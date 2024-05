Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 11 e domenica 12 maggio 2024

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

Cosa fare a Como

Como, oratorio di Albate - sabato 11 maggio "Ponti di umanità" per la pace. Appuntamento dalle 16 organizzato dalla Caritas diocesana con le organizzazioni comasche attive nell’accoglienza di cittadini ucraini e nelle missioni umanitarie in Ucraina, insieme all’esarcato apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino. Previsti laboratori per bimbi, testimonianze, preghiera, concerto e cena ucraina.

Como - "Cultura Grumello 2024" aderisce al programma Fuori Orticola con appuntamenti green. Domenica 12 maggio il primo evento: alle 11 e alle 15 visita del parco storico naturalistico di Villa del Grumello con Anna Bocchietti, guida che dispenserà suggerimenti e informazioni di approfondimento. Le fioriture stagionali del glicine e delle azalee uniti ad alberi monumentali, come il «fossile vivente» ginko biloba, trovano il loro habitat in un ambiente romantico. Prosegue, inoltre, la rassegna "Racconti in Musica" al Grumello con il terzo concerto in collaborazione con Como Classica: domenica, alle 17.30, "Ascoltare il vino, degustare la musica: champagne", musiche di Beethoven, Boccherini, De Falla, Granados, con il chitarrista Federico De Conno.

Alessandro Croce, promuove un incontro su sana alimentazione e stili di vita corretti. Relatore il dietista sportivo Francesco Roncoroni, per scoprire come la nutrizione possa influenzare la performance di un atleta. L’iniziativa è organizzata con il patronato di Regione Lombardia e il patrocinio di Comune di Olgiate Comasco, Consulta dello Sport di Olgiate Comasco e Panathlon International Club di Como. Olgiate Comasco - venerdì 10 maggio, alle 21 nell’auditorium del centro congressi Medioevo in via Lucini 4, Bmx Ciclistica Olgiatese, società presieduta daAlessandro Croce, promuove un incontro su sana alimentazione e stili di vita corretti. Relatore il dietista sportivo Francesco Roncoroni, per scoprire come la nutrizione possa influenzare la performance di un atleta. L’iniziativa è organizzata con il patronato di Regione Lombardia e il patrocinio di Comune di Olgiate Comasco, Consulta dello Sport di Olgiate Comasco e Panathlon International Club di Como.

Solbiate con Cagno - le parrocchie di Concagno e Solbiate invitano alla festa per le mamme. Domenica 12 maggio alle 12 aperitivo e pranzo: risotto mele e speck, brasato, con contorno e dolce finale. Possibilità di asporto su prenotazione.

Montano Lucino - sesta edizione di "Vasi comunicanti", domenica 12 maggio narrazioni del territorio accompagneranno una passeggiata tra i Comuni che stanno sul confine: San Fermo, Chiasso e Balerna. La giornata sarà all’insegna della scoperta delle zone più suggestive attraverso un itinerario pedonale sul confine. I racconti potranno essere ascoltati singolarmente in ciascun paese, a San Fermo sono previsti tre momenti in Villa Imbonati: alle 10, alle 15.30 e alle 17 e sarà possibile partecipare alla camminata che inizierà da Villa Imbonati dopo il reading delle 10 e proseguirà a Chiasso, gustando una risottata offerta dal Municipio ticinese e poi arriverà fino a Balerna.

Cosa fare a Erba

Lurago - Per celebrare la Festa della mamma, l’Unità Pastorale Lambrugo-Lurago d’Erba, organizzerà delle iniziative. Nello specifico, oggi, sabato 11, e domani, domenica 12 maggio, all’ingresso delle chiese saranno vendute torte e biscotti. Domani all’oratorio di Lurago alle 15, si svolgerà l’evento «Giochiamo con la mamma». A seguire, si terrà una merenda e un aperitivo. Per partecipare a questa iniziativa, sarà possibile iscriversi presso il bar dell’oratorio.

Tavernerio - Proseguono le iniziative dell’associazione genitori Magolibero di Tavernerio, sempre attiva per creare dei momenti aggregativi sul territorio comunale. E’ in programma per oggi, dalle 16.30, un nuovo evento: una giornata molto speciale dedicata alle mamme... E anche ai loro figli. L’evento si svolgerà oggi, sabato 11 maggio, alle 16.30 presso il centro civico «Livatino» in Via Risorgimento. L’ingresso, con tessera, è gratuito. Il programma della manifestazione prevede laboratorio artistico per bambini e un momento di relax dedicato proprio a tutte le mamme. Al termine dell’evento è previsto un aperitivo. Per partecipare è necessaria la prenotazione scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@magolibero.it . Per maggiori informazioni è anche possibile visitare i canali social dell’Associazione Magolibero.

