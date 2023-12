Cosa fare a Como e provincia nel weekend dell'8 dicembre 2023: tutti gli eventi da non perdere

Domani prende il via il weekend lungo dell'8 dicembre: un'occasione per andare a sciare, per un gita fuori porta, ma anche per un giro sul nostro territorio che offre come sempre una miriade di eventi da non perdere. Anche questo fine settimana, e sarà così fino agli inizia di gennaio, a farla da padrone saranno gli eventi a tema natalizio: bancarelle, mercatini, spettacoli, canti, concerti gospel, fabbriche di cioccolato e chi più ne ha più ne metta. Quindi, preparatevi a un altro weekend carico di atmosfera natalizia!

Ha preso il via anche la Città dei Balocchi!

A Cernobbio dal 7 dicembre al 7 gennaio 2024 si vivrà l’atmosfera di gioia e serenità del Natale con un programma di eventi dislocati sul territorio per rendere più viva la città e creare occasioni di incontro, di svago e di cultura per i cernobbiesi, i residenti dei comuni limitrofi e i turisti in arrivo dalla Lombardia o da altre regioni d’Italia.

Grandi novità saranno i punti forti dell’evento, ad esempio, il Calendario del Natale con l’intelligenza artificiale targata Blunotte sulla facciata dell’Hotel Miralago, il Presepe Olografico una prima assoluta nella chiesetta di Santa Maria delle Grazie, Babbo Natale Express un container che porta in un viaggio virtuale alla casa di Babbo Natale, e molte altre sorprese. Insomma, tanto da scoprire e in questo articolo trovate tutti i dettagli della 30esima edizione della Città dei Balocchi.

Cosa fare a Como

- Dal 7 al 10 dicembre 2023, dalle 10 alle 18.30 in via Diaz 121, come ogni anno, l'Associazione TamTam è pronta per il mercatino natalizio. Un'opportunità per esplorare il lavoro degli ospiti, dei volontari e degli amici dell'associazione. Questa occasione offre la possibilità di condividere pensieri, idee e offerte che sostengano le attività dell'Associazione. L'amicizia condivisa rende il cammino più agevole, e sentirsi vicini all'affetto di tante persone è un prezioso sostegno. Per maggiori informazioni clicca qui.

- Dal 7 al 10 dicembre 2023 al Teatro Nuovo di Rebbio, via A. Lissi 9, "Gli Amici di Zinviè", in collaborazione con TerraLuce Onlus, tornano in scena con uno spettacolo a sostegno di missioni e orfanotrofi in Africa. Le rappresentazioni si terranno alle 21 il giovedì 7 dicembre e il venerdì 8 dicembre, sabato 9 dicembre alle 21, e domenica 10 dicembre alle 16. L'obiettivo dello spettacolo è portare acqua, cibo, salute ed educazione nei luoghi che ne hanno più bisogno. Un gesto significativo per contribuire a fare la differenza nella vita di chi è meno fortunato. Per maggiori informazioni clicca qui.

- Venerdì 8 dicembre 2023, dalle 9 alle 19 in Piazza Grimoldi a Como, in occasione del periodo natalizio, le Forze dell'ordine, tra cui Vigili del fuoco, Polizia locale e Protezione civile, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia penitenziaria, saranno presenti per far conoscere da vicino le loro attività. Un'opportunità per la comunità di apprezzare e comprendere il lavoro svolto dalle forze di sicurezza.

- L'8 dicembre, alle 10.30 presso Villa Geno a Como, si terrà la 13° edizione della Babbo Running, la corsa/camminata più divertente dedicata al Natale. Si potrà partecipare indossando il costume ufficiale di Babbo Natale, godendosi una giornata all'insegna della gioia, del divertimento e della solidarietà. La corsa/camminata si sviluppa su 5 km a ritmo libero, portando una ventata di allegria nel centro città. Un evento ludico-motorio carico di allegria, ironia e divertimento, coinvolgente per appassionati di tutte le età. Per maggiori informazioni clicca qui.

- Dall'8 al 10 dicembre allo Stadio del Ghiaccio apre la pista di pattinaggio. Il primo ingresso è previsto per le 14.30 e fino alle 18, mentre sabato ci sarà l'apertura serale dalle 21.30 a mezzanotte. Infine, domenica 10 dicembre cancelli aperti dalle 15 alle 18. Per maggiori informazioni clicca qui.

- L'8 dicembre, a partire dalle 16.30 in Piazza della chiesa, via Sant'Antonino 47, le associazioni di Albate invitano a trascorrere un pomeriggio allegro e festoso. L'evento include il concerto della Junior Band, l'accensione dell'albero, una ricca merenda, il mercatino di Natale e molte altre attività. Un'occasione perfetta per immergersi nell'atmosfera natalizia e condividere momenti di gioia con la comunità. Per maggiori informazioni clicca qui.

