Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 11 e domenica 12 novembre 2023

Secondo weekend di novembre ricco di appuntamenti nel Comasco. Come sempre al venerdì vi proponiamo una selezione di eventi da non perdere, ma prima di elencarveli ecco l'evento principe del weekend.

Cantù protagonista con il Festival del Legno

Il Festival del Legno inizierà proprio oggi, venerdì 10 novembre, con un evento dal sapore stellato: dalle 10.30, al teatro San Teodoro si terrà l’evento organizzato dal Giornale di Cantù, dal titolo "Passione, cultura e intraprendenza. Le ricette eccellenti del futuro". A moderarlo sarà il direttore del Giornale di Cantù Sergio Nicastro. E’ previsto un saluto iniziale di Giuseppe Molteni, vicesindaco di Cantù, e di Alessandro Fermi, assessore all'Università, Ricerca, Innovazione di Regione Lombardia. Nella prima parte dell'incontro saranno protagoniste le scuole Enaip Cantù, Cfp Como, Aslam, che tra le altre gestisce anche il Polo formativo del legnoarredo di Lentate sul Seveso, e Cometa. Gli studenti rivolgeranno alcune domande a tre imprenditori: Roberto Molteni, Ceo di Molteni Vernici di Cantù, Marco Bellasio, titolare della Effebi Arredamenti di Cantù, presidente del settore Legnoarredo di Confartigianato Como e presidente di Qualità Cantù, nonché Tommaso Recchia, titolare di Remarmi Cantù. Nella seconda parte dell'incontro il protagonista sarà Iginio Massari, ospite d'onore dell’evento, che si racconterà rispondendo ad alcune domande da parte delle scuole. Infine Enaip e Cfp presenteranno al Maestro Massari i dolci che prepareranno per l'occasione, e che lo stesso Massari giudicherà.

Questo l'evento iniziale, ma non la vera e propria inaugurazione che si terrà sempre oggi alle 18 alla ex chiesa di Sant'Ambrogio, in piazza Marconi. Da quel momento in poi partirà il vero e proprio Festival del Legno, a tema "Visioni" che promette un incontro tra la tradizione del legno canturina e il green deal europeo, ispirato dai percorsi intrapresi dalla città a partire dal 2022 e che stanno sviluppando una nuova e rinnovata visione della cultura e storica artigianalità del territorio, segnata dalla nascita del Mome - Museo del Mobile e del Merletto Città di Cantù, il progetto, unico in Italia, vincitore del bando New European Bauhaus e centro focale del concorso di idee internazionale Europan Living Cities 17.

Un'undicesima edizione che si preannuncia davvero ricca di iniziative memorabili e della quale abbiamo già parlato in questo articolo su Prima Como.

Cosa fare a Como

- Scalzato di poco dal ruolo di evento principe del weekend è sicuramente il TedXLakeComo che si terrà a Cernobbio nella splendida cornice di Villa Erba. Con compagni di viaggio d'eccezione, questo format prova a esplorare i temi di attualità per fare insieme un passo avanti nella ricerca mai conclusa di un mondo (un po') migliore. Il titolo di questa edizione è “Illimite”, un neologismo scelto per provare a raccontare questo tempo di bivi e crinali, così pieno di sfide e anche di grandi opportunità. Qui, nel nostro articolo, trovate tutte le informazioni disponibili.

- Comincia oggi a Como, venerdì 10 novembre 2023, e finisce il 5 maggio la mostra al Tempio Voltiano dal titolo "Uomini di Scienze" dedicata a Giulio Cesare Gattoni e Giambattista Giovio. Con questa mostra, che continua il percorso già avviato con l’esposizione “Donne di Scienza”, si pone nuovamente l’attenzione sulla figura di Alessandro Volta dando risalto a due delle sue più importanti amicizie. L'evento è già stato presentato in lungo e in largo da noi questa settimana e qui trovate l'articolo.

