Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 20 e domenica 21 gennaio 2024

È in arrivo un altro fine settimana di eventi a Como e provincia e come di consueto la nostra redazione vi offre una selezione degli appuntamenti più interessanti del territorio, dal capoluogo al Canturino, passando per l'Erbese e l'Olgiatese.

Cosa fare a Como

- Sabato 20 gennaio 2024 alle 15 verrà inaugurato, presso il Centro civico di Tavernola, uno spazio di socializzazione aperto tutti i pomeriggi. Il programma:

Ore 14.45/15.00 - Accoglienza musicale da parte della " Bandella dei cortili "

Ore 15.00 - Presentazione a cura di Tolmino Franzoso - approvazione del progetto di coprogettazione con il Comune di Como per le attività di socialità e aggregazione da parte delle Associazioni: Circolo Culturale Tavernolese, Associazione Tavernola Attiva, Musica di San Bartolomeo nelle Vigne, Associazione Il sorriso di Geky, Associazione Palio del Baradello - Nucleo di Tavernola

Ore 15.10 - Presentazione delle prossime attività di avvio del Centro a cura di Vittorio Bosio

Ore 15.20 - Saluto augurale da parte dell'Assessore ai Quartieri e Partecipazione del Comune di Como Francesca Romana Quagliarini

Ore 15.30 - Saluto e benedizione del Centro da parte di don Roberto Bartesaghi - Parroco della Chiesa Cristo Re di Tavernola

Segue intermezzo musicale e presentazione Mostra Fotografica e con proiezioni della "Tavernola ieri e oggi - paesaggi e personaggi" a cura di Claudio Cerra e Vittorio Bosio

Verso le 16.15 - 16.30 - Rinfresco e brindisi per tutti

Brano musicale conclusivo con la "Bandella dei cortili".

- Sabato 20 gennaio dalle 19 si terrà il concertone per Rebbio e ComoAccoglie: 7 gruppi sul palco per una serata di rock & food travolgente, con la partecipazione speciale di Dalila Lattanzi, Bettina Musatti e Alessio Brunialti. Il programma:

Ore 19 La Morini Brothers

Ore 19.40 The Kondors

Ore 20.20 Giorgio Giommi Blues Band

Ore 21 Luca Ghielmetti Band con A. Ferrario e M. Gattoni

Ore 21.40 Lalaband

Ore 22.20 The Mama Bluegrass Band

Ore 23 Hornytoorinchos

- Sabato 20 gennaio 2024 alle 20.30 andrà in scena lo spettacolo solidale "Fil Rouge" al teatro dell’oratorio di Monte Olimpino. Cosa ci lega e ci unisce come un filo rosso? "Fil Rouge" è uno spettacolo che parla d’Amore, in tutte le sue mille forme e sfaccettature. L’amore materno, l’amore per l’altro, l’amore incondizionato e puro. Sulle note di musiche classiche e moderne si esibiranno le allieve della scuola di danza Studio D di Faloppio, rappresentando la felicità di amare. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto a sostegno del progetto La Casa in Testa della Cooperativa sociale Sociolario. Offerta libera a partire da 10 euro a biglietto.

- Per un risveglio un po' diverso dal solito, per gli amanti della musica jazz, domenica 21 gennaio alle 9.45 all'istituto Carducci di via Cavallotti si terrà il Sunday Breakfast Music con brioches, musica e caffè a colazione con il pianista Jazz Carlo Morena.

