Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 16 e domenica 17 dicembre 2023

Meno 10 giorni al Natale e si infittiscono gli eventi natalizi su tutto il territorio: mercatini, spettacoli, vin brulè, concerti solidali e tanto altro. Quindi, per orientarvi in questa miriade di eventi, ecco la nostra selezione del fine settimana!

La Città dei Balocchi continua...

Ha aperto le sue porte la scorsa settimana e ogni anno si ritaglia il ruolo di evento principe del periodo natalizio. Lo ha fatto anche quest'anno con la sua 30esima edizione: la Città dei Balocchi e i suoi appuntamenti continuano anche questo fine settimana.

Sabato 16:

Le meraviglie del cielo di Natale . Il fascino dei buchi neri. A cura di Davide Trezzi , astrofisico nucleare e divulgatore scientifico. Sala polifunzionale, Largo Filippo Mondelli 17-19;

. Il fascino dei buchi neri. A cura di , astrofisico nucleare e divulgatore scientifico. Sala polifunzionale, Largo Filippo Mondelli 17-19; Circusnavigando . In Riva piazza Risorgimento (in caso di maltempo Igloo). Dalle 15 alle 18;

. In Riva piazza Risorgimento (in caso di maltempo Igloo). Dalle 15 alle 18; Natale al Pizzo . Visita animata per famiglie a Villa Pizzo, guidati dai personaggi che hanno popolato la dimora e i giardini attraverso i secoli: madame francesi, nobili signori e Gentildonne. Alle 14.30. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria: booking@villapizzo.com;

. Visita animata per famiglie a Villa Pizzo, guidati dai personaggi che hanno popolato la dimora e i giardini attraverso i secoli: madame francesi, nobili signori e Gentildonne. Alle 14.30. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria: booking@villapizzo.com; Natale in Villa Bernasconi . Sabato con l’arte. La villa fiorita – a cura di Kristina Zani. Atelier artistico per tutti i visitatori, compreso nel biglietto del museo. Dalle 10 alle 18;

. Sabato con l’arte. La villa fiorita – a cura di Kristina Zani. Atelier artistico per tutti i visitatori, compreso nel biglietto del museo. Dalle 10 alle 18; Liberty con l’arte. Madre natura e l’uomo – a cura di Kristina Zani. Laboratorio gratuito per bambini (età 6-14 anni) con prenotazione obbligatoria. Dalle 16 alle 18.

Domenica 17:

Natale in Divisa in Riva piazza Risorgimento. Polizia Stradale di Como e Polizia Cantonale del Ticino con attività ludiche per bambini dalle 11 alle 18;

in Riva piazza Risorgimento. Polizia Stradale di Como e Polizia Cantonale del Ticino con attività ludiche per bambini dalle 11 alle 18; Musical- Mr. Green e il segreto di Filly . Igloo, Largo Filippo Mondelli dalle 16 alle 17.30;

. Igloo, Largo Filippo Mondelli dalle 16 alle 17.30; Gold Skate Academy presenta "Christmas Carol" al palazzetto dello sport alle 16;

In piazza Santo Stefano si terrà il presepe vivente e lo scambio degli auguri organizzato dalla comunità alle 18;

organizzato dalla comunità alle 18; Infine, alle 11.30 c'è un altro appuntamento con il Natale in Villa Bernasconi. Un giro al museo: visita guidata in lingua spagnola – a cura di Emanuela Fantinato. Visita guidata compresa nel biglietto con prenotazione obbligatoria.

Cosa fare a Como

- I mercatini di Natale in aiuto del Cinema Astra. L’Associazione Amici dell’Astra, la Parrocchia di San Bartolomeo e la Cooperativa Astra 21 si uniscono per una nuova raccolta fondi, con l'obiettivo di portare la sala dai 200 posti attuali ai 350 futuri e raggiungere un maggiore comfort. Il totale dei costi è importante (100mila euro) ma con l'aiuto degli spettatori, di imprese e altri grandi donatori, sperano di concretizzare questo piccolo sogno. Questo, dunque, il fine dei mercatini natalizi che sabato 16 e domenica 17 dicembre (dalle 9 alle 13) che si terranno proprio presso la struttura del cinema. Qui potrete trovare locandine, libri, giochi, bijous, biscotti, panettoni e tanto altro. A questo link potete trovare tutte le informazioni che vi servono.

