Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 16 e domenica 17 marzo 2024

Finalmente finiscono i weekend di pioggia e arriva il primo fine settimana di bel tempo. Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti da non perdere!

Cosa fare a Como

Como - Da sabato 16 marzo otto diversi percorsi guidati di benessere psicofisico "Io sono Parco" all’interno del Parco Regionale Spina Verde: attraverso la connessione con la natura, si andrà alla scoperta di se stessi. Durante le uscite ci sarà modo di fermarsi e sperimentare qualche semplice esercizio di bioenergetica, basato sulla respirazione e il grounding. Mara Milanesi, counselor e docente biogestaltico laureata in scienze naturali, vi accompagnerà in un viaggio dentro e fuori di voi, insieme ad altri esploratori curiosi, grazie ai quali l’esperienza sarà ancora più intensa. Un’occasione unica e da non perdere per prendere del tempo per sé, uscire dalla routine e tornare in connessione con gli aspetti fondanti. Prenotazione obbligatoria, questo il link per prenotare.

Como - Sabato 16 marzo alle 14 è in programma Como-Pisa allo stadio Sinigaglia, per la 30esima giornata di Campionato di Serie B. Qui i biglietti.

Como - Sabato 16 marzo alle 15 nella sede dell'Ordine degli Ingegneri si terrà un appuntamento nella casa che fu di Alessandro Volta dal titolo "Coding Lab a Casa di Volta", con attività e sorprese speciali. Inventa giochi, racconta storie, divertiti con grafica e musica, scopri e analizza il mondo che ti circonda con l’informatica e l’elettronica. Verranno proposte attività con Scratch, Micro:bit e altre sorprese. Iscrizione obbligatoria online.

Como - Sabato 16 marzo alle 17 al Salone dell’Organo, al Conservatorio di Como, si terrà i concerto conclusivo della masterclass di musica elettronica con Federico Ortica. Questa masterclass ha come obiettivo scoprire le funzionalità avanzate di Live e sarà tenuta da Federico Ortica, esperto di Ableton Live, avendo lavorato a stretto contatto con i programmatori della software house. Nel corso della seconda giornata i musicisti elettronici saranno coinvolti in una laptop orchestra in cui la musica sarà gestita in tempo reale dai computer sincronizzati attraverso Ableton Live.

Como - Sabato 16 marzo alle 21, al Teatro Nuovo di Rebbio andrà in scena "Per la fama se fa de tutt!". Il Teatro Nuovo di Rebbio è legato da 36 anni a uno dei più importanti eventi locali di Como: la rassegna dialettale. Un evento che può essere realizzato, ogni anno, solo grazie all’impegno costante delle compagnie amatoriali che riescono a portare avanti una tradizione così importante come il dialetto. Dietro a tutto ciò, c’è un impegno costante e l’unico appagamento è un applauso e una risata. Per fare teatro bastano pochi ingredienti: attori, risate e pubblico. Ingresso: 10 €, è possibile prenotarsi entro le 16 del giorno dello spettacolo al numero 339 8442242.

Como - Sabato 16 marzo 2024 alle 21.30, ci sarà un tour straordinario serale a uno dei siti più significativi del Parco Regionale Spina Verde, normalmente chiuso al pubblico: la vecchia cava. Il "Cuore inaccessibile della Spina Verde", nascosto dietro una parete rocciosa: una cava di arenaria da dove per millenni si è estratto il materiale prezioso che i comaschi di tutte le epoche hanno utilizzato per i loro più importanti monumenti. Visita guidata a cura di Slow Lake Como con partenza da Piazza Camerlata e attraversamento del Parco Regionale Spina Verde nel buio della notte. Così da scoprire la cava e l'affascinante panorama sulla città nell'oscurità. Costo: adulti 10 €, dai 6 ai 14 anni 7 €, fino ai 5 anni gratis, Prenotazione obbligatoria a questo link (posti limitati).

