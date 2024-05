Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 1 e domenica 2 giugno 2024

Castelmarte - Finalmente si potrà tornare a passeggiare «Sui sentieri di Davide». La camminata organizzata dall’associazione La vita è un dono si svolgerà, come tradizione il 2 giugno, domenica. Il ritrovo è fissato al parco di Davide alle 9.30. Da lì si potranno percorre i sentieri tanto amati da Davide Carbone scegliendo tra un percorso da 8 e uno da 12 chilometri. Comprando i biglietti si sostiene il reparto di malattie metaboliche dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Alle 17:30, si svolgerà la premiazione della 33ª Estemporanea di Pittura. La giornata si concluderà alle 18:30 con una risottata, un momento conviviale per tutti i partecipanti. Per tutta la giornata sarà attivo il servizio bar. L’evento è organizzato dalla Pro loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale. La giornata vedrà anche la partecipazione della Filarmonica albesina.

Orsenigo - Il Giardino in festa: settimana di appuntamenti al Parco di Liegro per festeggiare il Giardino di Luca e Viola. Gli eventi si snoderanno tra l’1 e l’8 giugno. Si inizia il primo giugno: alle 19.30 presentazione dell’associazione Lo Snodo, dalle 20.30 musica con Reverbeers e Cactus. Domenica, 2 giugno, dalle 14.30 giochi per bambini, balli di gruppo a cura di Ais (Associazione Italiana Sardi) e dalle 19 cena con specialità sarde. Dalle 21.30 Sugar Live, cover band di Zucchero. Si prosegue lunedì 3: alle 19.30 presentazione di «Confluenze», Rete Volontariato Erbese; e alle 21.30 laboratorio teatrale e spettacolo gratuito a cura de Lo Snodo. Martedì 4, dalle 19.30, «Il valore del dono» a cura del giardino e film «Solo cose belle», dalle 21.30. Mercoledì 5 si parlerà di bullismo: alle 21, intervento «Il bullismo» di Bikers Against Bullies e monologo teatrale «Leonardo, diverso da chi?» dalle 21.30. Giovedì 6 serata irlandese con cena con specialità irlandesi e musica dal vivo dei Wild Berries, cover band dei Cranberries, dalle 21.30. Venerdì sarà a tema Valtellina: cena a base di pizzoccheri dalle 19 e alle 20.30 DJ set anni Settanta, Ottanta e Novanta. Per finire, sabato 8 giugno dalle 14.30 giochi; alle 17 spettacolo col maghetto Superzero, e alle 21.30 musica con la band Abba Fever. Il servizio bar e cucina sarà attivo dalle 19, tutti i giorni; domenica 2 e sabato 8 dalle 15. Ingresso libero.

Lurago - Z festival, una serie di eventi diffusi sul territorio di Inverigo, Carugo, Arosio, Erba e Lurago d'Erba pensati dalla generazione Z per la generazione Z, è pronto a fare tappa a Lurago. Sabato 1° giugno si svolgerà Femfest in piazza Giovanni XXIII. Il programma dell’evento, a ingresso gratuito prevede una serie di attività che coinvolgeranno i partecipanti. Alle 10 si inizierà con «All U can read» dove si potrà riempire la propria bag per portare a casa tanti libri quanti ne può contenere la borsa. Dalle 15 alle 17 si svolgerà «Circus School» dove si potranno imparare dei trucchi circensi. Alle 16, alle 17.15 e alle 18 ci saranno le escape room, mente, a partire dalle 17.30 i ristoratori locali proporranno street food, birra e drink. Spazio alla musica a partire dalle 20.30 con Mayor/even & Manny The Kid, StereoAmore. Infine, dalle 22.30 alla 1 si terrà il dj Set. Inverigo - E’ tutto pronto per «I colori di Inverigo», la manifestazione che si svolgerà sabato 1° giugno. La seconda edizione dell’evento partirà con la Color run delle 16.30 che arriverà in via Fermi dopo alcune tappe nelle quali i partecipanti verranno «colorati» in collaborazione con i ragazzi della Comunità pastorale beato Carlo Gnocchi, il Cai e l’Us Villa Romanò e che permetterà di raccogliere fondi per la Sos Lurago d’Erba. I partecipanti, grazie alla collaborazione con il Circolo Fotografico Inverigo e Incontro d’Immagini verranno immortalati dagli scatti dei fotografi lungo il percorso della color run. A seguire, dalle 18.30 ci sarà lo street food in collaborazione con il Gruppo Commercianti. I colori di Inverigo proseguirà poi in serata con un dj che aprirà il concerto dei D-Sparsi, band che proporrà brani di musica pop italiana a 360°. Ci saranno anche attrazioni per i più piccoli e due macchine esposte. All’iniziativa aderiscono anche l’associazione sportiva Il Gigante, Il Sorriso di Teresa, l’associazione Genitori Tempo Pieno e Mirai Karate Inverigo. In caso di maltempo l’evento verrà posticipato a sabato 15 giugno.

Cosa fare a Cantù nel weekend

Cantù - È tutto pronto per la «Notte al liceo», il classico appuntamento di fine anno del

liceo artistico «F. Melotti» organizzato dalla scuola in collaborazione con il comitato

genitori. L’evento, tanto atteso dai ragazzi, si svolgerà sabato 1 giugno dalle 19 all’oratorio

San Michele.

