Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 18 e domenica 19 gennaio 2024

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

Cosa fare a Como nel weekend

San Fermo della Battaglia - domenica 19 gennaio, alle 17 in Villa Imbonati, Don Roberto Pandolfi presenta il suo libro "Satana, la Chiesa, il mondo".

L’incontro è organizzato dalla commissione Attività culturali.

San Fermo della Battaglia - "Swap Party", evento dedicato al riuso e alla creatività sostenibile. L’appuntamento è per domenica 19 gennaio al polifunzionale di via Lancini, dalle 14 alle 17, con le tante attività per chi ama il riuso, la sostenibilità e il piacere di dare nuova vita agli oggetti.

Colverde - sabato 18 gennaio "Serata Alpina" insieme al gruppo delle Penne nere di Drezzo. Dalle 19.30, nei locali dell’oratorio. Il menù prevede, oltre all’aperitivo di benvenuto, risotto con taleggio e speck, bolliti misti con contorni, dolce e caffè. Acqua e vino non mancheranno. Il ricavato della serata sarà destinato a finanziare attività di carattere sociale.

Lurate Caccivio Lurate Caccivio - Niente falò di Sant’Antonio, nuovo programma per la tradizionale ricorrenza. Quest’anno l’evento di Castello subirà un deciso cambiamento grazie alle novità introdotte dalla comunità pastorale. Bandito il fuoco e nessuna catasta di legna sul campo di calcio della parrocchia di San Martino. Alla base della decisione, la volontà di offrire qualcosa di nuovo. L’appuntamento da segnare in agenda è quello che andrà in scena domani, sabato 18 gennaio: alle 15 benedizione degli animali, merenda con tè e cioccolata. A seguire, intrattenimento equestre con Isabella Van Der Meyde. Possibilità di giro sul pony Willy e sul cavallo Gimmy. Alle 18 messa con benedizione del sale e del pane. Alle 19 cucina tradizionale. Oltrona di San Mamette - Una giornata nell’ex maneggio appartenuto al boss Bartolomeo Iaconis. Dopo l’impegno concreto dei tanti volontari che si sono dati da fare negli scorsi mesi, domenica 19 gennaio, appuntamento sin dalla mattina. Alle 9, nella cascina di via Tavorella, accoglienza dei partecipanti all’iniziativa. Mezz’ora più tardi inizio dei lavori di manutenzione della struttura confiscata alla ’ndrangheta. Alle 13 il pranzo condiviso mentre, nel pomeriggio, un momento di riflessione. A partire dalle 15 testimonianza di due soci dell’associazione "Passa il Favore" a seguito di un viaggio in Uganda, dove le suore stanno ultimando una scuola professionale e dove offrono pasti ai bambini malnutriti.

Cosa fare a Erba nel weekend

Albavilla - Serata dedicata all’osservazione di Marte, Venere in fase, Giove con i suoi satelliti galileiani e Saturno con gli anelli. L’interessanteì appuntamento è organizzato dal Gruppo Astrofili ed è in programma per domani, domenica 19 gennaio. L'osservazione si terrà nel prato con sede all’ex albergo La Salute nella zona dell’Alpe del Vicerè (via Partigiana). Per raggiungere il luogo dell’osservazione non si dovrà andare fino al parcheggio a monte dell’Alpe ma quello più in basso. L’osservazione avrà inizio alle 18 nel prato all’Alpe e sarà eseguita utilizzando i telescopi e i binocoli dell’associazione presso il parcheggio della Salute. Si consiglia ai partecipanti di raggiungere il luogo di ritrovo entro le 17:45 per limitare il disturbo, causato dai fari delle macchine, a osservazione iniziata. Al termine della serata, previsto intorno alle 20.30, ci sarà una «pizzata» in compagnia. In caso di maltempo o di impraticabilità nel raggiungere la sede dell’osservazione, la stessa sarà rimandata a data da definire. Si invitano i partecipanti a consultare il sito dell’associazione per essere informati di eventuali modifiche del programma.