- Chiude la stagione d’opera 2023/24 al Teatro Sociale di Como, venerdì 19 gennaio alle 20 e domenica 21 alle 15.30, Madama Butterfly di Giacomo Puccini, in occasione del centenario della morte del compositore. Madama Butterfly di Giacomo Puccini è un titolo molto caro al Teatro Grande di Brescia, da dove è partita la tournée. Nel maggio 1904 proprio a Brescia, dopo l’inatteso fiasco della prima milanese, la nuova versione “bresciana” dell’opera ottenne un enorme successo internazionale e sancì l’immortalità del capolavoro pucciniano. Lo spettacolo sarà un nuovo allestimento (coproduzione internazionale Teatri di Opera Lombardia, Teatro del Giglio di Lucca, Estonian National Opera) in cui verrà proposta proprio la seconda edizione dell’opera – quella “bresciana”, appunto, di rara esecuzione. Sul podio il Maestro Alessandro D’Agostini, che dirigerà l’orchestra de I Pomeriggi Musicali. La regia sarà invece firmata da Rodula Gaitanou, talentuosa artista greca formatasi a Parigi e Londra, vincitrice del premio “Arts and Culture” Argo Awards 2022.

Cantù

Cantù - Continua la stagione teatrale di Cantù grazie agli appuntamenti del San Teodoro. Questo sabato, il 20 gennaio, alle 21 sul palco del teatro cittadino verrà inscenato "Dedalo e Icaro". Un padre e un figlio bloccati, senza via di fuga, esclusi dal resto del mondo. Dedalo e Icaro prendono vita sulla scena per raccontare il dramma dell’isolamento sociale in cui le famiglie e le persone autistiche sono rinchiuse. Cercano l’uscita dal labirinto dove si aggira lo spettro del Minotauro che li vuole mantenere imprigionati con lui. Dedalo costruisce le ali per il figlio, nella speranza di poterlo liberare, ma è solo un’illusione. Cosa è disposto a fare il padre per insegnare al figlio a volare in uno spazio senza limiti e in cui ci si può perdere? Dedalo non può lasciare Icaro volare da solo perché andrebbe con le sue ali diritto verso il sole. E se la caduta è inevitabile che senso ha fornire a un figlio quelle ali di cera?

Cantù (Vighizzolo) - Si avvicina sempre più l'appuntamento con la Giubiana. E anche se la tradizione vorrebbe che la si bruciasse l'ultimo giovedì di gennaio, per ragioni organizzative alcuni paesi, o frazioni, hanno anticipato l'evento. Tra questi Vighizzolo che sabato 20 gennaio arderà la sua Giubiana. Tutte le informazioni necessarie qui sotto.

Mariano Comense - Sabato 20 gennaio l’Amministrazione comunale attribuirà la cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri, la terza dopo che negli anni il riconoscimento era stato conferito all’onorevole Liliana Segre e al Milite Ignoto. L’appuntamento è fissato alle 11 in sala civica. La proposta di conferire la cittadinanza all’Arma è arrivata direttamente del sindaco Giovanni Alberti "in segno di apprezzamento e gratitudine per l'alto senso del dovere e della fedeltà dimostrati a favore dello Stato e delle sue istituzioni e per la costante presenza e sostegno al fianco degli enti locali nell'affrontare e risolvere delicate questioni di comune interesse, per il contributo e gli interventi di prevenzione, repressione e controllo del territorio, per l’impegno costante nell’assicurare e salvaguardare l’incolumità della popolazione per il rispetto dei valori di convivenza civile".

Erba

Erba - Nella frazione di Arcellasco, sabato 20 gennaio, si terrà l'elevazione spirituale "Laudate Deum in chordis et organo".

Canzo - Torna l’appuntamento con "Nati per leggere - Brr... che freddo!", iniziativa nata seguendo il programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare. Questa volta la bibliotecaria e le lettrici volontarie propongono storie di inverno, neve e freddo. L’appuntamento è per sabato 20 gennaio, dalle 16, presso la sede della biblioteca, all’interno degli spazi di Villa Meda.

Anzano del Parco - Mercato contadino del Parco: c’è il primo appuntamento del 2024 con le bancarelle di prodotti agroalimentari del territorio. L’appuntamento è, come ormai è consuetudine, fissato per domenica 21 gennaio, la terza del mese. Modalità e orari sono sempre gli stessi: il mercatino sarà allestito al centro polifunzionale di via Valera per tutta la mattinata di domenica, dalle 8 alle 12.30 e proporrà la vendita diretta di prodotti agricoli freschi e trasformati. Come per ogni edizione della manifestazione, la partecipazione è libera e gratuita.

