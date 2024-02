Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 10 e domenica 11 febbraio 2024

Un fine settimana che si preannuncia piovoso non potrà cancellare i fantastici eventi in programma tra sabato e domenica. Numerosi gli appuntamenti con il carnevale in tutta la provincia, anche se il Carnevale di Schignano si ritaglia sempre un'ampia fetta d'attenzione per la sua storicità e particolarità. Non mancano però altri eventi, come gli spettacoli teatrali canturini e gli appuntamenti erbesi e olgiatesi. Ecco quindi la consueta selezione degli eventi del weekend.

El carnevaal de Schignan

Così cantava Davide van de Sfroos nella sua canzone dedicata a uno dei carnevali più belli della nostra provincia e d'Italia. Sabato 10 febbraio il Carnevale di Schignano fa le prove generali e strizza l’occhio a turisti, curiosi, appassionati di fotografia. Il corteo (ritrovo alle 13.30 con i Sapeur) che solitamente scatta alle 14 dalla piazza principale di San Giovanni è l’antipasto della grande festa del martedì grasso, dove i festeggiamenti si prolungano per tutto il pomeriggio.

La grande sfilata finale, cui seguirà il rogo notturno del Carlisepp, scatterà infatti martedì 13 febbraio alle 14 circa. Il via al corteo come sempre dal centro storico di Occagno, poi la sfilata per le vie del centro paese e delle frazioni, il ritorno e una serie di prolungati brindisi a suon di musica della Fugheta che si concluderanno in serata, alle 18, con il rogo del fantoccio del Carnevale, finalmente catturato e portato sulla catasta di legna.

Cosa fare a Como

Como - Sabato 10 febbraio al Castel Baradello di Como, Carnevale in maschera con animazione a tema per bambini dai 4 ai 10 anni. Per tutto il pomeriggio "Carnevale al Castello" all'interno di un vero castello medievale attraente ed eccitante. In programma la visita del Castello in costume con salita della torre fino alla terrazza panoramica, laboratorio di Carnevale e tanta allegria. Per un Carnevale divertente, in compagnia di tanti altri bambini... in maschera! Sede: Castel Baradello di Como (Via Castel Baradello 5, accesso solo pedonale) Data e ora: sabato 10 febbraio, alle 15 (durata 1,5h). Costo a bambino: 12€. Iscrizione (obbligatoria)

Como - Sabato 10 febbraio alle 21.30 ci sarà la salita notturna del colle del Baradello insieme a una guida, con attraversamento dei boschi al buio, e visita in maschera del castello con brindisi per festeggiare insieme il Carnevale. Divertente tour guidato di Carnevale in costume con partenza da Piazza Camerlata, salita al Castel Baradello al buio attraversando con le torce il Parco Regionale Spina Verde. Per andare alla scoperta nell'oscurità degli inquietanti segreti e delle spettrali leggende che abitano il Castello e ammirare dall'alto un panorama mozzafiato, le luci della città e il Lago. Ritrovo: Como, Piazza Camerlata (davanti alla farmacia) Data e ora: sabato 10 febbraio, ore 21.30 (durata 2,5h) Costo: adulti 18€, bambini 6-14 anni 7€ (fino ai 5 anni gratis). Iscrizione (obbligatoria)

Como - In occasione del Carnevale 2024, il Comune di Como presenta uno spettacolo di musica e ballo itinerante per le vie del centro storico con la Lario Brass Band. La Lario Brass Band è formata da musicisti professionisti, capitanati dal celebre clarinettista lariano Alfredo Ferrario (Top Jazz 2009). La formazione, composta da otto musicisti e quattro ballerini swing, allieterà in modalità itinerante, dunque marciando, le vie della città, animandole e rallegrandole. Il risultato sarà una coloratissima e lunga colonna di artisti e ballerini che trasformeranno alcuni angoli della città in un vero jazz club all’aperto. Itinerario: ore 15 Porta Torre 1^sosta – largo Miglio prosecuzione per via Giovio e via Vittorio Emanuele; 2^ sosta - di fronte al parco giochi in via Perti /slargo Poste via Indipendenza e via Luini svolta in via Rusconi; via Vittorio Emanuele 3^ sosta - piazza Duomo via Ballarini e via Muralto; 4^ sosta - piazza Volta; 5^sosta - piazza Cavour per gran finale.