- Navigazione Lago di Como e Fondazione Campagna Amica, promossa da Coldiretti, presentano il Battello di Babbo Natale. Sabato 16 e domenica 17 dicembre 2023 è possibile immergersi nella magia del Natale a bordo della motonave Volta ormeggiata al pontile funicolare, un'occasione originale e divertente per vivere il clima natalizio. Sono in programma divertenti laboratori didattici e una sana merenda. Il Battello sarà a disposizione dei piccoli visitatori e delle loro famiglie anche nelle giornate di venerdì 29, sabato 30 dicembre 2023 e sabato 6 gennaio 2024. Gli orari di apertura sono dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. L'inaugurazione del Battello si è svolta proprio questa settimana e noi ne abbiamo parlato qui.

- L'Aero Club Como propone voli dimostrativi sul primo bacino del lago, destinati in particolare alle famiglie con bambini. Gli idrovolanti saranno condotti da un pilota speciale che vestirà i panni di Babbo Natale. Si potrà volare nei giorni dal 16 dicembre 2023 al 17 dicembre 2023, con gli orari dalle 10 alle 16. Inoltre, sono previsti voli anche nei giorni 8-9-10 dicembre, 23-24 dicembre e poi dal 27 dicembre tutti i giorni, eccetto Capodanno, fino a domenica 7 gennaio 2024. I posti a bordo, oltre al pilota, sono destinati a 2 bambini tra i 5 e i 12 anni e 1 accompagnatore, oppure a 3 bambini.

- Sabato 16 dicembre 2023 l’Associazione “de-sidera” Onlus, propone alla cittadinanza la XXX Sacra rappresentazione del presepe vivente, che si svolgerà con le stesse modalità per tre volte durante il pomeriggio nei seguenti orari 15, 16.30 e 18, in via Pretorio. Clicca qui per conoscere tutte le informazioni.

- La scuola di musica Nota su Nota organizza per i quattro sabati di Avvento, sotto i portici del Broletto, delle piccole esibizioni corali affidate a diverse realtà musicali del territorio. Le esibizioni durano una ventina di minuti circa e vogliono essere un biglietto di augurio musicale da parte dei giovani e giovanissimi della città, che si sono voluti impegnare in queste performance. Il prossimo appuntamento si terrà sabato 16 dicembre 2023 alle 17 con l'esibizione del Coro giovani allievi della scuola Notasunota diretto dai maestri Fasola e Mambretti.

- Tradizione vuole che durante il periodo natalizio il Teatro Sociale di Como proponga un concerto di musiche Gospel, sempre molto atteso, all’interno della rassegna "Il teatro per gli altri". L’appuntamento è per sabato, 16 dicembre alle 20.30 con il Florida Fellowship Choir, un gruppo fondato nel 2017 sui valori di fede, famiglia e fratellanza. Il Coro Gospel Florida Fellowship Choir comprende oltre 100 cantanti, cantautori, direttori e musicisti di tutte le fedi e denominazioni provenienti da ogni regione dello Stato della Florida. Per il tour italiano prevedrà la presenza di 6/7 elementi guidati dal loro fondatore e direttore esecutivo, Corey Edwards. Vincitori della categoria Grandi Cori del 2022 nel concorso internazionale "How Sweet the Sound", hanno avuto la fortuna di essere presenti su importanti palchi in tutti gli Stati Uniti, accompagnati da alcuni dei migliori e più brillanti cantanti nel campo della musica gospel. L'evento è volto a promuovere le donazioni mirate alle progettualità sul Fondo Sant'Anna, costituito a favore dell'ASST Lariana, gestite in collaborazione con la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus.