- Sabato 11 novembre 2023, presso la Sala Bianca del Teatro Sociale, con il patrocinio del Comune di Como, dell'Ospedale Valduce, dell'Associazione Comocuore e dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como, si terrà un evento informativo per la popolazione con ingresso gratuito dal titolo "Nel cuore di Como". Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di mortalità nel mondo occidentale. L’Unità operativa di Cardiologia dell’Ospedale Valduce di Como si apre alla popolazione per illustrarne i fattori di rischio e i consigli per una corretta prevenzione. Verranno inoltre presentate le tecnologie più moderne disponibili nella nostra realtà per la diagnosi e cura delle malattie cardiovascolari. Da ultimo sarà possibile partecipare ad una simulazione su manichino delle manovre di rianimazione cardiopolmonare in pazienti colpiti da arresto cardiaco.

Il programma:

9.30 - 9.40 Saluto di benvenuto dalle autorità - (Dr.ssa Mariella Enoc, Suor Emanuela Bianchini)

(Dr.ssa Mariella Enoc, Suor Emanuela Bianchini) 9.40 - 9.50 Apertura dei lavori - (Dr. Giovanni Corrado, Dr. Giovanni Ferrari, Dr. Gianluigi Spata)

(Dr. Giovanni Corrado, Dr. Giovanni Ferrari, Dr. Gianluigi Spata) 9.50 - 10.10 I fattori di rischio cardiovascolare - (Dr. Giovanni Foglia Manzillo)

(Dr. Giovanni Foglia Manzillo) 10.10 - 10.30 L’obesità: il fattore di rischio meno curato…una corretta alimentazione per prevenirlo - (Dr.ssa Roberta Pomina)

- (Dr.ssa Roberta Pomina) 10.30 - 10.50 Sport e cardiologia - (Dr. Taulant Refugjati)

- (Dr. Taulant Refugjati) 10.50 - 11.10 Pausa caffè

11.10 - 11.30 Uno sguardo al cuore: immagini suggestive della sua morfologia - (Dr. Nicola Berlinghieri)

- (Dr. Nicola Berlinghieri) 11.30 - 11.50 L’interventistica cardiovascolare: dove possiamo arrivare oggi e dove arriveremo - (Dr. Paolo Bonfanti)

- (Dr. Paolo Bonfanti) 11.50 - 12.10 Riconoscere e trattare l’arresto cardiaco: quello che tutti dovremmo conoscere - (Dr. Giorgio Bartesaghi, Dr. Andrea Marini, Dr. Luca Tagliagambe, Dr. Luca Sormani, Dr. Andrea Pozzi, Dr. Antonio Mantovani).

- Sabato 11 novembre alle 10, alla Cascina Massèe, è in programma la presentazione e la discussione sullo scritto "Don Colmegna. Al centro dei margini. La vita di un sacerdote che ha declinato la vocazione religiosa in un costante impegno civile e sociale a favore degli ultimi". Dialogheranno con don Virginio Colmegna, protagonista del volume, Andrea Donegà, autore e Renzo Salvi, giornalista e conduttore. A questo link trovate tutte le informazioni necessarie.

- La parrocchia di Rebbio organizza due giorni ricchi di eventi per festeggiare San Marino. Sabato 11 novembre 2023 alle 13 al Bar Ritrovo si terrà l'incontro con don Mattia Ferrari, cappellano della Mar Jonio Mediterranea Saving Humans. Alle 21 alla chiesa di Rebbio andrà in scena "I 1500 suoni della Fede" con l'organista Roberto Mucci. Domenica 12 novembre dopo la messa delle 10 si terrà un momento di intrattenimento musicale con Musica Spiccia, dalle 12.30 invece il pranzo comunitario. Infine, dalle 15 ci sarà lo spettacolo "Il Flauto Magico" con il Teatro dei Burattini di Como, ma anche giochi e laboratori di San Martino per bambini e adulti, la tombolata organizzata dal Gruppo Anziani, la pesca di San Martino organizzata dal Gruppo Caritas, il torneo San Martino di calcio a 7 dai 16 anni in su e caldarroste, frittelle, patatine fritte e tanto altro. A questo link tutte le informazioni.

- Dopo il successo dello spettacolo Pierino e gli animali del bosco che ha visto la presenza di numerosi ragazzi in sala, torna con nuovi appuntamenti il Festival del Melologo di Como, in programma fino al 2 marzo negli spazi della Pinacoteca Civica e nella Sala Musa di Palazzo Carducci. Sabato 11 novembre alle 16, nella storica cornice della Pinacoteca Civica, è in calendario lo spettacolo originale per ragazzi "I racconti del vecchio Plinio" dedicato al genio eclettico di Plinio il Vecchio, illustre figura di scrittore, naturalista e ammiraglio nato a Como nel 23-24 d.C. e, a proposito, noi ne abbiamo già scritto in questo articolo.

