Se non sapete ancora cosa fare nel prossimo fine settimana ecco a voi una selezione degli appuntamenti più interessanti a Como e provincia.

Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 1 e domenica 2 luglio 2023

Dal grande evento del weekend, il Lago di Comics, che porterà a Villa Erba tantissimi appassionati di fumetti e cosplayer, a tutti gli appuntamenti di Como tra musica, teatro e cinema, passando per la Festa degli Eagles a Cantù, per gli appuntamenti erbesi con cammini e cultura e quelli olgiatesi tra alpini, associazioni e il raduno delle Vespa.

Como

- Si parte con il botto a Como. Un evento imperdibile per tutti gli amanti del mondo Comics e Cosplay. Sabato 1 e domenica 2 luglio a Villa Erba andrà in scena "Lago di Comics". Il programma completo e tutte le info le trovate all'interno del nostro sito, in questo articolo.

- "Libiamo ne’ lieti calici", la rassegna dei Tour in teatro e aperitivo, riprende insieme alla Stagione Notte 2022/23. Sabato 1 e domenica 2 luglio 2023 alle 11 sarà possibile visitare il Teatro Sociale di Como, il dietro le quinte, scoprire la storia di una delle sale più antiche e prestigiose del Nord Italia e quei luoghi solitamente inaccessibili agli spettatori; a seguire, chi lo desidera può terminare la mattinata con un aperitivo con una degustazione enogastronomica, che cambia a seconda dei prodotti del territorio disponibili, presso il Ristorante In Teatro. Qui tutte le info.

- Il Festival Como Città della Musica non si ferma in Arena. Numerosi e imperdibili sono gli appuntamenti della rassegna "Intorno al Festival", tutti ad ingresso gratuito, sparsi per la città in luoghi incantevoli e rinomati, ma anche in altri meno conosciuti ma di forte importanza sociale. Accanto agli immancabili concerti all’alba a Villa del Grumello e al tramonto (con passeggiata) alla Torre del Baradello, si aggiungono spettacoli per bambini a cura di Opera Education nei parchi e nei quartieri, come a Tavernola e a Rebbio, musica nelle case della Cooperativa Edificatrice di via Viganò e nella Casa Vincenziana di via Primo Tatti, e molti altri ancora.

Ed ecco che per il prossimo fine settimana, in occasione dell’opera Aida di Verdi, sabato 1 luglio dalle 15 alle 17 il Museo Archeologico Giovio in collaborazione con il Teatro Sociale propone ad un giovane pubblico un’esperienza di laboratorio, nel prestigioso contesto del foyer del Teatro: Isiuret, Aida e me. Incontri per decifrare. Attraverso la scoperta di lontani geroglifici, meravigliose iconografie egizie e suggestive arie musicali, le bambine e i bambini impareranno a conoscere la storia e la forte personalità di due interessanti figure femminili: Isiuret e Aida. Attivando la propria creatività con l’utilizzo di diversi materiali (stoffe di lino e vivaci pigmenti), i partecipanti saranno invitati a realizzare una scenografia collettiva e a lasciare una traccia della propria genealogia con un personale “alfabeto”, affinché, attraverso la conoscenza del passato, possano diventare loro stessi protagonisti del proprio destino.

Successivamente, alle 21 e all’Arena del Teatro Sociale di Como si aprirà ufficialmente la stagione del Festival Como Città della Musica. Il titolo di questa sedicesima edizione, anticipazione del tema della prossima Stagione Notte 2023-24, è legato alle stelle e agli astri e, come da tradizione, è tratto dall’opera partecipativa di AsLiCo che inaugurerà il Festival: Su noi gli astri brilleranno è infatti una citazione dal duetto tra Aida e Radamès. L'opera celeberrima di Verdi vedrà la regia di Alessio Pizzech e la direzione di Enrico Lombardi.

Infine, sempre all'interno degli eventi del Festival, ci sarà spazio per Livemovement, uno degli appuntamenti più attesi e più seguiti di tutto il festival, l’alba dal Parco della Villa del Grumello, musica e danza al sorgere del sole. Musiche di Anton Dressler. Clarinetto & live electronics Anton Dressler. Coreografo e danzatore Nnamdi Nwagwu. Scopri tutto il programma del Festival.