Como - Sabato 10 febbraio alle 15.30 all'Astra ci sarà "Il faraone, il selvaggio e la principessa", un film d'animazione di Michel Ocelot - Francia/Belgio, della durata 83 minuti (a partire da 4 anni). Tanwekaman, parte alla conquista pacifica dell`antico Egitto, per diventare faraone. Il figlio di un severo sovrano nella Francia del Medioevo, caduto in disgrazia, vive come un selvaggio nella foresta, rubando ai ricchi per dare ai poveri. Un principe spodestato impara a friggere frittelle, e con quelle arriva al cuore della principessa delle rose, nella Turchia del diciottesimo secolo. Tre storie diverse, ambientate in tre epoche e luoghi lontani, per festeggiare carnevale! Vieni mascherato e riceverai un goloso omaggio offerto da Mille e una Mella!

A fine film laboratorio gratuito “Crea la tua coroncina” con i volontari dell’Associazione Amici dell’Astra.

Como - Il nome del Teatro Nuovo di Rebbio è legato da 36 anni ad uno dei più importanti eventi locali di Como: la rassegna dialettale. Un evento che può essere realizzato, ogni anno, solo grazie all’impegno costante delle compagnie amatoriali che riescono a portare avanti una tradizione così importante come il dialetto. Compagnie teatrali che sono riuscite a sorprenderci, farci ridere ed emozionare. Dietro a tutto ciò, c’è un impegno costante e l’unico appagamento è un applauso e una risata. Per fare teatro bastano pochi ingredienti: attori, risate e pubblico. E sabato 10 febbraio alle 21 si terrà "Tuta culpa d'un Angiul", della compagnia teatrale I Ruzanivul di Cucciago.

Como - In occasione del Carnevale 2024, il Comune di Como presenta la Parata dei Saltimbanchi, sfilata di artisti circensi con esibizioni per le vie del centro storico. In collaborazione con la scuola di circo di Treviglio, una gran parata composta da saltimbanchi tra cui trampolieri, giocolieri, funamboli, clown, mimi, monociclisti, costruttori di palloncini ecc., giocoleranno coinvolgendo grandi e piccini, accompagnati da musica coinvolgente. Non mancheranno i FiabaClown , clown di corsia che operano in molti ospedali e situazioni protette di Como e provincia. L’esibizione si avvarrà di circa tredici artisti. Itinerario: ore 15.00 Porta Torre 1^sosta – largo Miglio prosecuzione per via Giovio e via Vittorio Emanuele; 2^ sosta - di fronte al parco giochi in via Perti /slargo Poste via Indipendenza e via Luini svolta in via Rusconi via Vittorio Emanuele; 3^ sosta - piazza Duomo via Ballarini e via Muralto; 4^ sosta - piazza Volta; 5^sosta - piazza Cavour per gran finale.

Cantù

Cantù - Venerdì 9 febbraio e sabato 10 febbraio alle 21 al Teatro San Teodoro di Cantù andrà in scena "La grande timidezza". Il nuovo spettacolo teatrale di Ruggero de I Timidi e Fabiana Incoronata Bisceglia è uno show musicale in cui convivono intelligenza artificiale e idiozia naturale, realtà virtuale e massaggi romantici, viaggi nel tempo e loop station, autotune e canzoni medievali. Tra vecchi successi e nuove hit, uno spettacolo dove Ruggero si conferma l’unico artista che riesce ad essere il Product Placement di se stesso. Dopo aver celebrato i 10 anni di carriera con il "documentarello" (documentario e musicarello) “Ruggero, 10 anni di timidezza” (iscritto al David di Donatello 2024), Ruggero de I Timidi torna sulle scene teatrali con “La Grande Timidezza”. Lo spettacolo, eclettico nella sua essenza, fonde momenti musicali, sketch umoristici e reinterpretazioni inedite di classici, il tutto arricchito dalla presenza di Fabiana Incoronata Bisceglia, definita da Ruggero “innanzitutto diva, poi casualmente anche moglie”. Ingresso: €22,00 biglietto intero €20,00 biglietto under 25. E qui trovate tutte le informazioni.