- La mensa di solidarietà di Casa Nazareth a Como – via don Guanella – è diventata sempre più un servizio indispensabile per offrire un pasto caldo – a pranzo e a cena 365 giorni all’anno – alle persone senza dimora e in difficoltà della città. Nel 2023, dal 1° gennaio a fine novembre, sono stati distribuiti 61mila pasti, con una media giornaliera di 190 ospiti accolti. Per sostenere la mensa e la sua costante crescita, gli enti promotori hanno lanciato in questi giorni una campagna di sensibilizzazione con una serie di iniziative mirate sul territorio. Tra queste il Concerto di Natale che si terrà sabato 16 dicembre alle 21 nella chiesa parrocchiale di Rebbio, in via Lissi 11. Protagonista dell’evento il gruppo vocale “Contrattempo” diretto da Marco Duvia. L’ensemble, composta da 4 voci femminili e 4 maschili, propone l’esecuzione di brani musicali in stile “a cappella”, realizzati cioè con le sole voci, senza l’accompagnamento di strumenti musicali. A proposito del concerto abbiamo scritto un articolo che trovate qui.

- Il Natale si avvicina e la temperatura si abbassa. Per questo sarebbe meglio scaldare i motori perché domenica 17 dicembre 2023 alle 14, ci sarà il Raduno dei Babbi Natale di Passione_Motardd! Qui trovate tutte le informazioni necessarie.

- Alle 15.30 di domenica 17 dicembre 2023, nella basilica di San Fedele, si terrà il Concerto Gospel del Free Angels' Voices Gospel Choir.

- Il Comune di Como, nell'ambito del Natale a Como 2023, propone la seconda edizione della rassegna Note Auree, una serie di appuntamenti musicali e teatrali di qualità presso location suggestive della città e non solo. La serata del 17 dicembre 2023, con inizio alle 21, vedrà la partecipazione di artisti e gruppi che eseguiranno concerti di musica sinfonica, cori gospel e polifonici, concerti d'organo, recital teatrali e la presenza del Coro degli Alpini. Un'occasione unica per immergersi nella magia della musica e dello spirito natalizio.

Cantù

Anche questo fine settimana continua a Cantù il ricco programma di eventi Scintille di Natale:

Sabato 16 dicembre , alle 16, vi aspetta il Concerto di Natale dell'Accademia MiFa presso il Centro Espositivo Corte San Rocco;

, alle 16, vi aspetta il Concerto di Natale dell'Accademia MiFa presso il Centro Espositivo Corte San Rocco; Sabato 16 dicembre alle 21 a cura di Abilitiamo Onlus, al concerto Gioie di Natale a cura dell'Ass. Antico Movimento, presso la Basilica di San Paolo;

alle 21 a cura di Abilitiamo Onlus, al concerto Gioie di Natale a cura dell'Ass. Antico Movimento, presso la Basilica di San Paolo; Sabato 16 e domenica 17 dicembre , per tutto il giorno i trampolieri passeggeranno nel centro città, mentre al Parco Martiri delle Foibe (non più Largo XX Settembre) sarà presente il Micro Circo con bolle di sapone giganti, cavallini [tricicli], e giochi d'altri tempi;

, per tutto il giorno i trampolieri passeggeranno nel centro città, mentre al Parco Martiri delle Foibe (non più Largo XX Settembre) sarà presente il Micro Circo con bolle di sapone giganti, cavallini [tricicli], e giochi d'altri tempi; Sabato 16 e domenica 17 dicembre , tornano i Magnan, nel centro e nelle frazioni (16 dicembre: alle 14.30 - 16.30 Cantù Asnago | alle 17 - 19 Piazza Garibaldi; 17 dicembre: alle 14.30 - 16.30 RSA Fecchio | 17 - 19 Piazza Orombelli e contadini di Fecchio);