Albese - Sabato 18 gennaio alle 17.30, appuntamento al centro civico «Fabio Casartelli» con la presentazione del libro «Opposizione», scritto dall’autore comasco Maurizio Fierro, che durante l’incontro dialogherà con Enzo Canali. Si tratta del terzo capitolo di una tetralogia che verrà completata a maggio con la pubblicazione di un altro libro, «Coscienze di sangue». È un thriller con protagonista il detective indigeno Jack Cabodi, del dipartimento di polizia di Vancouver: una scelta inusuale e rischiosa, presa per la necessità di spazi vasti e contesti naturali spesso ostili e per la possibilità di privilegiare un punto di vista laterale sulle cose da parte di un appartenente a una etnia emarginata e vessata. L’incontro è organizzato dal gruppo consiliare «Buonsenso per Albese con Cassano» di Carlo Ballabio. Il libro è pubblicato da LAND Editore ed è disponibile nelle librerie e sulle piattaforme online.

Alzate - «Nati per leggere»: il primo appuntamento del nuovo anno con le letture animate per i più piccoli è in programma per oggi pomeriggio alla biblioteca comunale «Alciato». Il pomeriggio sarà suddiviso in due momenti: a partire dalle 15, le letture con le volontarie del progetto Npl saranno dedicate ai bambini da 3 a 6 anni; a seguire, dalle 17, le «Coccoletture» proseguiranno per i piccoli tra i 18 e i 36 mesi. Sono inoltre già stati annunciati i prossimi appuntamenti delle «Coccoletture» in biblioteca: sono in programma per il 15 febbraio e il 15 marzo, con due momenti dedicati ai bimbi da 3 a 6 anni e da 18 a 36 mesi, sempre organizzate grazie all’impegno delle volontarie del progetto nazionale Nati per leggere. La partecipazione è gratuita, maggiori informazioni in biblioteca: 031/619694 oppure via mail a biblio@comune.alzate-brianza.co.it.

Anzano - Mercato contadino del Parco: domenica 19 gennaio, terza del mese, ci sarà la prima edizione del nuovo anno che riporterà le bancarelle agroalimentari in paese. L’iniziativa tornerà come di consueto dalle 8 alle 12.30 al centro sportivo di via Valera dove per tutta la mattinata troveranno spazio le bancarelle per la vendita diretta di prodotti agricoli freschi e trasformati. Contestualmente torna la «pausa caffé» con gli amministratori. Appuntamento dalle 10.30 alle 11 circa, nella sala polifunzionale al centro sportivo: l’Amministrazione comunale, con sindaco e vicesindaco, sarà a disposizione dei cittadini per fornire le principali novità in merito a quanto fatto fino a ora, ma anche per dare chiarimenti, spiegazioni e ascoltare le istanze e segnalazioni su problemi del paese. Il tutto accompagnato da una buona colazione insieme. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Tavernerio - Tornano le iniziative della Consulta Giovani di Tavernerio: il «Torneo Desgunfia Panza» è il primo evento del nuovo anno, in programma per oggi, sabato 18 gennaio. Appuntamento dalle 14: l’oratorio ospiterà un torneo di calcio balilla e ping pong per smaltire al meglio gli eccessi delle festività natalizie e passare un pomeriggio di sano divertimento. Per tutti i partecipanti saranno disponibili bevande fresche e gustosi spuntini per ricaricarsi tra una partita e l’altra, oltre a una merenda tutti insieme. Sono previsti tanti premi per i primi classificati alle gare. Si potrà partecipare a entrambe le competizioni: sono previste squadre da due giocatori per calcetto; una sola persona per ping pong. L’iscrizione al torneo è gratuita, ma obbligatoria tramite i canali social (Facebook e Instagram) della Consulta Giovani Tavernerio e compilando l’apposito modulo. Chi vorrà iscriversi a entrambe le gare dovrà compilare due moduli separati. La manifestazione è organizzata con la collaborazione dell’associazione Amici di Seba. L’iniziativa è inoltre stata patrocinata dall’Amministrazione comunale, che da sempre sostiene la Consulta Giovani. Tutti sono invitati a partecipare.

Cosa fare a Cantù nel weekend