- Sempre l'8 dicembre, alle 20.45, il Cinema Astra invita alla proiezione del film "A passo d'uomo", tratto dal romanzo autobiografico di Sylvain Tesson, noto scrittore di viaggi, sciatore, ciclista e amante delle passeggiate in montagne e foreste. Prima della proiezione ci sarà l'intervento di un ospite speciale, Maria Como, autrice del libro "Quando cammino canto", per un incontro emozionante e stimolante. Per maggiori informazioni clicca qui.

- Ultimo appuntamento dell'8 dicembre di Como: alle 21, presso la Basilica di S. Fedele, continua la serie di concerti di musica classica organizzati e promossi da Erone Onlus, un'associazione impegnata nell'assistenza ai malati oncologici. Venerdì andrà quindi in scena il concerto più significativo della stagione musicale, un'opportunità unica per godere di prestigiose esecuzioni in un contesto suggestivo. La tua partecipazione sosterrà anche la nobile causa dell'assistenza oncologica. A proposito di questo evento puoi trovare tutte le informazioni necessarie in questo nostro articolo.

- Si passa a sabato 9 dicembre, alle 15.30, per celebrare il primo anno dalla riapertura del Cinema Astra. Il cinema invita grandi e piccini a giocare ai vostri videogiochi preferiti su grande schermo. Per maggiori informazioni clicca qui.

- Per sabato 9 dicembre, alle 17, la scuola di musica Nota su Nota organizza sotto i portici del Broletto delle piccole esibizioni corali per i quattro sabati di Avvento. Diverse realtà musicali del territorio si esibiranno in performance della durata di circa venti minuti, offrendo auguri musicali da parte dei giovani e giovanissimi della città. Un'iniziativa che celebra la magia della musica durante il periodo natalizio. Per maggiori informazioni clicca qui.

- Infine, la domenica sarà all'insegna del calcio perché al Sinigaglia è in programma la partita Como-Modena per la 16esima giornata di campionato di Serie B. Per maggiori informazioni clicca qui.

Cantù

Cantù - La scena a Cantù se la prende tutta l'evento diffuso "Scintille di Natale" che per tutto il mese di dicembre e fino al 7 gennaio creerà la giusta atmosfera natalizia.

La novità dell’anno, la Fabbrica di Cioccolato , verrà ufficialmente aperta giovedì 7 (fino a domenica 10 dicembre), sarà grande 100mq ed è stata allestita al Parco Martiri delle Foibe. Un allestimento magico all'interno di una tensostruttura 10x10 riscaldata con tetto trasparente. La Fabbrica trasporterà famiglie e bambini in un mondo incantato, con centinaia di oggetti e caramelle di vario tipo, lecca lecca, marshmallow giganti e ovviamente tantissimo cioccolato. All’interno della Fabbrica saranno offerti laboratori con il cioccolato per bambini.

, verrà ufficialmente aperta giovedì 7 (fino a domenica 10 dicembre), sarà grande 100mq ed è stata allestita al Parco Martiri delle Foibe. Un allestimento magico all'interno di una tensostruttura 10x10 riscaldata con tetto trasparente. La Fabbrica trasporterà famiglie e bambini in un mondo incantato, con centinaia di oggetti e caramelle di vario tipo, lecca lecca, marshmallow giganti e ovviamente tantissimo cioccolato. All’interno della Fabbrica saranno offerti laboratori con il cioccolato per bambini. Sabato 9 dicembre, arrivano i Magnan in piazza Garibaldi dalle 14.30 alle 16.30 e dalle 17 alle 19. A cura di Magnan de Cantù.

in piazza Garibaldi dalle 14.30 alle 16.30 e dalle 17 alle 19. A cura di Magnan de Cantù. Sabato 9 dicembre, gli zampognari suoneranno a Vighizzolo alle 15 e in piazza Garibaldi alle 17. A cura di You Servizi, con Daniele Fumagalli.

suoneranno a Vighizzolo alle 15 e in piazza Garibaldi alle 17. A cura di You Servizi, con Daniele Fumagalli. Sabato 9 dicembre alle 21, presso la Parrocchia di San Teodoro, si terrà il concerto di Natale . A cura de II Famoso Coro.

. A cura de II Famoso Coro. Domenica 10 dicembre alle 11 in piazza Garibaldi ci sarà il lancio dei palloncini . A cura di Pro Loco Per Cantù.

. A cura di Pro Loco Per Cantù. Domenica 10 dicembre alle 16.30, presso Cascina Amata, si esibiranno con un concerto i Brianzoli di Ponte Lambro . A cura di You Servizi, con Daniele Fumagalli.

. A cura di You Servizi, con Daniele Fumagalli. Domenica 10 dicembre, dalle 14.30 alle 16.30, i Magnan de Natal saranno a Cascina Amata e dalle 17 alle 19 all'IperCoop di Mirabello. A cura di Magnan de Cantù.

Mariano Comense - Anche a Mariano si inizia a creare l'atmosfera natalizia: a Perticato verrà allestito un mini villaggio di Babbo Natale con le bancarelle degli hobbisti e l'animazione per bambini. Inoltre verrà organizzata un'esposizione d'auto d'epoca.