Cantù

Cantù - Al teatro San Teodoro di Cantù questo fine settimana si ride e si scherza con il Comedyficio, l'appuntamento comico che intrattiene con comici già famosi o che lo diventeranno (provenienti da Zelig, Colorado, Comedy Central, Le Iene, Only Fun e dalla stand-up). L'appuntamento è fissato per questa sera, venerdì 15 marzo, alle 21. Qui tutte le informazioni.

Mariano Comense - "I’m this Vittorio Brunello", arriva una nuova mostra personale di pittura "La Bottega", in via Santo Stefano. Sabato 16 marzo la mostra verrà inaugurata alle 17. L’evento, come da tradizione, è aperto al pubblico. Gli orari: sabato e domenica la mattina dalle 10 alle 12.30, il pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30. Giovedì e venerdì invece, solo nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30. Sarà visitabile fino al 24 marzo.

Erba

Albavilla - Attività per bambini e genitori all’oratorio di Albavilla: l’appuntamento è fissato per domenica 17 marzo. Organizzato dalla parrocchia San Vittore-San Dionigi, avrà inizio con un pranzo condiviso e rivolto a ragazzi e genitori del gruppo Nazareth. Alle 15 si inizierà con le attività: giochi di primavera per bambini e ragazzi; per i genitori è invece in programma un incontro con Ottavio Pirovano, presidente della Cooperativa Aquila e Priscilla e membro della cordata educativa della Diocesi di Milano. L’incontro avrà il tema "Oratorio: il futuro nasce adesso", ed è rivolto a genitori, catechisti, educatori e volontari per immaginare insieme il domani. Successivamente, merenda tutti insieme e, a seguire, un momento di preghiera. Tutta la comunità è invitata, in particolare, invitati speciali sono tutti gli adulti che hanno a cuore l’oratorio. La partecipazione è libera.

Inverigo - "Una giornata per Inverigo": viene presentata così l’attività di collaborazione tra SiAmo Inverigo e Le Contrade odv che si svolgerà domenica 17 marzo. Le due associazioni propongono infatti sia un ecotrekking, sia la rimozione di due "discariche abusive". Il luogo di ritrovo sarà al parcheggio sterrato di Santa Maria alle 8.30. Qui i due gruppi si divideranno e chi parteciperà potrà decidere se seguire l’ecotrekking di SiAmo Inverigo oppure unirsi a Le Contrade per la rimozione dei rifiuti abbandonati.

Montorfano - Festa di San Giuseppe: ecco le celebrazioni religiose programmate dalla parrocchia di San Giovanni Evangelista. Sabato 16 alle 18 messa in chiesa parrocchiale; domenica 17 marzo, appuntamento alle 8.30 e alle 10.30 per le messe per affidare a San Giuseppe le famiglie e ricordare i papà vivi e defunti. Alle 15 pomeriggio insieme in oratorio; a seguire alle 18 messa. Infine martedì 19 messa alle 17. Al termine delle messe festive di sabato e domenica sarà allestito il banchetto per la vendita dei tortelli di San Giuseppe.

Bosisio Parini - In onore di Francesco Peverelli, il Comune di Bosisio Parini e il Moto Club Parini si uniscono per organizzare “A Passo di Donna, Tra Lago e Natura”, un evento podistico motorio non competitivo a passo libero. L’evento si terrà sabato 16 marzo e rappresenta un momento di celebrazione e solidarietà per tutta la comunità. Il percorso, lungo 8 km, attraverserà paesaggi mozzafiato tra lago e natura, offrendo ai partecipanti l’opportunità di connettersi con l’ambiente circostante. Il contributo di partecipazione è di 6 €, con un dono promozionale incluso, oppure 3.50 € senza dono promozionale. Tutti i proventi raccolti durante l’evento saranno devoluti alla Croce Verde di Bosisio Parini, in modo da supportare le loro importanti attività di assistenza e soccorso. Il ritrovo è previsto alle 14.30 presso la palestra comunale, con partenze scaglionate dalle 15 alle 16.