Il programma, già annunciato settimana scorsa, prevede street food, esibizioni, un

laboratorio di tatuaggi, la premiazione degli studenti meritevoli e del concorso di pittura, un

dj set e della musica live (si esibiranno proprio gli studenti). Ma, oltre a tutto questo ci sarà

un’iniziativa speciale. Durante il mese di ottobre il liceo ha ospitato Silvia Martinelli, una

sua ex allieva, diplomata in pittura e poi divenuta arte terapeuta e cooperante

internazionale in Ecuador, dove è nata e cresciuta e dove risiede da circa 11 anni. Silvia

ha presentato il suo progetto «Fundación Casa del Viento», che si occupa di prevenzione

del disagio giovanile e proposte di attività artistico-creative rivolte a bambini, bambine e

adolescenti che vivono nella zona periferica di Ambato, in quasi tutte le classi in

compresenza con i docenti di religione. Successivamente i ragazzi e le ragazze della

classe 3B, con la supervisione della professoressa Menna, hanno dato il via a un progetto

artistico che richiedeva la creazione di sculture ispirate a quanto appreso sull’Ecuador e al

tema della solidarietà e amicizia internazionale. Sono stati prodotti 15 manufatti che,

grazie al supporto del comitato genitori, verranno messi in vendita su una base di offerta

volontaria durante l’evento del 1° giugno che quest’anno prende il nome di «Una notte non

al liceo». Il ricavato andrà a sostenere i progetti della Fundación Casa del Viento.

Casnate con Bernate - Anche quest’anno torna il tanto atteso evento di giochi e

musica con la Ciloster bigband e l’associazione dei genitori «Fabulinus». Dopo il successo

dello scorso anno la band e l’associazione hanno deciso di regalare un altro pomeriggio di

festa alla cittadinanza di Casnate con «Musica in gioco». L’evento si terrà sabato 1 giugno,

dalle 16.30 in poi.

Il primo appuntamento della giornata è con le attività di Fabulinus, ovvero dei giochi di

benvenuto e un laboratorio dedicato alla musica. Infatti, i bambini si potranno cimentare

con la costruzione di alcuni strumenti musicali a percussione che potranno strimpellare

successivamente insieme alla Ciloster bigband. Alle 18.30 si apre il ristoro con un buon

aperitivo per poi lasciare spazio alle 19 al concerto della band guidata dal maestro Walter

Fullin.

«Anche se la banda non sta vivendo un periodo facile (la sede della stessa è ancora fuori

dal paese, ndr) le collaborazioni con il Comune e le associazioni come Fabulinus ci fanno

sempre piacere - ha detto il presidente Alessandro Nespoli - L'idea è di fare un evento

misto tra lettura, laboratori e musica, così da tenere viva la villa comunale. Saremo felici

anche di far suonare con noi i bambini che durante il laboratorio creeranno il loro

strumento musicale».

Il prossimo appuntamento della band in collaborazione con Fabulinus si terrà a settembre

con «Pronti... si ricomincia».

Casnate con Bernate - Domenica 2 giugno, si celebra la Festa della Repubblica e

Grandate e Casnate con Bernate si preparano alle loro, ormai consuete, cerimonie.

Il Comune di Grandate per celebrare al meglio l’istituzione della Repubblica Italiana

aspetta tutta la cittadinanza al cortile del Municipio alle 11.30 dove verrà consegnata, da

parte dell’Amministrazione comunale, una copia della Costituzione Italiana ai

neodiciottenni e ai neocittadini italiani. Un’iniziativa che è stata di recente adottata da molti

altri Comuni del territorio e che punta ad avvicinare i giovani e i nuovi cittadini allo Stato,

alle sue Istituzioni.

Allo stesso giorno di festa si prepara anche il Comune di Casnate con Bernate, in maniera

diversa però. Infatti, l’appuntamento nel Comune guidato dall’Amministrazione di Anna

Seregni è fissato per le 11.30 al Berc, in via Verdi (in caso di pioggia si terrà nella sala del

consiglio comunale), dove verranno consegnate le borse di studio agli studenti casnatesi

meritevoli che hanno conseguito il diploma di terza media o il diploma di maturità. Ad

arricchire la mattinata ci sarà il gruppo Alpini di Casnate e la musica dell’immancabile

associazione «Nuovo corpo musicale Giuseppe Verdi», meglio nota anche come «Ciloster

bigband».

Cosa fare nel Marianese nel weekend

Mariano Comense - Al Vivai Summer Fest il divertimento sarà all’ordine del giorno. Il Parco dei Vivai di Mariano Comense, oggi dalle 14 a mezzanotte e domani dalle 10 a mezzanotte, attende la comunità per vivere due giorni di sport, musica, buon cibo, bancarelle degli hobbisti e tanto altro ancora.

Mariano Comense - Le Madonne del Rinascimento di Piero della Francesca e di Raffaello. Questo l’argomento della conferenza a cura di Simona Bartolena. La Cittadinanza è attesa alla Sala della Comunità “San Carlo” di Mariano Comense in via Emanuele d’Adda giovedì 13 giugno a partire dalle 21.

Mariano Comense - I Cittadini, le Associazioni e le Organizzazioni sono invitati a partecipare alla Cerimonia in occasione della Festa della Repubblica. L’appuntamento è al Parco Villa Sormani in via Palestro alle 20.30. In caso di maltempo la Cerimonia si svolgerà alla Galleria di Villa Sormani.