Erba

Albese con Cassano - La Proloco Albesina invita i cittadini a partecipare domenica 10 dicembre alle 16 presso il padiglione funzionale allo spettacolo cappuccetto blues in collaborazione con il Teatro Invito Ultimaluna. Al termine dello verrà offerta una meravigliosa merenda a tutti i partecipanti. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Albese con Cassano e rientra nell’iniziativa di Regione Lombardia “Restiamo insieme”, che incentiva l’organizzazione di iniziative di socializzazione, gioco e benessere per bambini e adolescenti.

Inverigo - "Un fantastico Natale a Romanò": è questo il nome dell’appuntamento che si svolgerà sabato 9 dicembre presso l’oratorio della frazione di Romanò. L’evento è organizzato dalla parrocchia san Michele Arcangelo e da Romanò Arte, l’associazione per la promozione di talenti artistici locali nata pochi mesi fa. La manifestazione si svolgerà tutta nel pomeriggio. Alle 16.30 ci sarà l’arrivo di Babbo Natale con tanti doni per tutti. A seguire la compagnia teatrale "Quei de la curt" eseguiranno diverse gag per intrattenere grandi e piccini. Alle 18 appuntamento con la messa che sarà seguita, alle 18.45 da un’esibizione del gruppo di zampognari "La butasciöra". Oltre a suonare brani tipici, i musicisti proporranno anche l’illustrazione pratica della costruzione di una zampogna. Non mancheranno i giochi di luce e alle 20 inizierà la cena natalizia con brasato con polenta o cassoeula con polenta, dolce e bevande. Musiche natalizie intratterranno i partecipanti alla cena che potranno prenotarsi presso l’oratorio oppure chiamando il 347.4899962.

Montorfano - I lavoretti artigianali dei bambini in vendita per sostenere la parrocchia: l’iniziativa è in programma per domenica 10 dicembre in oratorio. Dopo le messe delle 8.30 e delle 10.30 e per tutto il pomeriggio, dalle 14.30 alle 18, in oratorio sarà infatti allestito un piccolo mercatino natalizio aperto a tutti: in vendita, nelle bancarelle, ci saranno degli oggetti molto speciali... I lavoretti natalizi realizzati dai bambini dell’oratorio con le loro mamme. L’iniziativa è a ingresso libero e tutti sono invitati a visitare il mercatino di domani. Maggiori informazioni sulle iniziative della parrocchia: www.parrocchiamontorfano.it o 031/200001.

Canzo - Appuntamento per domenica, 10 dicembre, al Parisone con un pomeriggio organizzato dall’Amministrazione comunale e dal Cai, con la partecipazione degli Alpini. A partire dalle 15 si aprirà la distribuzione di caldarroste e ci sarà il banchetto delle Penne nere per la vendita dei panettoni benefici. Nel corso del pomeriggio i presenti saranno allietati dalla musica degli Amici della banda. Verrà anche inaugurato il Presepe che viene donato già da molti anni dalla scuola dell’infanzia. L’incasso del pomeriggio al Parisone sarà devoluto alla rsa "Don Pozzoli".

Ponte Lambro - Domenica 10 dicembre, alle 15, presso piazza Lanzani, dove si trova l’ingresso del Municipio, si svolgerà lo spettacolo teatrale "Il postino di Natale". Si tratta di un evento soprattutto per bambini, ma anche per adulti, a cura de Il giardino delle ore. A seguire ci sarà un laboratorio creativo e una bella festa tutti insieme con i nonni della casa di riposo "Karol Wojtyla", alla presenza del gruppo Alpini. Ad allietare il momento ci sarà la musica della piva. L’iniziativa è a ingresso libero e ci sarà una merenda per tutti i presenti.

Olgiate

Olgiate Comasco - Domenica 10 dicembre, dalle ore 9, sul sagrato della chiesa parrocchiale dopo le messe del mattino, "Asporti d'Avvento degli Alpini", nell'occasione possibilità di acquistare zuppa d'orzo. Non è necessaria la prenotazione.

Olgiate Comasco - Domenica 10 dicembre "Pranzo per i capelli d'argento", organizzato dal Vespa Club Olgiate Comasco al centro sportivo Pineta, offerto agli olgiatesi over 80 anni.

Montano Lucino - Sabato 9 dicembre, alle 21 al teatro "Smeraldo" di via San Giorgio, sarà possibile assistere a uno spettacolo di musica gospel del coro Jazz Gospel Alchemy. L’ingresso è gratuito.

San Fermo della Battaglia - Il corpo musicale Giuseppe Garibaldi invita al Concerto di Gala per immergersi nell’atmosfera natalizia. Sabato 9 dicembre, alle 21 all’auditorium di via Lancini sarà possibile assistere al tradizionale concerto di Natale. L’ingresso è gratuito.

San Fermo della Battaglia - "Un magico Natale" invita domenica 10 dicembre, le proposte della Pro loco saranno tantissime, in Villa Imbonati a Cavallasca e piazza XXVII Maggio di San Fermo.