, tornano i Magnan, nel centro e nelle frazioni (16 dicembre: alle 14.30 - 16.30 Cantù Asnago | alle 17 - 19 Piazza Garibaldi; 17 dicembre: alle 14.30 - 16.30 RSA Fecchio | 17 - 19 Piazza Orombelli e contadini di Fecchio); Dal 14 al 18 dicembre ci sarà la pista di pattinaggio, la mostra di Presepi in Villa Calvi (sab. 14 - 18 | dom. 10 - 12.30);

ci sarà la pista di pattinaggio, la mostra di Presepi in Villa Calvi (sab. 14 - 18 | dom. 10 - 12.30); Domenica 17 dicembre alle 15.30 lo spettacolo per bambini in corte San Rocco a cura di You Servizi;

alle 15.30 lo spettacolo per bambini in corte San Rocco a cura di You Servizi; Domenica 17 dicembre tornerà il Presepe Vivente, con partenza alle 16.30 da San Michele e arrivo alle 17.30 in Piazza Garibaldi;

tornerà il Presepe Vivente, con partenza alle 16.30 da San Michele e arrivo alle 17.30 in Piazza Garibaldi; Domenica 17 dicembre, infine, il concerto di musica classica (già sold out) a cura di Cantù Oggi 360 presso la Basilica di Galliano.

Mariano Comense - Si chiude il ciclo di eventi contro la violenza sulle donne organizzati dall’associazione marianese Penta. Sabato 16 dicembre appuntamento al Centro commerciale Mirabello di Cantù. La manifestazione si terrà dalle 13.30 alle 17 con un flash mob di apertura e uno di chiusura. Alle 14 "La violenza non ha nulla da festeggiare" con relatore Raffaele Mantegazza. Alle 15 lo spettacolo de "I Pensattori" che già aveva avuto successo in Villa Sormani.

Mariano Comense - Sempre a Mariano domenica, il 17 dicembre, si terrà in piazza Roma e in Villa Sormani il Mercato in piazza con bancarelle di Natale, food&drink, cornamuse e cori gospel.

Erba

Erba - Il prossimo weekend, in particolare sabato 16 e domenica 17, si preannuncia ricco di emozioni per gli appassionati di tecnologia e non solo. Infatti, il Salone dell'Elettronica presso Lariofiere, Erba, sarà il luogo ideale dove immergersi in un mondo fatto di innovazione, elettronica, elettrotecnica, informatica e automazione. Riguardo a questo appuntamento abbiamo scritto un articolo in cui trovate anche il programma delle giornate.

Albavilla - "Natale in Villa". Una giornata di festa domenica 17 dicembre a Villa Giamminola. L’iniziativa è organizzata dal Comune ed è gratuita grazie al bando regionale Restiamo Insieme: si inizierà alle 14.30 con uno spettacolo di magia; a seguire, musica e animazione con la banda giovanile «Santa Cecilia», e tanti giochi e divertimento per tutti. Ci saranno gonfiabili, truccabimbi, villaggio di Natale e merenda con la Pro loco. Babbo Natale consegnerà i doni (su prenotazione, possibilità anche di consegna del Dono sospeso dedicato alle famiglie in difficoltà). In caso di maltempo la manifestazione sarà spostata nella palestra comunale di via Porro.

Orsenigo - Torna il tradizionale concerto di Natale della banda musicale orsenighese "La Trionfale": appuntamento a sabato 16 dicembre alla palestra comunale di via I Maggio. I musicisti dello storico corpo musicale del paese, diretti dal maestro Laura Rigamonti, proporranno un repertorio di brani natalizi per aspettare insieme l’arrivo delle feste. Il concerto avrà inizio alle 21. L’evento è patrocinato dal Comune ed è a ingresso libero. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Per consultare le attività della banda «La Trionfale» è possibile visitare i social: Instagram e Facebook @latrionfaleorsenigo.

Monguzzo - Il clima di festa natalizio arriverà domenica, 17 dicembre, a Cascina Nova a Monguzzo, dove si terrà il Mercatino di Natale. Si tratta della decima edizione organizza da l’Amministrazione comunale, e l’evento inizierà alle 9. Invece, dalle 13.30 sarà possibile partecipare alla bottega degli elfi, dove si terranno dei laboratori didattici del legno e della pittura. Durante la giornata, sarà possibile portare la letterina a Babbo Natale, e ascoltare le sue storie.