- Domenica 12 novembre è La Giornata Europea del Cinema d'Essai e per l'occasione lo Spazio Gloria offre un programma speciale:

Ore 16 - Cinebimbi di qualità. YUKU E IL FIORE DELL'HIMALAYA. La topolina Yuku ha due passioni: suonare l’ukulele e ascoltare le storie della sua nonnina. Quando questa si ammala, Yuku parte alla volta dell’Himalaya, dove cresce un fiore misterioso che secondo una leggenda può guarire qualunque cosa.

La topolina Yuku ha due passioni: suonare l’ukulele e ascoltare le storie della sua nonnina. Quando questa si ammala, Yuku parte alla volta dell’Himalaya, dove cresce un fiore misterioso che secondo una leggenda può guarire qualunque cosa. Ore 17.30 - Prima Visione. A PASSO D'UOMO. Dopo un grave incidente, Pierre (Dujardin - in una magnifica interpretazione) decide di far fede a una promessa fatta a sé stesso: attraversare la Francia a piedi.

Dopo un grave incidente, Pierre (Dujardin - in una magnifica interpretazione) decide di far fede a una promessa fatta a sé stesso: attraversare la Francia a piedi. Ore 21 - Un classico senza tempo. IL CIELO SOPRA BERLINO. Restauro 4K realizzato dalla Wim Wenders Foundation.

- Infine, domenica 12 novembre 2023 alle 18.45 l'Hockey Como affronta Hc Feltre per il Campionato senior Italian Hockey League. A questo link tutte le informazioni necessarie.

Cantù

Cantù - Nel weekend canturino caratterizzato dal Festival del Legno, non possono mancare gli appuntamenti con gli spettacoli del Teatro San Teodoro.

Sabato 11 novembre andrà in scena, alle 21, "Questa splendida non belligeranza" scritto e diretto da Marco Ceccotti. A questo link le informazioni sullo spettacolo.

A questo link le informazioni sullo spettacolo. Domenica 12 novembre, invece, alle 17 si terrà "M'accompagni Musetta?". Per informazioni aggiuntive seguire il link dedicato.

Cermenate - Continuano gli eventi promossi dal Comune di Cermenate.

In occasione del ventesimo anniversario della "Strage di Nassiriya" , avvenuta in Iraq il 12 novembre del 2003 sono previsti due momenti distinti organizzati dall'Amministrazione e dall'Associazione Nazionale Carabinieri: venerdì 10 novembre alle 20.30 presso l'Auditorium comunale Padre Zucchi di via G.B. Grassi Concerto della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia Milano. Ingresso gratuito. Domenica 12 novembre alle 10 nella chiesa parrocchiale di Cermenate Ss. Vito e Modesto, si terrà una messa officiata da S. Em. Card. Angelo Bagnasco, alla presenza delle autorità civili e militari. A seguire benedizione delle corone dedicate ai Caduti di Nassiriya, a cura delle varie sezioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri e corteo lungo le vie Scalabrini e Moreschi, verso la casa di via Di Vittorio 10, sede della sez. Associazione Nazionale Carabinieri di Cermenate.

, avvenuta in Iraq il 12 novembre del 2003 sono previsti due momenti distinti organizzati dall'Amministrazione e dall'Associazione Nazionale Carabinieri: alle 20.30 presso l'Auditorium comunale Padre Zucchi di via G.B. Grassi Concerto della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia Milano. Ingresso gratuito. alle 10 nella chiesa parrocchiale di Cermenate Ss. Vito e Modesto, si terrà una messa officiata da S. Em. Card. Angelo Bagnasco, alla presenza delle autorità civili e militari. A seguire benedizione delle corone dedicate ai Caduti di Nassiriya, a cura delle varie sezioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri e corteo lungo le vie Scalabrini e Moreschi, verso la casa di via Di Vittorio 10, sede della sez. Associazione Nazionale Carabinieri di Cermenate. Il Comune di Cermenate ha scelto di aderire all'iniziativa di Regione Lombardia ed ERSAF (Ente Regionale Servizi Agricoltura Foreste) " Cammina Foreste Urbane 2023 ", dedicata al tema delle Foreste urbane in Lombardia e al loro ruolo di fonte di benessere per la natura e la salute. L'appuntamento a Cermenate sarà sabato 11 novembre alle 14.30. Il punto di ritrovo (e di rientro) sarà presso piazza Donatori del Sangue (piazza del Mercato). Il percorso si sviluppa lungo il corridoio ecologico di Cermenate e nella zona dei boschi del Roccolo. È un percorso adatto a tutti, di circa 6 km tra andata e ritorno. Il gruppo sarà guidato da un educatore ambientale di Cooperativa sociale Koinè, ente che segue le attività di educazione ambientale del Parco del Lura. Ai partecipanti è richiesta l'iscrizione tramite form online, al seguente link dedicato.

