra di arrampicata con il CAI di Molteno, prove di tiro con l'arco con l'ASD Arcieri del Riccio, spettacolo magico con il Mago Tatos, musica con la Instead Band, giochi gonfiabili e pista macchinine elettriche. Al termine santa messa con la Corale don Giuseppe Sacchi di Cesana Brianza.

Caslino - Domenica 6 aprile avrà luogo il primo incontro che farà parte del ciclo “Cronache di Caslino” a tema Antica Roma. Durante questo appuntamento sarà possibile usufruire di una visita guidata storico-naturalistica in paese, prestando particolare attenzione alle sue origini, con le aperture straordinarie dell’oratorio di San Gregorio e di Palazzo Pecori. Inoltre, i partecipanti potranno anche ampliare le proprie conoscenze sulle abitudini, credenze e curiosità degli Antichi Romani.

Merone - Sabato 5 aprile, presso la sede dell'Associazione Giovanile Tricheco, situata in via Emiliani sopra la stazione, una serata musicale dedicata al cantautorato. A partire dalle 21, il palco sarà infatti animato dalle esibizioni di due cantautori di talento, Matteo Finizio e Mikeless, che proporranno brani dalle sonorità street folk.



L’appuntamento è per sabato alle 16 al teatro San Luigi di via Stoppani. Attraverso il teatro di narrazione, questa storia coinvolgente affronta con ironia e freschezza temi importanti come il potere delle parole, il bullismo, l’amicizia e la Resistenza. Uno spettacolo adatto a famiglie e bambini a partire dai 7 anni. Inverigo -è in programma una trasposizione teatrale del libro per bambini «Faccia di Maiale» di Anna Lavatelli, portata in scena da Carla Giovannone con scene e costumi di Arianna Bianconi.L’appuntamento è per sabato alle 16 al teatro San Luigi di via Stoppani. Attraverso il teatro di narrazione, questa storia coinvolgente affronta con ironia e freschezza temi importanti come il potere delle parole, il bullismo, l’amicizia e la Resistenza. Uno spettacolo adatto a famiglie e bambini a partire dai 7 anni.

Albese con Cassano - sabato alle 16 al Centro civico Casartelli nuovo appuntamento di lettura dell'Odissea con Giulia Masperi.

Merone - Sabato dalle 21 serata musicale dedicata al cantautorato nella sede dell'associazione Il Tricheco, sul palco si esibiranno Mikeless e Matteo Finizio.

Erba - domenica passeggiata in montagna proposta dal Cai Erba e dall'associazione Lo Snodo, partenza alle 9 da Suello e arrivo alla basilica di San Pietro al Monte alle 11 poi pranzo e visita alla basilica con rientro alle 15.30.

Erba - domenica 15esima edizione della camminata "Andando per le cascine" promossa da La Sorgente di Buccinigo, ritrovo alle 14.30 nella sede di via Corti 8.