Inverigo - Per il Circolo Fotografico Inverigo il 2024 si apre con il tradizionale open day presso la sede del Cai in via Rocchina 8. Si terrà infatti domenica 21 gennaio, dalle 15 alle 18, il pomeriggio di presentazione delle attività del sodalizio. Nello specifico alle 15.30 e alle 17 si terranno due momenti di presentazione del Circolo con un quiz fotografici a seguire. Durante il pomeriggio verrà allestita anche una mostra fotografica e ci sarà un piccolo rinfresco. L’open day sarà quindi l’occasione per conoscere l’associazione, le sue attività e le sue proposte e gli interessati si potranno iscrivere come soci al Circolo.

Olgiate

Olgiate Comasco - Sabato 20 gennaio, dalle 9.30, convegno nella sala mostre del Medioevo, in via Lucini. "Giovani: Un Futuro in Comune - Costruire e Cogliere Opportunità per le Politiche Giovanili". L’occasione di confronto è organizzata dai Comuni di Olgiate Comasco, Uggiate con Ronago, Lurate Caccivio e Villa Guardia, oltre che dall’impresa sociale "Lumilhub" e dalla cooperativa "Lotta Contro l’Emarginazione", da tempo impegnate sul tema delle politiche giovanili nell’Olgiatese.

Olgiate Comasco - Domenica 21 gennaio, alle 18, "Essere ragazzi Generazione Z" invita al terzo incontro: dopo le serate contro la violenza sulle donne (lo scorso 25 novembre) e quella sul bullismo e il cyber bullismo (3 dicembre), domenica 20 gennaio al centro dell’attenzione "Dis-Abilità - Esprimersi con l’arte". Appuntamento al centro congressi Medioevo, organizzato dai Ragazzi Generazione Z e dal circolo culturale Dialogo, col patrocinio delle Amministrazioni comunali di Olgiate Comasco e di Valmorea.

Montano Lucino - Sabato 20 gennaio, alle 21 al teatro Smeraldo in via San Giorgio a Lucino, "Open Musical" insieme al Corpo musicale del Gruppo folcloristico. I musicisti saranno diretti dal maestro Egidio Valentino e porteranno sul palco i più famosi successi musical: "Grease", "Mamma mia", "Mary Poppins", "La la land" e "Cats". In più, l'apertura dello spettacolo vedrà l'esibizione delle nuove leve del corpo musicale: la Junior Band.

Solbiate con Cagno - Sabato 20 gennaio, alle 15 all'oratorio di Solbiate, "Storie Suonate" di e con Giuditta Campello e Claudio Cornelli. Storie, musica, laboratori e firmacopia. L’iniziativa, proposta dalle biblioteche di Solbiate e Cagno, in collaborazione con la Pro Concagno è realizzata nell’ambito del progetto "Restiamo Insieme" promosso e finanziato da Regione Lombardia,

San Fermo della Battaglia - Domenica 21 gennaio il "Lions Club" organizza il "Villaggio d'inverno" in collaborazione con la Croce rossa del paese. Nell'auditorium di via Lancini le attività dell'iniziativa dedicata ai bambini dai 3 agli 11 anni. Gonfiabili al coperto, truccabimbi, raccontastorie, spettacolo di un mago e l'ambulanza dei peluches della Cri. L'ingresso è a offerta libera con un minimo di 20 euro, che comprende: l'accesso per un adulto accompagnatore e un bambino con due bevande a scelta e due dolci. Per ogni sorella e fratello si chiedono 5 euro aggiuntivi e godranno dello stesso trattamento. L'evento si articolerà su due turni: dalle 14 alle 16 e dalle 16 alle 18. Per poter partecipare è necessario iscriversi tramite il Qr Code presente sulle locandine. Il ricavato verrà devoluto a sostegno dei progetti di solidarietà del "Lions Club" e di Croce rossa.