", dedicata al tema delle Foreste urbane in Lombardia e al loro ruolo di fonte di benessere per la natura e la salute. L'appuntamento a Cermenate sarà alle 14.30. Il punto di ritrovo (e di rientro) sarà presso piazza Donatori del Sangue (piazza del Mercato). Il percorso si sviluppa lungo il corridoio ecologico di Cermenate e nella zona dei boschi del Roccolo. È un percorso adatto a tutti, di circa 6 km tra andata e ritorno. Il gruppo sarà guidato da un educatore ambientale di Cooperativa sociale Koinè, ente che segue le attività di educazione ambientale del Parco del Lura. Ai partecipanti è richiesta l'iscrizione tramite form online, al seguente link dedicato. L'Associazione Antonio Castelnuovo APS invita all'iniziativa "Snoccioliamo la solidarietà", in programma sabato 11 e domenica 12 novembre 2023 nelle piazze di Asnago, Cermenate, Montesordo e Bregnano. Attraverso l'acquisto di sacchetti di frutta secca si sostengono i progetti dell'Associazione, da decenni attiva sul territorio con azioni concrete a supporto dei malati e della ricerca in campo oncoematologico. A Cermenate, l'appuntamento è in piazza XX Settembre (ex Municipio) dalle 15 alle 18 di sabato 11 novembre e dalle 9.30 alle 12.30 di domenica 12 novembre.

Erba

Erba - Si apre oggi, venerdì 10 novembre, la rassegna "Note d’autunno erbesi". L’iniziativa, che si tiene al centro polifunzionale San Maurizio, ha dato il via agli appuntamenti con "Le città invisibili" di Italo Calvino con regia e interpretazione di Christian Poggioni. Domenica 12 novembre, alle 16, sarà la volta di "Una sciagura annunciata", monologo di Angelo Garofoli sulla tragedia del Vajont, a ingresso libero. Prenotazione obbligatoria allo 031-615527 oppure cultura@comune.erba.co.it.

Albavilla - Festa della biblioteca: proseguono gli appuntamenti organizzati dalla Commissione biblioteca. A partire dalla mostra fotografica "Bellezze della natura", a cura dell’assessore Angela Bartesaghi, che rimarrà in sala civica fino a domenica 19 novembre negli orari di apertura della biblioteca. Sabato, alle 16, l’autrice Anna Maria Civati presenterà il libro "Nati prima" con intermezzi musicali, concerto di violini di Tristan Ciceri e Linda Frigerio. Domenica 19, alle 21, sarà presentato il libro "Il ponte delle farfalle", di Anna Maria Civati, a sostegno di Aido. Nella stessa serata sarà letta una poesia dedicata al maestro Luigi Maria Gaffuri, scritta da un suo alunno. L’ingresso a tutte le manifestazioni è libero e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Orsenigo - Concerto in chiesa parrocchiale in occasione della festa di San Martino: l’appuntamento è per sabato 11 novembre nella chiesa di San Martino a partire dalle 20.45. A esibirsi sarà il coro polifonico "Ad Artem" in una Elevazione musicale diretta dal Maestro Stefano Stefanoni. I cantanti che compongono l’organico del coro, voci miste del territorio lombardo provenienti da varie esperienze corali e alcuni dei quali detentori di titoli accademici, proporranno brani di musica polifonica sacra. L’intento del coro è di dedicarsi "ad artem" della musica, con la promozione del canto corale nelle sue plurime forme in un repertorio che spazia dalla polifonia antica al repertorio del periodo romantico e fino ad arrivare alla musica contemporanea sacra. L’appuntamento è organizzato dal Comune con la parrocchia. L’ingresso alla serata è libero e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Anzano del Parco - Una mattinata alla scoperta del foliage del Parco di Villa Carcano e dei tartufi: appuntamento a domenica 12 novembre, organizzato con la collaborazione dell’Associazione dei Tartufai Lariani. I tartufi neri locali erano una delizia da gustare a Villa Carcano dal primo Settecento e fino all’inizio del XX secolo, e da allora la natura è rimasta intatta e qualche tartufo è rimasto. Esperti di funghi e tartufi illustreranno gli aspetti naturalistici, circondati dagli splendidi colori del foliage: con loro i tartufai che, con i loro bravissimi cani, mostreranno come si scoprono e raccolgono questi preziosi tuberi. Seguirà un leggero spuntino caldo al tartufo e un buon vino rosso. L’appuntamento è al Parco di Villa Carcano (via Piave 4) dalle 10.30 di domenica su prenotazione (obbligatoria) telefonica al 340 946 2516. Ingresso: 25 euro; per bambini fino a 10 anni gratis, poi 10 euro.

