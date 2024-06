Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 22 e domenica 23 giugno 2024

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

Cosa fare a Como nel weekend

Olgiate Comasco - sabato 22 giugno "Aperitivo sotto le stelle" insieme alla Pro loco olgiatese nel parco comunale di Villa Peduzzi. Evento estivo organizzato dai sempre attivi volontari del sodalizio: appuntamento dalle 18 nel parco comunale di Villa Peduzzi. Aperitivo e gustose specialità. Alle 21 sfilata di moda, a seguire serata danzante.

Olgiate Comasco - sabato 22 e domenica 23 giugno "Festa dell'estate" all'oratorio di Somaino. Apertura sabato alle 17. Servizio bar, animazione e, dalle 18, cucina del crotto. Domenica messa alle 10, poi aperitivo per tutti e il pranzo (solo su prenotazione).

Olgiate Comasco - domenica 23 giugno, dalle 10 alle 18 nel parco comunale di Villa Peduzzi, "Sfida per un pozzo", festa di presentazione del nuovo progetto sportivo e di solidarietà targato "Un euro al metro". dalle 10 alle 18, nel parco comunale di Villa Peduzzi, spazio a una grande festa. Laboratori con "La Lanterna" e "Koinè". Dalle 10 alle 17 musica diffusa e con dj Arthur e dj Botty. A mezzogiorno premiazione del concorso di disegno che ha coinvolto i bimbi delle scuole primarie. Alle 16 sfilata etica a cura di "Koinè". Dalle 17 alle 18 live music «Unplugged» con la band 7grani. Tra le proposte da segnalare, dalle 12 alle 14, yoga per genitori e bambini. Servizio cucina dalle 12 alle 18 con i volontari dell’associazione "L’Alveare", street food Truck Kitchen. Inoltre, jumping e tiro a segno durante tutta la giornata.

Colverde - sabato 22 giugno Sagra di San Giovanni Battista. Il menù prevede caserecce di mare, fritto misto di mare, trippa e carni alla griglia. Domenica 23 giugno, natività di San Giovanni Battista, alle 9.30 la messa. Alle 21 concerto in piazza della chiesa in onore del patrono, offerto dal Corpo musicale Santa Cecilia di Abbiate Guazzone. Lunedì 24 giugno, alle 20.30, messa in occasione del 40esimo anniversario di sacerdozio di don Mario Ziviani, originario di Maccio e parroco di Parè dal 1995 al 2009.

Montano Lucino - sabato 22 giugno, alle 21 in Villa Carabba, Corpo musicale in concerto con "Funky Rock Blues". In caso di maltempo l’appuntamento con la buona musica si terrà ugualmente, spostandosi all’area fiera di via Sant’Andrea. Il concerto sarà diretto dal maestro Egidio Valentino. L’ingresso è libero.

San Fermo della Battaglia - sabato 22 giugno, alle 21, nell'auditorium di via Lancini, "Club 27". Spettacolo in memoria dei miti morti a 27 anni. L’evento di teatro e musica scritto e interpretato da Elisa Di Eusanio. Parte del ricavato e il cachet dell’attrice saranno devoluti a una realtà che si occupa di rifugi animali.

San Fermo della Battaglia - da venerdì 21 a domenica 23 giugno "Co-Vegan", il festival della cultura vegana. Nel parco di Villa Imbonati e nello stesso edificio con mostre, laboratori, show cooking, concerti, spettacoli, presentazione di libri, area ristoro e 50 espositori. Un appuntamento rivolto alle famiglie, patrocinato dal Comune. L’ingresso al festival è gratuito, alcuni momenti, come le degustazioni e diversi spettacoli, sono a pagamento. Il ricavato sarà devoluto ai rifugi ospiti della manifestazione e a sostegno delle realtà che si occupano di limitare lo sfruttamento degli animali. Uno degli obiettivi di "Co-Vegan" è infatti la condivisione di uno stile di vita che rifiuta ogni forma di sfruttamento.



Lurate Caccivio - Sta per tornare la ciclogastronomica organizzata dal Gs Castello.Piace, c'è poca da dire, l'evento promosso dallo storico sodalizio di appassionati sportivi e buone forchette. E ne sono dimostrazione l'elevato numero di iscrizioni, che si sono attestate sulla quarantina. Insomma, un'idea apprezzata, quella riproposta dall'associazione guidata dal presidente Luca Bianchi. L'appuntamento da fissare in agenda è quello di domenica 23 giugno: partenza dal sagrato della chiesa di Castello alle 8.15, visita immancabile alla certosa di Pavia e pranzo, anche questo doveroso, alla Cascina Moncucca. Gli accompagnatori viaggeranno in pullman. Veniano - Anche la trentanovesima edizione del "Giugno Venianese" sta ormai giungendo al termine. La manifestazione, diventata ormai una tradizione primaverile, è proposta dal Corpo Musicale Venianese. Le condizioni meteorologiche delle scorse settimane non hanno certo aiutato a far registrare il tutto esaurito, ma i volontari del sodalizio di musici non si sono fatti scoraggiare e l'afflusso di visitatori è stato comunque importante. Immancabili, il venerdì sera, i sempre apprezzati panzerotti, ma anche i molti e gustosi piatti della tradizione locale. Pizzoccheri e polenta non mancano mai sulle tavole delle sagre paesane e quella venianese non fa certo eccezione. La musica, con la possibilità di cimentarsi in coinvolgenti balli, non mancherà e così oggi, sabato 22 giugno, e domani anche l'ultimo week-end della sagra sarà all'insegna del divertimento. Guanzate - Ritorna "Guanzate a tutta birra", evento organizzato dai laboriosi volontari dell'associazione "Mangiacuscienza". La manifestazione prenderà avvio nella giornata di sabato 22 giugno. L'evento si terrà, come di consueto, in piazza Partigiani. A farla da padrone sarà la birra artigianale e le ottime pietanze. Apertura dell'evento già nel pomeriggio: dalle 17 alle 19 letture animate a cura di "Un Sabato da Favola" e baby dance. Alle 19, la sfilata di moda etica curata da "Mondo Equo Guanzate". Alle 21.15, invece, musica dal vivo con Berina Sound Project Band. Domenica, inizio alle 17. Alle 21.15, musica dialettale con Viva l'urtiga.