- Prosegue la prima edizione di Casa Natta - Teatro tra le Mura, un festival fortemente voluto dal Comune di Como, con la direzione artistica di Elena Ajani, Stefano Annoni e Davide Marranchelli e l’organizzazione della compagnia Mumble Teatro. Casa Natta si svolge a Como, nel cortile di Palazzo Natta, dal 9 giugno 2023 al 7 luglio 2023, diciassette appuntamenti tutti ad ingresso gratuito. Un occasione per visitare il cortile del Palazzo, per la prima volta aperto al pubblico. Sabato 1 luglio alle 2o appuntamento con "Quando la vita ti limona". A colpi di musica, canzoni e dialoghi teatrali, le anime vagabonde di Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci approdano a sponde paradisiache. Esploreranno la bellezza del rinascere, del ricominciare, con un sonoro “sì alla vita”. Il repertorio musicale, rivisto e ampliato presenterà, oltre a brani selezionati a tema dal repertorio dei due grandi cantautori, anche inediti della band. Con Stefano Annoni, Luca Rodella - Regia e drammaturgia Luca Rodella. Musiche dal vivo di Roberto Dibitonto, Francesco Marchetti, Diego Paul Galtieri.

- La "Classe 1966" invita domenica 2 luglio a una straordinaria visita alla mostra “Donne di Scienza” al Tempio Voltiano. Un mostra per raccontare una storia di tre amici: un uomo, Alessandro Volta, scienziato affermato e famoso e due donne scienziate comasche: Teresa Ciceri Castiglioni e Candida Lena Perpenti, in un tempo in cui alle donne era ancora precluso il mondo scientifico ma che godevano della stima e dell’amicizia del grande Alessandro Volta. Un incontro con i personaggi del passato che vedrà anche la partecipazione dell'assessore alla Cultura del Comune di Como Enrico Colombo. Qui tutte le info.

- Numerosi gli eventi interessanti nel nostro capoluogo. Dopo i fumetti, il teatro e la musica ecco le "Bande in piazza". Domenica 2 luglio dalle 10 alle 12 si terrà la sfilata musicale per le vie del centro storico organizzata da Anbima Como con il patrocinio del Comune. Il programma della manifestazione prevede la sfilata, a carattere itinerante, di tre corpi musicali, i quali, partendo da tre punti diversi della città (Via Annunciata, Via Cesare Cantù e via Balestra) procederanno in parata singola, con tre brevi soste all’interno della città in zona pedonale, fino a convergere, sempre sfilando, in piazza Cavour dove eseguiranno un brano d’insieme.

- Infine, manca la settima arte, il cinema, e ci pensa la Fondazione Rosa dei Venti onlus che per festeggiare il suo venticinquesimo anno di attività propone Cinema Adolescente: quattro appuntamenti di cinema sotto le stelle dedicati al mondo dell’adolescenza. Un evento cittadino, patrocinato dal Comune di Como, realizzato con il contributo di Fondazione Provinciale della Comunità Comasca e sviluppato grazie alla nascente collaborazione con il Circolo Arci Xanadù, a confermare la volontà della Fondazione di aprirsi sempre più al territorio ponendosi come punto di riferimento per la cura e la prevenzione delle fragilità psichiche in minori adolescenti e giovani adulti. Domenica 2 luglio alle 21.15 si terrà la proiezione di Mustang di Daniz Gamze Erguven. Ogni film sarà introdotto dal prezioso contributo a cura del filosofo e psicologo Daniele Tonazzo.

Cantù

Dopo una settimana di festeggiamenti e cene insieme nella passione per la Pallacanestro Cantù che unisce gli Eagles, sabato 1 e domenica 2 luglio ci saranno gli ultimi due appuntamenti della "Festa degli Eagles" al parco del Bersagliere a Cantù. Sabato 1 luglio si terrà l'Eagles Rock Fest con pranzo a base di pizzoccheri o stinco con patate (oltre alla solita e ampia proposta della cucina) e musica live dalle 18. Domenica 2 luglio invece la serata prenderà il nome "I nostri Angeli" e sarà l'occasione per ricordare tutte le persone care alla tifoseria purtroppo venute a mancare, come "Super Simo" a cui è stato dedicato il torneo di freccette che si terrà la sera stessa. Domenica si terrà anche l'estrazione della lotteria.