Inverigo - Si svolgerà domani, domenica 17 dicembre, il "Magico Natale Inverioghese" in piazza Mercato al santuario di Santa Maria della Noce. Giunta alla terza edizione, la manifestazione si aprirà alle 10 con la prima "Camminata dei Babbi Natale" a scopo benefico. Alle 10.30 arriverà la slitta di Babbo Natale e ci sarà lo spettacolo "Fantasy Show" di Natale con "I Giullari d’Italia".

Durante la giornata non mancheranno il mercatino degli hobbisti e delle associazioni, il truck food. Dalle 15 musica con il dj set e laboratori di Natale; alle 16.30 il vin brulé del gruppo degli Alpini.

Castelmarte - Sabato 16 dicembre, l’ala est di palazzo Castelli ospiterà un incontro organizzato dalla biblioteca comunale. Protagonista sarà l’autrice Sabrina Sigon che presenterà il libro "La terza storia" e dialogherà con Angelo Quatrale. L’incontro vedrà anche l’accompagnamento musicale a cura degli allievi della scuola di musica dello stesso maestro Quatrale.

Caslino d'Erba - Domenica 17 dicembre, alle 14 "Insieme in cammino... verso Gesù Re della pace" a cura dell’asilo "Tremolada". In corteo dalla chiesa fino alla scuola dell’infanzia, dove ci sarà l’arrivo di Babbo Natale e il lancio dei palloncini, accompagnato dalle note del corpo musicale "Perosi". Per chiudere, merenda e vin brulé con estrazione sottoscrizione a premi. Alle 17, al centro polifunzionale «La curt» Concerto di Natale con il corpo musicale "Perosi" e la banda "Santa Maria Assunta" di Parravicino in ricordo di don Giorgio Pontiggia

Canzo - Domenica ricca di eventi in paese. Il 17 dicembre alle 10 prenderà il via "La corsa dei Babbi Natale 2023". Una corsa - o camminata per chi preferisce - non competitiva adatta a tutta la famiglia organizzata da Vivere e Atletica Triangolo lariano, con il patrocinio del Comune di Canzo e la collaborazione di Us Giovanile Canzese, gruppo Alpini, Sos e Canzo oltre le vetrine. Partenza e arrivo a Villa Garampelli. A seguire, in piazza del Municipio, dalle 14 alle 17, l’Amministrazione organizza "Natale é..." con il concerto di Biscroma, la tombola musicale e il lancio dei palloncini a cui farà seguito la merenda. Per tutta la durata della manifestazione saranno presenti I tarli con il loro laboratorio in legno e gli Alpini con il vin brulé. In serata, alle 21, al teatro Sociale, la J&B wind band terrà il concerto di natale, diretto dal maestro Veronica Tosetti. L’ingresso è libero. Per chi vorrà fare una passeggiata in montagna, panettonata ai Corni organizzata dal Cai. Un evento classico per l’associazione canzese che vuole essere anche un’occasione per uno scambio di auguri. Il ritrovo è fissato alle 10.30 alla forcella dei Corni, mentre per quanti vorranno unirsi alla camminata la partenza è alle 7.30 dalla sede Cai di via Meda.

Ponte Lambro - Musiche natalizie, pezzi classici e colonne musicali: è il programma del concerto di Natale del corpo musicale "Masciadri" in programma pe sabato 16 dicembre, alle 20.45, al teatro dell’oratorio San Giovanni Bosco.

Olgiate

Olgiate Comasco - Sabato 16 dicembre si terrà "Il pifferaio magico: una fiaba musicale". Appuntamento alle 15.45 nell'auditorium del centro congressi Medioevo in via Lucini 2. Il Corpo musicale olgiatese, in collaborazione con l'assessorato alla Cultura e la biblioteca comunale, presentano l'iniziativa: esecuzione della fiaba e di brani natalizi, con la direzione del maestro Edoardo Piazzoli e la voce narrante di Giuliana Casartelli. Ingresso libero.

