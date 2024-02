Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024

Tanti gli eventi del prossimo fine settimana, ma su tutti spiccano quelli legati al Carnevale che nei prossimi giorni farà incetta di tantissimi Comuni del nostro territorio che verranno catturati da questa meravigliosa atmosfera di festa. Oltre questi appuntamenti in maschera, però, ci sono tanti altri eventi ed è per questo che, come ogni venerdì, vi presentiamo la selezione di quelli da non perdere.

A Cantù c'è la Gran Sfilata

Dopo l'annullamento della seconda sfilata a causa del maltempo, il Carnevale di Cantù è pronto a tornare con il più imperdibile dei suoi appuntamenti, la Gran Sfilata. Si terrà sabato 17 febbraio: alle 13.30 si apriranno gli ingressi, alle 14 ci sarà l'inizio dello spettacolo e alle 14.30 inizierà la filata vera e propria.

Cosa fare a Como

Como - Sabato 17 febbraio 2024 alle 11 sarà possibile visitare il Teatro Sociale di Como, il dietro le quinte, scoprire la storia di una delle sale più antiche e prestigiose del Nord Italia e quei luoghi solitamente inaccessibili agli spettatori; a seguire, chi lo desidera può terminare la mattinata con un aperitivo con una degustazione enogastronomica, che cambia a seconda dei prodotti del territorio disponibili, presso il Ristorante In Teatro.

Como - Il 17 febbraio 2024 alle 15 in occasione di Carnevale, si terrà l'apertura speciale del Castel Baradello di Como riservata a bambini dai 4 ai 10 anni. Per tutto il pomeriggio "Carnevale al Castello" all'interno di un vero Castello medievale affascinante e suggestivo. In programma la visita del Castello in costume con salita della torre fino alla terrazza panoramica, giochi, merenda di Carnevale e tanta allegria. Per un Carnevale divertente, in compagnia di tanti altri bambini... in maschera! Evento posticipato causa maltempo da sabato 10 febbraio 2024. All'interno del Castello è aperta la mostra "Just St|Art Volume II" organizzata da Slow Moon con la co-progettazione di Slow Lake Como. La mostra sarà visitabile fino al 28 febbraio 2024.

Como - Il 17 febbraio 2024 alle 16 e 20.30 al Teatro Sociale. Turandot è una favola che ci porta a scoprire una Cina magica e grandiosa, dove – tra enigmi da risolvere, principi d’oriente, gong del destino, boia e fastosi palazzi imperiali – prende vita la storia della Principessa dal cuore di ghiaccio. "Turandot. Enigmi al museo" sarà la XXVIII edizione di Opera domani, con la direzione musicale del M° Sieva Borzak, mentre la regia sarà affidata a Andrea Bernard, che sceglie come ambientazione della vicenda un museo, dove tra i visitatori ci sono anche il giovane Calaf, con il padre Timur e Liù. Il misterioso mondo di Turandot si materializza e riverbera tra statue, ceramiche pregiate, costumi tradizionali e stampe d’epoca. La lettura di un antico manoscritto anima le opere d’arte del museo e i visitatori vengono catapultati tra gli enigmi della Principessa Turandot, che – con l’aiuto di Ping, Pong e Pang, tre statue dell’esercito di terracotta – altro non aspetta che trovare il vero amore ed essere ricordata per sempre.