Rogeno - Il Comune di Rogeno ha annunciato un evento ecologico imperdibile per tutti i residenti e le organizzazioni locali: il “Weekend del Verde Pulito”, in programma per domenica 17 marzo 2024. L’evento avrà inizio alle 8.30 con il ritrovo presso il parcheggio di via alla Punta, dove i partecipanti verranno accolti per unisciti alle operazioni di pulizia ambientale. L’obiettivo principale dell’iniziativa è sensibilizzare la comunità sull’importanza della tutela dell’ambiente e della salvaguardia del territorio locale. Tutte le associazioni, gruppi e cittadini sono invitati a partecipare attivamente, poiché la cura dell’ambiente riguarda ognuno di noi. Il Comune fornirà tutte le attrezzature necessarie per la pulizia, garantendo un’esperienza sicura e coinvolgente per tutti i partecipanti. I minorenni devono essere accompagnati da un adulto responsabile durante l’evento. Al termine delle operazioni di pulizia, ci sarà un momento di socializzazione presso il Caffè del Viale, dove verrà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti come segno di gratitudine per il loro impegno.

Pusiano - "Aspettando la festa del papà", domenica 17 marzo, presso piazza Lago e piazza Caduta di Nassiriya a Pusiano. Dalle 10 alle 18 si terrà il mercatino hobbisti, e dalle 14 si potranno mangiare i tortelli di san Giuseppe, tipici dolcetti fritti ricoperti di zucchero della cucina lombarda, e che si mangiano proprio in occasione della festa dedicata ai papà. Per concludere la giornata, alle 20 si terrà un falò sul lago.

Longone - Taglio del nastro al nuovo parco giochi inclusivo di piazza Sant'Anna e ai nuovi campi da calcio. La cerimonia di inaugurazione si svolgerà domenica 17 marzo alle 15 con l'inaugurazione del parco inclusivo e la posa della casetta di bookcrossing realizzata dai preado durante la passata edizione dell'oratorio estivo. Seguirà l'inaugurazione dei nuovi campi da calcio che saranno resi protagonisti con una partita amichevole della squadra dell'Asd Samz. Alle 16.30 ci sarà una merenda per tutti nella sede della Pro loco.

Olgiate

Olgiate Comasco - Sabato 16 e domenica 17 marzo, dopo le messe festive, vendita di torte e mercatino sul piazzale della chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano. Per martedì 19 marzo, invece, invito a partecipare alla messa solenne delle 20.30: nell’occasione si terrà la benedizione dei papà.

Villa Guardia - Sabato 16 marzo "Vespri d’organo" con il coro "Regina Pacis". Continua il percorso di meditazione musicale in tempo di Quaresima e per la penultima tappa in programma alle 17.30, la chiesa dei Santi Cosma e Damiano incontra le voci del santuario della Santissima Trinità Misericordia di Maccio. La corale, già diretta da Gioacchino Genovese, si è sempre distinta per un repertorio diversificato e dal 2018, con il nuovo direttore Fabio Manzo, sta esplorando autori moderni e contemporanei.

Solbiate con Cagno - Domenica 17 marzo, dalle 15, grazie alla collaborazione tra le associazioni oratoriali e "La Pro Concagno" animazione teatrale in oratorio a Solbiate per la gioia dei bambini. L’oratorio ospiterà lo spettacolo d’animazione "Il cappellaio matto", celebre personaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie e dei suoi celebri indovinelli senza una soluzione.

Binago - Domenica 17 marzo la Comunità pastorale, in occasione della festa dedicata ai papà, concederà un bel momento di convivialità per celebrare la riapertura del cineteatro dopo la riqualificazione. Appuntamento alle 12.30 sul palco della sala teatrale, dove verrà proposto "Aperitivo in scena".

San Fermo della Battaglia - Domenica 17 marzo, alle 17 nell'auditorium di via Lancini, "Atmosphère de rêve". Spettacolo con Mattia Magnani al flauto e Laura Colombo all’arpa. Il programma che spazierà dalla musica di Ravel a quella di Jean-Michel Damase, con Henriette Renié, Narthex e una composizione di Bernard Andrès. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.