Proseguono spediti, infine, tutti gli appuntamenti dell'Estate Canturina. Sabato 1 luglio, alle 16 al largo XX settembre ci sarà “Cantù dei bambini” per costruire la Cantù del futuro insieme in un laboratorio per bambini e famiglie in collaborazione con LumilHub. Sempre sabato 1 luglio alle 21, ma presso il parco Martiri delle Foibe, si terrà "Storie di cortile", un live con gli artisti di "Pomodori Music", in collaborazione con la Pro Loco Pro Cantù. Domenica 2 luglio, dalle 8 alle 17 in piazza Marconi ci sarà il secondo raduno di auto storiche a cura della Pro Loco di Cantù. Infine, sempre domenica 2 luglio, alle 21 al parco Martiri delle Foibe si terrà la rassegna "Teatro in corte" con lo spettacolo "Dutur per danee'sart par amur” della compagnia “Svitol” di Lipomo e in collaborazione con Pro Loco Per Cantù.

Erba

Sabato 1 luglio a Erba si terrà l'undicesima tappa del Lake Como Walking Festival con un percorso dedicato ad alcuni luoghi e monumenti simbolo della cittadina abbinati alle letture di autori che ne hanno scritto, da Plinio il Vecchio, fino a Carlo Emilio Gadda, Giuseppe Pontiggia e Giampiero Neri. Ritrovo alle ore 14.45 davanti alla chiesa romanica di Sant'Eufemia, in piazza Sant'Eufemia a Erba, cuore della Pieve di Incino, dove gli scavi condotti nel 1994 hanno riportato alla luce il basamento del battistero di San Giovanni e resti della cripta del V secolo. Il percorso ad anello di circa 3,5 km, quasi totalmente su strade urbane e con dislivello minimo, toccherà il borgo medievale di Villincino, il Parco Majnoni, il Monumento ai Caduti di Giuseppe Terragni, il Teatro Licinium, Villa Candiani e due vie dove hanno vissuto e di cui hanno lasciato importanti testimonianze i fratelli Giuseppe Pontiggia (grande scrittore) e Giampiero Neri (tra i maggiori poeti dell'ultimo secolo, scomparso lo scorso 15 febbraio), nonché il loro cugino Ezio Frigerio (1930-2022), scenografo di fama internazionale, ovvero via Majnoni e via Volta. Ultima tappa sarà la stazione di Trenord, che è parte di un racconto di Carlo Emilio Gadda. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria al link: http://licini.eventbrite.it

Sempre sabato 1 luglio e sempre a Erba si terrà anche la quarta edizione del "Vive con noi". Nella locandina tutte le info.

Olgiate

Olgiate Comasco: domenica 2 luglio, in piazza Italia ci sarà il Raduno nazionale organizzato dal Vespa Club Olgiate Comasco. Il raduno coinvolgerà Vespe, auto d'epoca. Alle 9 le iscrizioni dei veicoli partecipanti e colazione. Alle 11 partenza e giro turistico di 40 chilometri. Alle 12.30 aperitivo e, per chi avrà prenotato, pranzo. Per informazioni: 3405224932.

Olgiate Comasco: Prealpin Fest organizzata dagli Alpini. Da venerdì 30 giugno a sabato 1 luglio al centro sportivo Pineta, in via Don Sterlocchi. Venerdì alle 19.30 serata fritto misto e non solo. Alle 20 alzabandiera e apertura manifestazione con presenza della fanfara alpina. Alle 20.30 torneo di bocce e di calcio a 5. Alle 21.30 dj set e mojito party. Sabato primo luglio alle 15.30 torneo di bocce, alle 17 partenza della BabyPrealpin Cup (iscrizione: 5 euro) (dai 6 ai 12 anni di età). Alle 17 apertura iscrizioni della quinta edizione della PrealpinCup, manifestazione sportiva non competitiva a passo libero (10 chilometri). Alle 18 partenza dalle PrealpiCup, alle 19 serata gnocco fritto e non solo (hamburger a cura dei ragazzi dell'oratorio). Alle 20 semifinali dei tornei sportivi e finali. Alle 21 premiazioni. alle 21.30 dj set con musica anni 90 e mojito party.

Villa Guardia: sabato primo luglio e domenica 2 ci sarà la "Festa delle associazioni" nel parco comunale Garibaldi. Musica e servizio cucina insieme al volontariato attivo sul territorio comunale. In entrambe le serate, delle 19 apertura della cucina con i sapori della Puglia. Dalle 21 ballo liscio e musica dal vivo. Gli incassi delle serate verranno devoluti alla popolazione alluvionata dell'Emilia Romagna.