Como - Il nome del Teatro Nuovo di Rebbio è legato da 36 anni ad uno dei più importanti eventi locali di Como: la rassegna dialettale. Un evento che può essere realizzato, ogni anno, solo grazie all’impegno costante delle compagnie amatoriali che riescono a portare avanti una tradizione così importante come il dialetto. Compagnie teatrali che sono riuscite a sorprenderci, farci ridere ed emozionare. Dietro a tutto ciò, c’è un impegno costante e l’unico appagamento è un applauso e una risata. Per fare teatro bastano pochi ingredienti: attori, risate e pubblico. Sabato 17 febbraio 2024 alle 21 ci sarà "Rebelot", commedia comica dialettale della compagnia "San Giovanni Bosco" di Seregno. Don Giustino, il parroco del paese, è un uomo generoso e di cuore. Vive tra la sua canonica, gestita dalla fidata perpetua, e i suoi parrocchiani e nutre una unica ambizione: che il suo nipote preferito, Adone, segua la sua strada diventando prete e, forse, persino Cardinale. Ma la storia prende un’altra piega, contraria ai piani di Don Giustino. In canonica scoppia un grande "rebelot", uno scompiglio in dialetto brianzolo, e il sogno del parroco rischia di trasformarsi in un incubo. Tra risate e colpi di scena a ripetizione.

Como - Sabato 17 febbraio 2024, alle 21, nella chiesa di S. Agata in Como, l'Azione Cattolica e il MSAC, in collaborazione con "Libera" e la Comunità Pastorale Santi della Carità, presentano uno spettacolo sul tema della legalità: "Sono stato anch'io - la mia vita in fuga dalla mafia". Lo spettacolo è tratto dal libro "Io sono nessuno" di Piero Nava.

Como - Continua la rassegna Camera con musica nella Sala Bianca del Teatro Sociale di Como: il prossimo appuntamento è in programma domenica 18 febbraio, alle 11, con il Conservatorio di Como. Il Conservatorio ha selezionato cinque studenti che si esibiranno nel concerto "La dolce malinconia del crepuscolo - Brahms e il Quintetto per clarinetto": al violino Daniele Rumi e Francesco Albarelli, al clarinetto Alessandro Cameroni, al violoncello Matilde Pesenti e, infine, alla viola Ludovico Matteo Carangi. Composto nell’estate del 1891 con la collaborazione del clarinettista Richard Mühlfeld, il Quintetto per clarinetto e archi Op. 115 di Johannes Brahms esalta le caratteristiche espressive dello strumento le cui sonorità si uniscono perfettamente a quelle degli archi; idee tematiche di struggente e delicata malinconia, sviluppate e riprese in un fitto dialogo contrappuntistico, rendono questo brano, sin dalle sue prime esecuzioni, uno dei pilastri fondamentali del repertorio dello strumento e, nel contempo, una delle composizioni più alte in ambito cameristico. La prima esecuzione pubblica è stata a Berlino, il 10 dicembre 1891, con Richard Mühlfeld e il quartetto Joachim, suscitando immediatamente grandi entusiasmi. Biglietteria orari di apertura martedì e giovedì alle 1o - 14 mercoledì e venerdì alle 16 - 19 sabato alle 10 - 15. Infoline/prenotazioni telefoniche dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 16.

Como - Dieci spettacoli per raccontare gli scenari della rigenerazione urbana. Il programma 2024 di Gener-Azioni parte dal teatro: palchi, scenografie e storie come spaccato di un paesaggio sociale in trasformazione. È un ciclo ricco e intenso: tutti spettacoli gratuiti divisi tra un luogo di cultura ormai consolidato e riconosciuto (come il Salone della Cooperativa AttivaMente, presso il rigenerato Pastificio Castelli di via Pastrengo) e il simbolo del futuro artistico e culturale della città come gli spazi in trasformazione della ex Tintostamperia della Val Mulini. Domenica 18 febbraio 2024, alle 16 ci sarà "Ausmerzen" con Barbara Apuzzo e Renato Sarti. Dal testo di Marco Paolini Paolini, con profonda sapienza teatrale, fa comprendere in maniera limpida e cristallina come una nuova scienza, chiamata allora eugenetica, che perseguiva l’igiene razziale, con la sterilizzazione prima e l’eliminazione fisica dopo, fu uno degli elementi che favorirono la nascita del nazismo e non il contrario. Il razzismo esisteva da sempre, ma alla fine dell’Ottocento trovava una conferma razionale in una scienza (o pseudo tale) e diventava eugenetica di stato, a tutela della “parte buona” della popolazione. E i medici tedeschi, che vi aderirono in modo rilevante, non dovevano più curare ma “difendere i geni sani” ed espellere i “deboli” e i “contaminatori della razza”. Sono complesse e inquietanti la genesi del delirio della pura razza ariana e le conseguenze che ne derivarono. Conseguenze pesanti con cui ci ritroviamo a fare i conti ancora oggi molto, ma molto più di quanto si pensi o si possa immaginare.

