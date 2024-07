Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 13 e domenica 14 luglio 2024

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

Colverde - "Festa d’estate al campo". Al via la kermesse della polisportiva Lieto Colle al centro sportivo in località Bottìa - in zona cava Barella - per gli appassionati dello sport e anche della buona tavola. Ospiti attesi dalle 19.30 di domani, sabato 13 luglio.

Oltrona di San Mamette - Con la musica ad allietare una serata estiva. Imperdibile l’iniziativa promossa dalla biblioteca comunale di Oltrona di San Mamette e dalla parrocchia di San Giovanni Decollato. Domani, sabato 13 luglio, l’appuntamento da segnare in agenda è quello delle 21 nella chiesa di San Giovanni Decollato, ovviamente situata nell’omonima piazza. Proprio lì si terrà un concerto americano con ben quattro chitarre, tra giochi di intrecci e melodie. A esibirsi saranno Matteo Galimberti, Tommaso Consoli, Nicolò Sala e Sefora Vallarin. Capacità, esperienza e talento emergeranno sulle note delle musiche di Coronel, Tisserand, Dynes, Brouwer, York, Atkis e Bernstein. L’ingresso al concerto americano di chitarre è libero.

Guanzate - Un torneo di calcio a sette alla memoria di Michele Duchino e Alexander Solovyev. Sono passati quasi sei anni da quel maledetto 8 settembre quando, in un incidente stradale, persero la vita i due amici guanzatesi e il finese Alfonso Tolone. Un quarto amico, invece, si salvò per miracolo. Durante gli anni scorsi Michele e Alex sono stati ricordati all’interno del torneo "Erika & Leonardo" ma oggi, sabato 13 luglio, rivivranno in un evento patrocinato dall’Amministrazione comunale. Sono sedici le squadre che si contenderanno la vittoria sul campo di calcio del centro sportivo "Angelo Dubini", in via Roma. Presente un punto ristoro e aree relax per tutti i team partecipanti.