Inverigo - Giornata di pulizia del Castello domenica 12 novembre. Le associazioni SiAmo Inverigo, Gli Amici del Castello di Inverigo e Le Contrade odv ripropongono l’iniziativa di pulizia dedicata all’area di Villa Crivelli. I sodalizi provano quindi a ritrovarsi dopo che l’appuntamento organizzato per il 29 ottobre era stato rimandato a causa del maltempo. E anche questa volta chiedono la partecipazione di chiunque voglia contribuire a migliorare e rendere più pulita una delle zone iconiche e tanto care agli inverighesi: quella del Castello. I partecipanti dovranno ricordarsi di portare giubbino catarifrangente e guanti da lavoro. Appuntamento quindi a domattina alle 8.30.

Inverigo - "Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati?" non è solo una frase di una celebre canzone di Antonello Venditti, ma è anche il titolo della mostra del Circolo Fotografico di Inverigo che verrà inaugurata sabato 11 novembre presso la biblioteca "A. Casati". E’ stata realizzata da "Plurale femminile", gruppo "rosa" del circolo ed è presentata dall’assessorato alle Politiche femminili in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Sono state individuate 12 frasi "apparentemente innocue" che le donne si sentono spesso dire e sono stati realizzati pannelli in cui ad ogni frase è stata associata una fotografia. E’ un’esposizione pensata per far riflettere in maniera leggera, colorata, ma profonda su questo tema, attraverso la tecnica del collage fotografico e un'estetica che strizza l'occhio alle pubblicità pop anni ‘50 e ‘60. L’inaugurazione si svolgerà sabato pomeriggio alle 17 e la mostra, con ingresso libero, sarà visitabile fino al 21 novembre durante gli orari di apertura della biblioteca.

Lipomo - Una gustosa pizzoccherata da gustare in casa propria: è possibile sabato sera, 11 novembre, grazie all’iniziativa della Pro loco Lipomo. Proseguono le iniziative proposte dall’associazione per la cittadinanza: per questo sabato, la proposta targata Pro loco è all’insegna della tradizione culinaria del nostro territorio. A partire dalle 18 e fino alle 20 di sabato sera, infatti, grazie all’impegno dei volontari dell’associazione lipomese sarà possibile acquistare un piatto di pizzoccheri da asporto. I piatti potranno essere ritirati tra le 18 e le 20 direttamente alla sede della Pro loco (via Cantaluppi 658). Per poter acquistare i piatti è necessaria la prenotazione: è possibile effettuarla contattando il numero 338/3876196, telefonicamente o anche tramite Whatsapp. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Lipomo. Maggiori informazioni direttamente presso l’associazione, anche tramite i canali social.

Olgiate

Olgiate Comasco - Tre eventi organizzati dal circolo culturale Dialogo:

Venerdì 10 novembre , alle 20.30 al Medioevo di via Lucini, inaugurazione della mostra di pittura dedicata a Mario Caracca , compianto e infaticabile artista olgiatese. Dopo l’inaugurazione della mostra, alle 21 l'auditorium del Medioevo ini farà da cornice al tributo canoro a Enzo Jannacci: protagonisti i "Sem chi inscì cui Scusaritt", gruppi gemellati di Binago e Laveno Mombello. Ingresso libero.

