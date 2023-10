Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 21 e domenica 22 ottobre 2023

È arrivato l'autunno, con i suoi colori, i suoi sapori e, soprattutto, con le sue temperature più fredde. Nonostante la pioggia di questi giorni e il freddo entrato a gamba tesa dopo settimane di caldo quasi torrido per la stagione, gli eventi continuano a scandire i nostri fine settimana. Per il prossimo weekend la fanno da padrone, inevitabilmente, le castagnate. Ma c'è anche molto altro da scoprire...

Si alza il sipario a Cantù: al via la stagione del San Teodoro

Il Teatro San Teodoro riapre le sue porte e la sua stagione, o meglio, le sue "stagioni teatrali". Si comincia già da questa sera, venerdì 20 ottobre 2023 alle 21, con la prima di Comedyficio che quest'anno spegne ben 12 candeline.

"Ai nostri spettacoli vedrete sul palco comici già famosi o che lo diventeranno (provenienti da Zelig, Colorado, Comedy Central, Le Iene, Only Fun e dalla stand-up), che non vedono l’ora di sperimentare nuove irresistibili trovate insieme a voi: perché il Comedyficio è uno spettacolo concepito come un vero e proprio laboratorio artigianale, dove gli artisti salgono sul palco armati dei loro strumenti del mestiere per avvitare e piallare le nuove battute che poi conquisteranno l’Italia".

Domani, sabato 21 ottobre sempre alle 21, si aprirà la Stagione Musica con la "Sinfonia N.5" di Ludwig Van Beethoven con l’Accademia Orchestrale del Lario.

"L’avventuroso racconto della sinfonia più famosa di sempre… Le sue formule magiche, la traiettoria della sua ricezione attraverso oltre due secoli di storia; il suo essere specchio costante e sempre attuale del mutare delle sensibilità e delle aspettative culturali del pubblico.Il percorso di concerti ci condurrà metaforicamente attraverso le isole di Calipso e Circe, alle dimore di Nausicaa e Penelope… di Sirena in Sirena avvicinando e comprendendo la lingua di ognuna, l’essenza di ogni simbolo. Così le grandi vette della musica, da Beethoven a Prokof’ev, Liszt, Wagner, Mozart, Puccini…. liberate dalla soggezione delle foschie e delle ombre notturne di-spiegheranno la loro immensa bellezza anche ai nostri occhi di marinai. Così le temibili sirene diverranno finalmente familiari, amiche… spiegate".

Infine, domenica 22 ottobre alle 16.30 ci sarà spazio per la Stagione Teatro Ragazzi con "Gli alberi ballano, Storia di un taglialegna controvoglia" di Andrea Brunello in collaborazione con L’arte della Terra. Lo spettacolo è dedicato ai bambini dagli 8 anni in su.

"Gli Alberi Ballano è la storia del taglialegna Pinot che viene mandato nel cuore di un’antica foresta con un arduo compito: abbattere il maestoso albero Valhalla e portarlo al villaggio per una importante celebrazione. Ma Valhalla si rivelerà un osso duro e il grande albero, oltre a svelare meravigliosi e sorprendenti segreti del bosco, spingerà Pinot a riflettere sul senso della vita e sull’importanza di decidere sempre con la propria testa. Un cammino di formazione e di conoscenza che si concluderà in un delicato abbraccio tra uomo e natura".

Tutte le informazioni sulla programmazione del teatro le trovate a questo link.

Como

- L'Istituto Matilde di Canossa organizza la "Camminata dei colori", una camminata per le vie del centro storico di Como; prevista una merenda alle 10.30 e uno spettacolo con il mago illusionista Alter Ego alle 11. Ritrovo all'Istituto Matilde di Canossa, via Balestra 10, alle 9.

- In occasione della mostra "Donne di scienza", promossa dai Musei civici di Como e in corso al Tempio Voltiano fino al 5 novembre, il Comune di Como promuove e l'associazione Sentiero dei Sogni organizza, con la collaborazione del Comitato di Como della Croce Rossa Italiana, la passeggiata creativa La città delle donne - Candida Lena Perpenti e altre grandi "comasche". Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria online. Appuntamento per il 21 ottobre alle 9.30 in via Italia Libera 11.

- Apriti moda è un viaggio destinato al grande pubblico dentro la bellezza e la bravura del Made in Italy. È l’unica occasione che permette di visitare i luoghi dove nascono le creazioni che il mondo ci invidia. Sabato 21 e domenica 22 ottobre 2023 ApritiModa tornerà ad aprire cento porte, dal nord al sud del Paese: atelier, laboratori, manifatture, fabbriche… Il Museo della Seta ha organizzato dei percorsi guidati e per l'occasione esporrà alcuni tesori del suo archivio. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria online.