Cantù - Sempre al San Teodoro, domenica 11 febbraio alle 16.30 ci sarà "Tutti per uno" con 3DiDané. Nel regno di Tristonia vige ormai miseria e malumore. Il popolo accetta le nuove leggi e nessuno trasgredisce più le regole. I tre moschettieri del re, non avendo più nemici contro cui lottare, finiranno così a combattere… la noia! Spettacolo di Circo teatro adatto a tutte le età. Musica dal vivo, acrobatica, giocoleria e clownerie! Ingresso: €7,00 biglietto unico. E qui trovate tutte le informazioni.

Mariano Comense - Sabato 10 febbraio e domani, domenica 11 febbraio, al Palazzetto dello sport di Perticato andrà in scena il Grand Prix nazionale Lombardia. L’inizio della manifestazione è fissato alle 12. Alle 13.45 ci sarà la presentazione ufficiale della manifestazione con il saluto delle autorità. Si tratta di un evento riservato esclusivamente ai tesserati Fik dalla categoria Speranze in avanti, per tutte le cinture, ed è valevole per il punteggio azzurrabili, nelle classi di età e categorie previste dal regolamento. Ad organizzare sono il Comitato regionale Lombardia in collaborazione con Shobu Asd Mariano Comense, con il patrocinio della città di Mariano.

Erba

Albavilla - Giorno del Ricordo: cerimonia ad Albavilla per commemorare le vittime delle Foibe. Appuntamento a sabato 10 febbraio proprio nella giornata in cui ricorre il Giorno del Ricordo, per la manifestazione organizzata dal Comune con la Protezione civile, Corpo musicale Santa Cecilia, Gruppo Alpini di Albavilla. Il ritrovo è fissato alle 11 al parcheggio di via Cesare Cantù: da lì partirà il corteo accompagnato dalla banda musicale albavillese, autorità militari e civili e gli Alpini. Seguirà la posa della corona di alloro ai piedi del monumento, e successivamente un breve intervento istituzionale e la preghiera di benedizione con don Paolo Vesentini. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’importante manifestazione.

Tavernerio: - L’Associazione genitori Magolibero è felice di presentare la tanto attesa festa di Carnevale. Tutti sono invitati: dai più grandi ai più piccoli. L’evento avverrà grazie al patrocinio della Proloco del paese, del gruppo volontari antincendio di Tavernerio e Amici di Seba. Il ritrovo sarà domenica 11 febbraio 2024 al piazzale della chiesa di Tavernerio, precisamente vicino al distributore d’acqua. Alle 15 inizierà la sfilata con arrivo al centro civico. Non mancheranno musica e merenda a cura della Proloco. In caso di pioggia il ritrovo verrà posticipato alle 15.30 presso il centro civico del Comune.

Pusiano - Appuntamento con il progetto "Nati per leggere" sabato 10 febbraio, in biblioteca: si terrà l’incontro dedicato a bambini da 0 a 3 anni e da 3 a 6 anni. Le lettrici aspettano i piccoli dalle 10 alle 11.30.

Asso - Si chiama "Il segno dei segni" ed è aperta fino a domenica, 11 febbraio, nella chiesa del Santo Crocifisso in piazza Ratti: si tratta della mostra di Luigi Bellicchi curata dalla parrocchia San Giovanni Battista. Ecco gli orari: sabato e la domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.

Olgiate

Olgiate Comasco - Sabato 10 febbraio, in Pineta, l’associazione senza scopo di lucro "Koinè" invita tutti a una cena di degustazione dolce e salata accompagnata da birre speciali. L’iniziativa è organizzata a sostegno del Birrificio sociale di Malnate e del progetto "Tessendo il futuro" in Bolivia. Lo chef Ivan Gualandi proporrà un aperitivo in tre sapori con gin tonic e analcolico, poi risotto birra e castagne con birra Cotta 14, a seguire selezione di formaggi della Val D’Ayas e birra Malbock, infine degustazione di cioccolati e sorbetto all’arancia con birra Beerlinghina. Informazioni e iscrizioni: 031-946557, via WhatsApp al 351-7912516 o alla e-mail info@koineolgiate.it.