Lipomo - E’ in arrivo il nuovo progetto «Divertiamoci e impariamo con Cri», targato Croce Rossa Lipomo. Con questo progetto, rivolto alle persone di età compresa tra gli 8 e i 13 anni, i partecipanti avranno l’opportunità di fare attività e giochi a tema emergenza, ambiente e comunicazione. Il progetto si svolgerà da oggi, sabato 11 maggio, e nei seguenti sabato 18 maggio e il 15 e 29 giugno, dalle ore 14.30 fino le 17.30 presso la sede di via Oltrecolle 289. Per avere maggiori informazioni è possibile contattare il numero 031-282653; oppure inviare una mail all’indirizzo di posta elettronicaprogetto8-13@cricomo.org. Con questo progetto si vuole avvicinare i più giovani al mondo della Croce Rossa, al fine di far conoscere l’istituzione e i suoi obiettivi: un progetto importante per cui è auspicabile un’importante partecipazione.

Cosa fare a Cantù

Cadorago - Un torneo per festeggiare la mamma e al tempo stesso per aiutare la scuola materna Santa Maria. Il giorno della festa della mamma sarà caratterizzato niente meno che dal «Torneo della mamma». L’appuntamento sarà domani, domenica, in palestra. L’iscrizione richiede 10 euro: tutti i fondi raccolti saranno destinati all’asilo Santa Maria di Cadorago. Per tutto il giorno sarà aperto il ristoro dove si potranno assaggiare squisitezze, accompagnate da tante gustosità tutte da sorseggiare. Tutti i dettagli e le info possono essere chieste a Roberto al numero 339.3743357. L’iniziativa deve il proprio merito organizzativo alla Pallavolo Cadorago.

Cadorago - Un fine settimana all’insegna di un torneo di minigolf. L’iniziativa si svolge quest’oggi, sabato, all’oratorio di Cadorago. La possibilità di iscriversi è aperta a tutti. Chi ha intenzione di partecipare può far presente la propria adesione anche un’ora prima di cominciare il torneo. La quota di adesione per persona è di 5 euro a persona. Per quel che riguarda le sfide, l’accredito avrà inizio alle 15, mentre il torneo vero e proprio comincerà alle 15.45. Nel caso il tempo non dovesse permettere lo svolgimento dell’iniziativa, la manifestazione sarà annullata. Per informazioni è possibile chiamare il 339.2901299. Il merito organizzativo va all’oratorio e al centro pensionati.

Casnate con Bernate - La villa comunale è pronta ad accogliere nuovamente le Supercar di Ferrari, Porsche e non solo. Domani, domenica 12 maggio, si terrà l’evento organizzato dalla Pro Loco di Casnate con Bernate dal titolo «Supercar in villa», una vera e propria sfilata di auto sportive di lusso, dell’associazione «Il grande cuorerosso», accompagnata da cibo e musica. Il ritrovo è previsto in piazza San Carlo alle 10.30 e da lì partirà la sfilata delle supercar per le vie del paese. Le auto torneranno poi in villa alle 11.30 e rimarranno esposte fino alle 18. A mezzogiorno ci sarà anche l’aperitivo offerto dalla Re/Max, mentre la Pro Loco si occuperà di salamelle, birre e spritz e dalle 15 alle 17.30 ci sarà il concerto della Ciloster Band.

Mariano Comense - L'«Antico e premiato corpo musicale città di Mariano Comense» si prepara a celebrare la «Festa della Mamma». Il concerto andrà in scena domenica 12 maggio, alle 16, nell'auditorium dell'Istituto superiore Jean Monnet, e sarà diretto dal maestro Sonia Spada. Saranno eseguiti brani originali per banda, ma anche trascrizioni di celebri canzoni che hanno caratterizzato la storia della musica italiana contemporanea. Non mancheranno incursioni nel mondo della musica classica e dei grandi musical degli anni '70. Ci sarà la partecipazione di un ospite: ad accompagnare alcuni brani sarà la voce della soprano Daniela Peruta. La cantante darà prova della sua arte fin dal primo brano in programma, una composizione dedicata al ricordo di papa Giovanni XXIII; ma la sua voce sarà protagonista anche di un'aria tratta dall'opera «Tosca» di Puccini e di «Time to say goodbye», versione inglese della canzone che rese celebre in tutto il pianeta il talento di Andrea Bocelli. Le sorprese, però, non finiscono qui. Ad annunciarle è il presidente del corpo musicale, Giuseppe Pozzoli. «Il concerto sarà aperto da una esibizione del gruppo di musica d'insieme, è composto dai giovani allievi che stanno seguendo i percorsi musicali organizzati dalla nostra associazione».

Mariano Comense - Penna Nera con il patrocinio del Comune di Mariano Comense, sarà nei pressi della biblioteca civica domani dalle 9 alle 16.30 e domenica dalle 8.30 alle 13.30. Sarà possibile acquistare fiori, piante e altre produzioni della cooperativa.