- Il Setificio apre le sue porte sabato 21 ottobre 2023 per il consueto evento Notte della moda. Programma:

Dalle 19.00 - Esterno. Accoglienza dei trampolieri della Parada par Tücc;

Accoglienza dei trampolieri della Parada par Tücc; Dalle 20.00 alle 20.45 - Aula 59 (1° piano). Apertura serata a cura della prof.ssa Gabriella Bianchini; Saluti della Dirigenza; Premiazione allievi meritevoli;

Apertura serata a cura della prof.ssa Gabriella Bianchini; Saluti della Dirigenza; Premiazione allievi meritevoli; Dalle 19.00 alle 20.30 - Atrio ingresso. Info-point Orientamento;

Info-point Orientamento; 20.20 - 20.30 - 21.00. Tour Guidati della Scuola e Laborator;

Tour Guidati della Scuola e Laborator; Dalle 20.00 alle 22.00 - Atrio ingresso. SETI Fotografo - Stampa su tessuto di foto ricordo dell'evento a cura degli allievi del Corso Moda e del Prof. Palazzi;

SETI Fotografo - Stampa su tessuto di foto ricordo dell'evento a cura degli allievi del Corso Moda e del Prof. Palazzi; Dalle 18.00 alle 20.30. Apertura straordinaria Museo della Seta;

Apertura straordinaria Museo della Seta; Dalle 20.30 - Piano terra. Partita di Scacchi in Simultanea, presieduta dal CM Fulvio Rossini (Circolo di Scacchi Como);

Partita di Scacchi in Simultanea, presieduta dal CM Fulvio Rossini (Circolo di Scacchi Como); Alle 20.30 - Aula Corsil (4° piano). Spettacolo di burattini a cura della Compagnia dei Pigliapupazzi

Spettacolo di burattini a cura della Compagnia dei Pigliapupazzi Alle 22.00. Atrio anteriore e posteriore : Sfilata -"Work in Progress" con i tessuti stampati e operati realizzati dagli allievi del Corso Moda Disegno per Tessuti. Piano Terra : La moda intorno, Gli anni '90 dietro le quinte, Mostra fotografica di Gin Angri. Piano interrato area esterna: Esposizione opere di Gabriele Massaro e Davide Mineo;

: Sfilata -"Work in Progress" con i tessuti stampati e operati realizzati dagli allievi del Corso Moda Disegno per Tessuti. : La moda intorno, Gli anni '90 dietro le quinte, Mostra fotografica di Gin Angri. Esposizione opere di Gabriele Massaro e Davide Mineo; Dalle 22.30 - Atrio biblioteca. Rinfresco a cura di Sodexo;

Rinfresco a cura di Sodexo; Dalle 23.30 - Zona antistante il bar. Gruppo musicale - Le Locuste, Video proiezione - Facciata esterna, Square to sphere, Leighton Pierce.

- In occasione delle celebrazioni del bimillenario della nascita di Plinio Il Vecchio, l’Associazione Villa del Grumello dedica alcune iniziative alla sua figura e alla Naturalis Historia, alla quale è ispirato l’Hortus Plinii del Parco del Grumello, percorso storico-naturalistico realizzato in collaborazione con Accademia Pliniana e organizzato rifacendosi alle citazioni tratte dal grande compendio dell’autore comasco e alle analisi delle semenze ritrovate durante gli scavi archeologici nel territorio lariano. La giornata di domenica 22 ottobre si apre all’Hortus Plinii con l’evento “Passeggiando attraverso la Naturalis Historia" a cura dell'agronoma Anna Zottola. I partecipanti saranno invitati ad incamminarsi nell'Orto e nel giardino di Plinio nel Parco della Villa del Grumello condividendo gli "appunti" di Naturalis historia. Conversazioni tra gli ulivi del Lario in tempo di raccolta e la botanica delle officinali. Al termine breve degustazione dell'olio del Grumello. Per partecipare all’incontro è necessario prenotarsi sul sito. Sempre all’Hortus Plinii, dalle 11.30 alle 12.30, la giornata prosegue con l’incontro “Mitincanto degli ulivi” durante il quale Giuliana Roda, leggerà, interpreterà e teatralizzerà brani e letture classiche intrecciandoli a richiami di botanica, con l’accompagnamento musicale di Flavio Minardo. La giornata si chiude con l’incontro “Gli orti delle meraviglie, passeggiata creativa tra natura e storia” una lunga passeggiata organizzata da Sentiero dei Sogni all’insegna della responsabilità ambientale. Il percorso partirà dall’ Orto di Plinio del Grumello, attraversando il campo agricolo del Roccolo di Sagnino, Castel Carnasino e infine le trincee di Cardina lunga la famosa Linea Cadorna. La partecipazione è gratuita previa iscrizione attraverso il link dedicato. Per tutta la giornata poi, a partire dalle 9 e fino alle 18 nella splendida Serra del Grumello, sarà possibile visitare la mostra fotografica “Ubi tu Gaia, ibi ego gaius” di Davide Bordogna a cura di Accademia Pliniana. Il progetto - che nasce dal desiderio di rendere omaggio alla “Naturalis Historia” e al suo autore Plinio il Vecchio - mira a catturare l’occhio e la curiosità insaziabile di Plinio attraverso il suo sguardo curioso e la sua attenzione al dettaglio. Negli scatti dell’artista i particolari sono amplificati e illuminati mentre l’ambiente intorno sparisce; dalla grandezza di un albero il campo visivo si restringe sino a cogliere il dettaglio della corteccia, il nodo di un ramo, le venature del tronco.