, alle 20.30 al Medioevo di via Lucini, inaugurazione della mostra di pittura dedicata a , compianto e infaticabile artista olgiatese. Dopo l’inaugurazione della mostra, alle 21 l'auditorium del Medioevo ini farà da cornice al tributo canoro a Enzo Jannacci: protagonisti i "Sem chi inscì cui Scusaritt", gruppi gemellati di Binago e Laveno Mombello. Ingresso libero. Sabato 11 novembre mostra delle opere pittoriche di Mario Caracca aperta delle 15 alle 18. Alle 20.30 presentazione del romanzo di Renata Casolini "Camminando sul tempo" (Nodolibri, 2023). Romanzo a sfondo storico ambientato in parte in Alta Valtellina. Con l’autrice dialogherà l’editore Fabio Cani.

mostra delle opere pittoriche di Mario Caracca aperta delle 15 alle 18. Alle 20.30 presentazione del romanzo di Renata Casolini "Camminando sul tempo" (Nodolibri, 2023). Romanzo a sfondo storico ambientato in parte in Alta Valtellina. Con l’autrice dialogherà l’editore Fabio Cani. Domenica 12 novembre apertura della mostra con le opere di Caracca: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Sabato pomeriggio e domenica, su richiesta, visita guidata alla cappellina del Medioevo. Non basta: in occasione delle proposte culturali, "Dialogo" invita a portare generi alimentari da consegnare alle missioni umanitarie di "Frontiere di Pace" per la popolazione ucraina che ancora soffre a causa della guerra.

Villa Guardia - Sabato 11 novembre, alle 15 al centro "Incontro" di via Vittorio Veneto 51, l’appuntamento mensile con "Il caffè dei lettori".

Montano Lucino - Sabato 11 novembre, dalle 15 alle 18, l’agriturismo "Il Vecchio Fienile", in via Don Bosco, ospiterà l’evento contro la violenza sulle donne, organizzato da Cristian Bisa. L’iniziativa avrà come madrina e testimonial Enza Asaro di "Media Partner Video Ticino", parteciperà l’associazione "Scarpetta Rossa" di Como, la Cof (Centro di Orientamento Femminile) di Montano Lucino, la scuola di spettacolo Butterfly danza e i musicisti Arthur Miles e Fabio Fenoli, che si esibiranno dal vivo con la loro canzone "Stop", inno dedicato a questo importante tema e canteranno anche altri brani, fra i quali "Come si fa".

Valmorea - Nuovo appuntamento legato alla rassegna "Pane e libri". Dopo il primo incontro in compagnia di Giovanni Pagani, organizzato lo scorso 8 ottobre, le commissioni Cultura di Albiolo, Rodero e Valmorea invitano i cittadini domenica 12 novembre, alle 17.30 nella biblioteca comunale di via Roma. L’ospite del pomeriggio sarà Simone Borsi, che presenterà la sua ultima raccolta di poesie dal titolo "Canne di fucile", in commercio dallo scorso aprile. Si tratta di un vero e proprio inno alla vita che vuole provare a trasmettere la forza di non abbandonarsi mai al corso degli eventi e di non gettare la spugna anche quando tutto sembra perduto e impossibile da recuperare. All’evento seguirà, come al solito, un piccolo rinfresco.

Lurate Caccivio - In biblioteca si parla e si impara l’inglese. Continuano le iniziative rivolte a grandi e piccini all’interno del centro culturale Spazio Volta 3. Non solo appuntamenti dedicati alla presentazione di libri e alle letture animate, grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale la biblioteca ha deciso di offrire anche spunti alternativi. Domani, sabato 11 novembre, infatti, a partire dalle 10, si terrà un laboratorio totalmente in lingua inglese curato da Sonia Margonari. Ovviamente, non mancherà la letteratura, dato che i piccoli sono caldamente invitati a portare anche il loro libro preferito. Il materiale creativo verrà fornito dalla biblioteca, ma è possibile portare delle piccole decorazioni come bottoni, glitter e perline. La mattinata è rivolta a bambini dai 6 ai 10 anni.