Olgiate Comasco - Sabato 16 dicembre "Concerto di Natale" in chiesa parrocchiale, appuntamento alle 21 con la corale parrocchiale. Ingresso libero.

Olgiate Comasco - Domenica 17 dicembre "Natale in piazza" sul piazzale della chiesa parrocchiale. Dalle 9 i piatti d'asporto d'Avvento degli Alpini e mercatini delle associazioni. Dalle 13 gara di vin brulè, comprando il carnet di assaggi da utilizzare negli stand di sei associazioni per esprimere poi la propria preferenza: L'oratorio che non c'è, Alpini di Olgiate Comasco, Gs San Giovanni Bosco, Avis, Protezione civile e Alpini di Solbiate. Alle 15 la Marcia di Natale, organizzata dagli Alpini olgiatesi, con partenza da Villa Peduzzi, percorso di 4 chilometri (costo di partecipazione, 5 euro) e gadget in omaggio nelle varie tappe.

Olgiate Comasco - Domenica 17 dicembre, alle 15, ci sarà il "Bianco Natale in Stazione": cioccolata, auguri, "Teatro dei sussurri" con "Elfi & Musica", raccolta di generi alimentari per la popolazione ucraina.

Olgiate Comasco - Domenica 17 dicembre, alle 16.30, "Bianco Natale in via Gobetti", con l'arrivo della slitta di Babbo Natale e coro delle lanterne con i bambini del quartiere.

Olgiate Comasco - "Natale da Koala", dalle 15 nella palestra di via Tarchini con Basket Olgiate Comasco. Gioco Strangebasket, partita uomini over 40, partita donne over 30. Dalle 17 merenda e accensione del braciere dei buoni propositi. Alle 20 gran finale con lo spettacolo di freestyle e basket acrobatico dei "Damove". Ingresso gratuito.

Villa Guardia - Sabato 16 dicembre, "Festa di Natale" in villa. Il parco comunale Garibaldi si trasforma in un villaggio natalizio. Dalle 10 alle 17.30 laboratori di Babbo Natale, giro con il trenino verso la casetta di Babbo Natale e gonfiabili. Nel pomeriggio, dalle 14 banchetti solidali organizzati dalla scuola dell’infanzia di Maccio e dalla scuola primaria di Civello, un laboratorio di "Apertamente" e visite al museo etnografico. La manifestazione promossa dal Comune e dal centro "Incontro" prevede canti di Natale alle 15, un’ora più tardi merenda offerta da "Lilt", Alpini e "Incontro", alle 17 accensione dell’albero con gli zampognari. Servizio sicurezza a cura dell’Associazione Carabinieri e Gsv: in caso di pioggia l’evento si sposta nella palestra di via Tevere.

Solbiate con Cagno - Sabato 16 dicembre, alle 21, nella chiesa parrocchiale dei Santi Fermo e Lorenzo a Concagno si esibirà il Greensleeves Gospel Choir diretto dal maestro Fausto Caravati. Nel corso della stessa giornata, dalle 17, nel vicino centro civico di via Cadorna, sarà la volta del presepe vivente e del mercatino a tema natalizio. Il programma l’esecuzione di alcuni laboratori per bambini e, dalle 18, l’animazione col presepe vivente, alla quale farà seguito l’esibizione della corale Giovanni Paolo II» Non mancheranno il servizio di ristorazione, bancarelle con prodotti artigianali, mercatino dei bambini, bar e vin brulè.

Solbiate con Cagno - Auriga Teatro porterà, nel pomeriggio di domenica 17, alle 15.30, all’oratorio Pier Giorgio Frassati di Cagno, i "Racconti d’avvento" di Veronica Del Vecchio e Andrea Tettamanti. Un viaggio attraverso le quattro settimane dell’Avvento con i due custodi di Natale, in un percorso scandito da diverse storie, tra minerali, vegetali, animali e uomini. L’iniziativa vede la collaborazione delle associazioni oratoriali, della Pro Concagno e delle scuole dell’infanzia, grazie anche al contributo di Regione Lombardia nell’ambito dell’iniziativa "Restiamo Insieme".