- Infine, domenica 22 ottobre, allo Stadio del Ghiaccio di Casate va in scena la partita tra l'Hockey Como e Hc Eppan. Fischio d'inizio alle 18.45.

Cantù

Dopo il già citato appuntamento con la riapertura della stagione teatrale del San Teodoro gli eventi del Canturino si spostano a Mariano Comense.

Mariano Comense - Avis Mariano festeggia i suoi primi 70 anni. Sabato 21 ottobre in Villa Sormani. Dalle 14 alle 17.30 sarà operativo l’ufficio postale mobile per l’annullo postale studiato per celebrare il 70esimo anno di fondazione. Verranno poi esposte le tele pittoriche realizzate dai bambini delle classi quinte di Mariano e Carugo. Alle 18 la consegna delle benemerenze ai soci a cui verrà donato il libro “#Avis70 un viaggio nel dono”, realizzato dal Gruppo Giovani avisino, in collaborazione con il Giornale di Cantù. Domenica 22 ottobre alle 8.45 un corteo, accompagnato dal gruppo di cornamuse e percussioni scozzesi Celtic Knot Piper and Drums, partirà da piazza Teodoro Manlio e arriverà fino alla Chiesa di Santo Stefano. Lì verrà celebrata la messa alle 10.30. Infine alle 13 il pranzo sociale riservato ai soci al ristorante Croce di Malta.

Mariano Comense - Torna l’evento organizzato dall’associazione "A Smile for Cambodia Onlus" per supportare il Centro diurno di Domnak Chamboak, che sorge nella provincia di Kep, in Cambogia. Domenica 22 ottobre, è in programma "Io disegno per la Cambogia". L’appuntamento è fissato dalle 14 alle 19 all’interno dell’area feste di via Santa Caterina da Siena. Il programma: dalle 14 l’accoglienza degli ospiti e l’avvio delle attività, dalle 15 alle 16.30 via ai disegni dei bimbi, dalle 16.30 alle 17 estrazione della lotteria, dalle 17 alle 18 la votazione dei migliori disegni e la pressione, infine la chiusura della giornata alle 19. L’evento è patrocinato dal Comune di Mariano Comense.

Erba

Alserio - Sabato 21 e domenica 22 ottobre, si svolgerà la 18esima mostra collettiva di pittura organizzata dall’associazione culturale calabro-brianzola, con il patrocinio del Comune di Alserio. L’esposizione, che vede la partecipazione di sei artisti, si terrà presso la sala consiliare del Municipio e verrà inaugurata alle 15 di sabato. Orari: sabato dalle 15 alle 18; domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Ingresso libero.

Longone - Ritorna anche domenica, 22 ottobre, la tradizionale castagnata organizzata dalla Pro loco. Quest’anno c’è una novità: a causa dell’avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo incrocio in prossimità del lido Segrino, la Pro loco lascia gli spazi del parcheggio per spostarsi in piazza Sant’Anna, nell’area adiacente alla propria sede.

Inverigo - Sabato 21 e domenica 22 ottobre si terrà la castagnata del Cai. Si inizierà domani sera (sabato) con la messa celebrata sotto al tendone montato nel parco della sede di via Rocchina. A seguire, alle 19.30, si aprirà la cucina con la possibilità di acquistare la trippa anche da asporto. Domenica, alle 12 aprirà la cucina con panini, salamelle, hamburger e patatine. Dopo pranzo si darà il via ai giochi per i bambini, con anche la possibilità di arrampicare in sicurezza sulla torre di arrampicata, e alle 15 inizierà la castagnata vera e propria con le caldarroste acquistabili a offerta libera. Alle 18.30 l’estrazione della sottoscrizione a premi chiuderà la festa.