Como -Domenica 18 febbraio 2024 alle 18.45 per gli appassionati di hockey è imperdibile l'appuntamento con la partita tra l'Hockey Como e il Dobbiaco per il Campionato senior Italian Hockey League.

Cantù

Cantù - Venerdì 16 febbraio alle 21 al Teatro San Teodoro ci sarà il Comedyficio #4 con Alessio Parenti. Tutte le informazioni sono disponibili al sito web del teatro.

Cantù - Sabat0 17 febbraio alle 21 si terrà il Burlesque festival party - VIII edizione gemellato con il Festival du Burlesque de Toulouse. Il Burlesque Festival Party è un Grande Evento di Cabaret Burlesque, l’unico in Italia che vede unite due nazioni a sostegno di quest’arte: l’evento è gemellato con il Festival du Burlesque de Toulouse, grazie alla preziosa collaborazione con la sua presidentessa Lady Flore (Fondatrice del Festival du Burlesque de Toulouse). Artisti e performers professionisti e amatoriali provenienti da tutta Europa, si esibiranno in un Free Contest condividendo la grande passione per il Cabaret Burlesque, permettendo al pubblico di immergersi in un’atmosfera vintage, ironica e quasi onirica. Il Burlesque Festival Party avrà l’onore di avere sul palcoscenico grandi ospiti internazionali che durante tutto l’evento si potranno incontrare anche durante i loro prestigiosi workshop, aperti a tutti. La peculiarità di questo festival sta nello stile del cabaret dei tempi che furono, fuso all’arte teatrale più moderna. Tutte le storie portate in scena sono raccontate con ironia e le emozioni sono il punto focale dello show dalle quali il pubblico viene inghiottito. Programma della serata: ore 19 aperitivo, pre-show ore 21, inizio show ore 23, dj set post show by Sorelle Manetta. Ingresso: €20,00 biglietto unico. Qui tutte le info.

Mariano Comense - È tutto pronto per il "Carnevale marianese" che andrà in scena nel pomeriggio di domani, sabato 17 febbraio, in una location inedita. Il format non prevede la presenza dei tradizionali carri che girano in città, ma un evento statico, come già era avvenuto, con grande successo, lo scorso anno. Dal momento che piazza Roma è interessata dal cantiere per chiudere i lavori sui dossi, maschere, stelle filanti e coriandoli si trasferiranno nel parcheggio della vicina via Palestro. Il ritrovo sarà alle 14.30, lo start tra animazione divertimento verrà invece premuto 30 minuti dopo. I più piccoli potranno divertirsi anche coi gonfiabili. Saranno inoltre allestite alcune zone dove verranno riproposti i giochi di una volta, come ad esempio il lancio della pallina per abbattere le lattine. Non mancherà nemmeno il truccabimbi per rendere ancora più speciali le maschere preparate a casa. Per i più golosi, sarà presente uno stand dedicato al food, dove si potranno gustare delle frittelle. La Pro loco invece a fine festa distribuirà gratuitamente le bibite, offerte dall’azienda "Fava bibite", e le chiacchiere.

Erba

Albavilla - Carnevale: grande festa all’oratorio San Luigi, organizzata dalla parrocchia San Vittore-San Dionigi insieme alla Pro loco. L’appuntamento è in programma per sabato 17 febbraio: apertura cancelli alle 14.30, poi, a partire dalle 15, ci sarà la sfilata delle maschere e dei costumi per le vie del paese. A seguire, la festa andrà avanti in oratorio con tanti giochi e intrattenimento, e la merenda offerta dalla Pro loco. Presso la sede dell’oratorio non sarà permesso l’utilizzo di bombolette. In caso di maltempo la manifestazione di sabato pomeriggio sarà annullata. La partecipazione è gratuita e tutta la cittadinanza è invitata a essere presente alla grande festa di Carnevale in oratorio indossando maschere e costumi coloratissimi.

