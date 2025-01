Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 1 e domenica 2 febbraio 2025

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

Cosa fare a Como nel weekend

Montano Lucino - Domenica 2 febbraio, dalle 14 alle 16.30, gli animali della Tenuta cascina Scimee, in via Scimee, accoglieranno i bimbvi per tante divertenti iniziative. Battesimo della sella, visita della cascina e possibilità di spazzolare e fare le treccine ai pony. Infine, per i più piccoli ci sarà una bella merenda mentre ai grandi verrà servito il vin brulè.

Cosa fare a Erba nel weekend

Bellagio - "Giubiana Medievale" rinviata da sabato scorso al 1° febbraio. A Civenna, organizzata dalla Polisportiva Alta Valassina. Ritrovo alle 14.15 al centro sportivo per bambini e ragazzi che potranno prendere parte al laboratorio «brucio le mie paure» e a quello per realizzare una torre medievale in creta. Si prosegue per tutti la sera: alle 20 ritrovo in piazza Milano, animazione del giullare di corte, arrivo di Re Lotario, proclamazione dell’editto, ricerca della giubiana per le vie di Civenna (si consiglia di portare campanacci, campane, pentole, trombe), arresto e proclamazione della sentenza dell’Abate. A seguire il rogo della giubiana e lo spettacolo degli sbandieratori. Infine, cena con risotto e luganega.

Proserpio - Anche quest’anno si terrà l’appuntamento dedicato alla Giubiana, ormai una tradizione del paese. Appuntamento sabato 1 febbraio dapprima con la santa messa delle 18. Successivamente, alle 19.15 presso l’oratorio si terrà il rogo della Giubiana, il cui fantoccio è stato realizzato dai frequentatori della parrocchia. Inoltre, durante la serata si potrà anche partecipare ad una cena ad offerta libera con tombola finale.

Erba - Secondo appuntamento con gli eventi del Mese della Pace organizzati dal coordinamento erbese formato da undici diverse realtà religiose e laiche della città.

Dopo l’avvio della rassegna "Custodi di speranza" con lo spettacolo sulla figura di San Francesco sabato 1° febbraio, alle 21, nella chiesa prepositurale di Erba l’Orchestra Antonio Vivaldi, diretta dal maestro Ernesto Colombo, e la Corale San Pietro al Monte di Civate, guidata dal maestro del coro Cornelia Dell’Oro, con la partecipazione del soprano Barbara Valsecchi, eseguiranno «The Armed Man - A Mass for Peace» di Karl Jenkins. L’evento ha ricevuto il sostegno della Bcc Brianza e laghi. Al termine verranno raccolte offerte a favore delle vittime dei conflitti in Ucraina e in Palestina, progetti attuati dalle Caritas locali.