Villa Guardia - Festa di carnevale a Civello, in oratorio. Carnevale in oratorio. Domenica 11 febbraio pomeriggio dedicato al divertimento. Sono invitati tutti i bambini e le bambine e, ad attenderli, ci saranno giochi spassosi, le canzoni e i balli della baby dance e, per deliziare anche il palato, gustose frittelle. Come conclusione della giornata in oratorio, alle 17, il rogo della Giubiana.

Montano Lucino - "Carnevale in musica" regalerà un divertente pomeriggio nonostante il maltempo. L'appuntamento è per domenica 11 febbraio con ritrovo alle 15.30 nella palestra di via Strecciolo. L’iniziativa è stata modificata, l’Amministrazione ha rimodellato la festa al coperto, a causa della pioggia prevista per domenica.

San Fermo della Battaglia - "Carnevale di San Fermo", la kermesse allegorica organizzata dalla Pro loco attende grandi e piccini alla festa di sabato 10 febbraio. Il ritrovo è previsto per le 13 nella sala dell'oratorio San Filippo Neri (in piazza XXVII Maggio) con il truccabimbi, a disposizione per arricchire i costumi dei bambini con i trucchi adatti al viso. Alle 14.30 la sfilata in maschera per le vie del paese, accompagnata dal Corpo musicale G. Garibaldi (la partenza è da piazza XXVII Maggio e l'arrivo è previsto all'auditorium di via Lancini). In caso di pioggia, festa all'interno dell'auditorium di via Lancini. La giornata continuerà con lo spettacolo "l mago di Oz", tenuto dalla compagnia dei burattini "Pigliapupazzi" e infine una dolcissima merenda di chiacchiere e cioccolata.

Solbiate con Cagno - Domenica 11 febbraio, il "Carnevale Solcagnese 2024". Il programma della giornata prevede, alle 14, il ritrovo al centro civico di Concagno, in via Cadorna. Il carro allegorico, preparato dai volontari della Pro Concagno e dalla Pro loco di Cagno porterà tanto divertimento e le mascherine sfileranno per le vie della frazione, fino al centro sportivo, dove la festa entrerà nel vivo. Negli spazi del Junior Tennis Training spettacolo a tema carnevalesco, rivolto ai più piccini, ma anche giochi gonfiabili e una conviviale merenda per i partecipanti.

Rodero - Torna il tradizionale appuntamento con il carnevale. Da più di 40 anni il carnevale roderese è una consuetudine per gli abitanti del paese. Quest’anno la manifestazione è fissata per sabato 10 febbraio. A partire dalle 14.30, i carri allegorici partiranno dal piazzale delle scuole e daranno vita alla classica sfilata. A conclusione del pomeriggio verrà poi organizzato un piccolo momento di rinfresco tutti insieme. Da sempre iniziativa che raduna e accoglie decine e decine di cittadini, il carnevale roderese viene ogni anno riproposto grazie all’impegno e alla collaborazione di un gruppo di amici.

Lurate Caccivio - La tradizione rivive nel carnevale cittadino. Dopo anni - colpa della pandemia di coronavirus - in cui la manifestazione è stata pensata e realizzata in misura ridotta, l’edizione in programma per domenica 11 febbraio, è di quelle imperdibili. I sempre tanto apprezzati carri saranno nuovamente protagonisti della festa dedicata a grandi e piccini. La Pro loco, associazione organizzatrice, non ha certo lesinato sulle forze e grazie a una serrata collaborazione con le altre realtà di Lurate Caccivio, tra cui figurano l’Amministrazione comunale e la comunità pastorale, ha fatto le cose in grande. E gli sforzi sono stati ripagati con i ben 11, tra carri e gruppi, presenti. Il programma è di quelli ricchi, con il ritrovo, alle 14 in via Stucchi, all’altezza della Caserma dei Carabinieri. Mezz’ora più tardi la partenza: via XX Settembre, via Volta, passaggio lungo la Varesina, poi via Unione e arrivo del corso mascherato in piazza Alpini. Lungo il tragitto saranno allestiti due punti ristoro, il primo all’altezza dell’ufficio postale in via Volta, mentre il secondo all’arrivo. Oltre all’ottima cucina, saranno offerte chiacchiere, pane e Nutella e té caldo.