Alzate Brianza - Carnevale: festa sabato pomeriggio organizzata dalla Pro loco con la scuola dell’infanzia "Vidario" e il suo comitato genitori, Gruppo Brianza Nord, Ageo e Comunità pastorale Beata Vergine di Rogoredo. Ritrovo al Palazzetto alle 15: da lì si partirà per un corteo coloratissimo di maschere e costumi, che sfilerà per le vie del paese passando da via Santuario, piazza Fiume, via Diaz, via Trento Trieste per raggiungere l’oratorio in piazza San Pietro. La festa continuerà in oratorio con animazione, giochi e merenda. In caso di maltempo sarà annullata.

Alzate Brianza - Corsa dell’ospitalità: quinta edizione domenica 18 febbraio ideata da Gruppo Brianza Nord con la collaborazione della Pro loco e il patrocinio del Comune. Il programma: partenza libera dalle 8 e fino alle 9.30, dal centro sportivo di via Girola. Saranno predisposti percorsi da 6, 12 e 18 chilometri e l’evento è una corsa non competitiva, omologata FIASP (Federazione italiana amatori sport per tutti). Per maggiori informazioni e per i biglietti è possibile contattare il Gruppo Brianza Nord al numero 339/8412188. Tutti sono invitati a partecipare.

Anzano del Parco - Seconda edizione del 2024 per il Mercato contadino del Parco con i produttori del territorio: sarà domenica 18 febbraio come è ormai tradizione la terza domenica del mese, al centro polifunzionale di via Valera. "Ospiti speciali" della manifestazione, come è ormai noto, saranno i produttori del territorio con i loro prodotti agricoli freschi e trasformati a chilometro zero, allo slogan "per un cibo genuino fai la spesa dal contadino". Le modalità e gli orari della manifestazione rimangono sempre gli stessi: il mercatino sarà allestito al centro polifunzionale di via Valera per tutta la mattinata di domenica, dalle 8 e fino alle 12.30. Come per ogni edizione della manifestazione, la partecipazione è libera e gratuita. L’iniziativa è patrocinata dal Comune.

Orsenigo - Arriva il Carnevale e il paese si riempie di maschere, costumi e colori con la manifestazione targata Vivorsenigo. L’iniziativa, rimasta in pausa per tanto tempo, ritorna ad animare il paese ed è dedicata a bambini, ragazzi e «bambini cresciuti». L’appuntamento, patrocinato dal Comune e organizzato dall’associazione Vivorsenigo insieme alla parrocchia e con la collaborazione dell’asilo "Pizzala", è in programma per oggi pomeriggio, sabato 17 febbraio. Il programma prevede il ritrovo alle 14.30 in piazza Filatoio (di fronte alla scuola materna) per la partenza di un grande corteo colorato e di maschere e costumi lungo le vie del paese, accompagnato dalla banda "La Trionfale". L’arrivo in oratorio è previsto intorno alle 15.30: lì continuerà la festa con tanti giochi insieme. Il termine della manifestazione è previsto intorno alle 17. In caso di maltempo il ritrovo avverrà direttamente alle 15.30 in oratorio per la festa e i giochi.