Orsenigo - Anche a Orsenigo si terrà una castagnata, questa volta però è organizzata dall'asilo "Carlo Pizzala". Qui sotto trovate tutte le informazioni.

Olgiate

Olgiate Comasco - Domenica 22 ottobre il gruppo anziani e pensionati "Insieme" organizza la tradizionale castagnata, con inizio alle 14.30 nella sede in via Maestri Comacini.

Olgiate Comasco - La sottosezione del Cai organizza la classica castagnata, quest'anno si terrà nella sede in via del Ponte. L'iniziativa è aperta anche ai non soci. Caldarroste dalle 9 e per l'intera giornata domenicale, pranzo su prenotazione (cai.olgiate@alice.it).

Olgiate Comasco - Domenica 22 ottobre, alle 16, messa di chiusura della Settimana gerardiana, con la presenza dell'urna con le spoglie di San Gerardo. La celebrazione sarà presieduta dal cardinale Oscar Cantoni. Al termine saluto al santo e rinfresco.

Uggiate Trevano - Sabato 21 ottobre, alle 11, nella sede della Cri in via Croce rossa internazionale 1, inaugurazione della mostra "Un 2 da record" con la partecipazione di Beppe Bergomi. A seguire un aperitivo offerto. In esposizione magliette e trofei vinti da Bergomi: la finalità è la raccolta fondi per l'acquisto di un nuovo pulmino della Cri per il trasporto di persone diversamente abili. Ingresso a offerta libera. La mostra saprà aperta anche domenica e sino al 29 ottobre.

Lurate Caccivio - La nobile arte degli scacchi ritorna allo Spazio Volta 3. Appuntamento da non perdere nella sede della biblioteca con un torneo dedicato agli appassionati scacchisti. Il pomeriggio da segnare in agenda sarà quello di domani, sabato 21 ottobre, proprio in via Volta. All’interno del polo culturale, infatti, avrà luogo la seconda edizione del torneo di scacchi con formula semilampo. Sarà su cinque turni con abbinamento italo-svizzero, con tempo di riflessione di 15 minuti. Registrazione dei partecipanti alle 14.30 e inizio del primo turno mezz’ora più tardi. Ci si potrà preiscrivere contattando i seguenti recapiti: gioferloni@gmail.com o 389-1550848. Verranno premiati: i primi tre classificati, la miglior donna, il miglior under 14 e il miglior over 65.

Lurate Caccivio - Sapori di stagione, va in scena l’autunno gastronomico. Ritorna la "Festa d’Autunno" della Pro loco che sarà organizzata a Castello. Si inizierà domani, sabato 21 ottobre, alle 18.30, con il ritiro dei piatti di asporto. Mezz’ora più tardi apertura della cucina. Il menù: pizzoccheri, mezze penne con salsiccia, funghi e granella di castagne, polenta con funghi o gorgonzola o costine al sugo. Non mancheranno i dolci della tradizione. Il giorno successivo concerto della banda alle 11. Alle 11.30 possibilità di ritiro dei piatti di asporto e, alle 12, apertura della cucina. Appuntamento anche il pomeriggio, alle 14.30, con la passeggiata alla ricerca delle castagne organizzata da "La Natura W".

Cassina Rizzardi - Festa in oratorio per l’inizio dell’anno catechistico. I momenti di allegria e condivisione sono in programma per domenica 22 ottobre. La giornata comincerà con la messa celebrata in chiesa alle 10.15. Al termine, ci sarà l’aperitivo al quale tutti sono invitati. Grandi e piccoli possono portare qualcosa da mettere in condivisione. Il pomeriggio sarà scandito da un torneo e da una serie di giochi per i bambini delle scuole elementari e medie coordinati dal gruppo degli animatori. Le partite di calcio saranno a cinque. L’invito è rivolto in particolare ai ragazzi con almeno 14 anni. Le sfide si svolgeranno sui campi da calcio della parrocchia con inizio alle 14.30. Ogni formazione potrà avere un massimo di sette elementi. Le gare avranno una durata di 30 minuti; le semifinali per il terzo e quarto posto e per i gradini più alti del podio dureranno, invece, 20 minuti. Per maggiori dettagli sull’iniziativa è possibile contattare Luca che risponde al numero 331-2615832. Il torneo non è solo l’occasione per gareggiare e portare in campo una sana dose di agonismo per riuscire a vincere. E’ anche l’opportunità concreta per passare del tempo con amici condividendo la stessa passione per il calcio. La giornata si concluderà entro le 17.30.