Lambrugo - Le celebrazioni del Carnevale si terranno anche a Lambrugo, attraverso due eventi. Nello specifico, sabato, 17 febbraio, dalle 10 alle 11 presso la Biblioteca di Lambrugo, si terranno delle letture e laboratori, rivolti ai bambini dai 0 ai 6 anni che potranno partecipare mascherati. Sempre nello stesso giorno, il Comune lambrughese e l’Unità Pastorale Lambrugo – Lurago d’Erba, organizzeranno una festa di Carnevale in collaborazione con la Pro Loco di Lambrugo, l’Associazione Genitori e l’Associazione Anziani e Pensionati. Il ritrovo sarà alle 14:30 presso il parco giochi di Via Cadea a Lambrugo, e da qui partirà una sfilata accompagnata da animazione, che terminerà in oratorio con una merenda. In caso di pioggia l’evento sarà annullato.

Tavernerio - Torna il Mantello di San Martino, la raccolta di alimenti per le persone in difficoltà di Tavernerio. L’iniziativa si svolgerà sabato 17 e domenica 18 febbraio. L’evento è realizzato dal Comune con la parrocchia di Ponzate, Solzago e Tavernerio. La raccolta di alimenti e altri beni avverrà in occasione delle messe che si svolgeranno presso le parrocchie organizzatrici e presso i Padri Saveriani di Urago. E’ possibile donare latte a lunga conservazione, pasta, riso, olio, farina bianca, pelati, fette biscottate, tonno e carne in scatola, biscotti, marmellata, ragù, legumi vari, dadi, crackers, zucchero, sale grosso e fino, caffè, the, prodotti per l’igiene personale e detersivi. Per qualsiasi informazione inviare una mail a mantellomartino@gmail.com.

Canzo - Tempo di Carnevale per le vie del paese. Sabato 17 febbraio, si svolgerà la sfilata in maschera. L’appuntamento è alle 14 in via Martiri della libertà, di fronte alla scuola dell’infanzia. Da lì partirà il corteo che toccherà via Manzoni, via Risorgimento, piazza Garibaldi, via Mazzini, via Verza, viale Gavazzi, via Roma, via Chiesa e piazza Chiesa.

Merone - Festa di Carnevale sabato 17 febbraio. Dalle 14.30 avrà luogo la sfilata per le vie del paese, organizzata da parrocchia e Attivamente. A seguire, giochi e dolci in oratorio. Dalle 20.30, nella palestra delle medie festa in maschera con la collaborazione della Pro loco. In consolle Dj Giove.

Olgiate

Solbiate con Cagno - Sabato 17 febbraio, alle 21 nel salone dell'oratorio di Cagno, "Come una specie di sorriso". Tributo a Fabrizio De Andrè, nel 25esimo anniversario dalla sua scomparsa. A portare sul palco le più celebri canzoni di Faber la compagine musicale "I quelli che", ingaggiati per l’occasione da "La Pro Concagno", col patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Olgiate Comasco - Domenica 18 febbraio, alle 16: continua la rassegna “Ragazzi Generazione Z”, organizzata da Rgz e dal circolo culturale "Dialogo" col patrocinio del Comune di Olgiate Comasco, assessorato alla Cultura, Comune di Valmorea, assessorato Servizi sociali e Cultura, della Biblioteca della legalità e la partecipazione dell’associazione genitori "La Lanterna". Questa volta si parla di contrasto alle mafie e sensibilizzazione alla legalità. Nel quarto incontro della rassegna, presentazione del libro “Lotta alle mafie”, un lavoro nato con i ragazzi e per i ragazzi, che sarà presentato dall’autrice Simona Barberio, professoressa che ha ideato la collana “RagazziGenerazioneZ”, e da Elena Daddi, insegnante, sindaco di Bregnano e presidente del Comitato per la legalità “5 dicembre” della provincia di Como, che ha curato la prefazione.

San Fermo della Battaglia - Domenica 18 febbraio, alle 17, "Cellincanto" all’auditorium comunale di via Lancini. L’incanto dell’ensemble di violoncelli del Conservatorio di Como composto da circa 16 elementi diretti dal maestro Guido Boselli torna per un concerto con brani eseguiti su musiche di R. Wagner, G. Verdi, V. Bellini, G. Bizet, G. Puccini, ed anche composte dal maestro Boselli. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.