Cosa fare a Cantù e nel Marianese nel weekend

Cantù - Via al terzo Trofeo Ti Aido - L’amore per la vita. E’ in programma per sabato 22 giugno al Toto Caimi. Dopo l’inaugurazione del trofeo alle 10, via al torneo di beach volley; alle 14 quello Esordienti, alle 17 quello di calcio femminile con le Amise Football Club di Bergamo e il Castello Femminile; alle 18.30 triangolare maschile tra Nazionale Italiana Calcio Trapiantati, il Nopc Logistica dei Trapianti e il Real Road Fc. Infine il concerto pro Aido con Andrea Parodi, Sulutumana, i Mamabluesgrass e altri artisti.

Cantù - Torna il teatro in corte. Nell’ambito della rassegna estiva «Estate canturina», organizzata dal Comune in collaborazione con la cooperativa Mondovisione, domenica 23 giugno, a partire dalle 21, sul palco allestito nel suggestivo contesto di villa Calvi, salirà la «Compagnia comica lariana», che per l’occasione metterà in scena lo spettacolo «Il fine giustifica i mezzi». L’iniziativa è organizzata dalla Pro loco Per Cantù.

Fino Mornasco - «Camminata Metabolica», un’occasione per muoversi, divertirsi e fare beneficenza. L’evento benefico, organizzato dall’Associazione Scuola Famiglia con la parrocchia di Rebbio di don Giusto Della Valle e l’associazione «Nuovi Orizzonti», si terrà domenica 23 giugno, dalle 9.30. Si partirà dal campo sportivo di Andrate di via Calabria per proseguire lungo i boschi del torrente Seveso, costeggiare il Laghetto di Casnate con Bernate e ritornarci come tappa conclusiva del percorso. La Camminata Metabolica è una nuova disciplina riconosciuta dal Coni, un'attività fisica all’aperto adatta a tutti che combina la camminata con esercizi mirati di boxe, marcia e danza per riattivare il metabolismo, riallineare la postura e migliorare la propria salute agendo sulla microcircolazione.

Grandate - La Pro Loco di Grandate torna a organizzare sul territorio i suoi eventi e lo fa con la «Festa gastronomica» dedicata alle specialità del Trentino Alto-Adige. L’appuntamento è da fissare sul calendario proprio per questa sera, sabato 22 giugno. L’inizio dell’evento è previsto per le 19 all’Area Feste di di via Manzoni. Da quel momento in poi via alle danze, ma anche al cibo. Infatti, la Pro Loco offrirà l’aperitivo a tutti i presenti proprio alle 19 per poi dare spazio alla musica dal vivo con il trio «Paip».

Mariano Comense - «Gli Amici della Cultura» inaugurano a «La Bottega», «Onde di energia», la personale di Laura Degani, 58 anni, marianese. Appuntamento alle 17.

Arosio - In occasione dei 40 anni di fondazione del corpo musicale «Arturo Toscanini», un concerto celebrativo dal titolo «Back to the 80’s».

L’evento è in programma per sabato 22 giugno, alle 21, al parco comunale «Aldo Moro» o in caso di maltempo al palazzetto dello sport «Antonio Magni». Il corpo musicale «Arturo Toscanini» e il corpo musicale «Santa Cecilia» di Cabiate, diretti dal maestro Gabriella Molgora, proporranno una scaletta composta da canzoni di film degli anni ‘80 come Flashdance, Ghostbusters, Back to the Future.

Cosa fare a Erba nel weekend



Ecco gli altri eventi in cartellone: 6 luglio «Corro da te» di Riccardo Milani; 27 luglio «L’ultima notte di amore» di Andrea De Stefano; il 3 agosto sarà la volta di «Cento domeniche» di Antonio Albanese; il 24 agosto «Romeo è Giulietta» di Giovanni Veronesi; per finire il 31 agosto «Elemental» di Peter Sohn.

Canzo - Torna l'appuntamento estivo con «35 mm tra la luna e le stelle», la rassegna di cinema all'aperto promosso dall'Amministrazione comunale, in collaborazione con il circolo Arci Xanadù. E quest'anno si rilancia: al posto dei consueti quattro appuntamenti estivi, ci saranno ben sei serate. Si parte proprio domani, sabato 22 giugno, alle 21.30, al Parco Barni, con una pellicola che si è meritatamente guadagnata ben sei David di Donatello: «C'è ancora domani» di e con Paola Cortellesi.Ecco gli altri eventi in cartellone: 6 luglio «Corro da te» di Riccardo Milani; 27 luglio «L'ultima notte di amore» di Andrea De Stefano; il 3 agosto sarà la volta di «Cento domeniche» di Antonio Albanese; il 24 agosto «Romeo è Giulietta» di Giovanni Veronesi; per finire il 31 agosto «Elemental» di Peter Sohn.«Abbiamo aggiunto due serate perché è un'iniziativa che piace e che ha sempre un buon riscontro - spiega l'assessore al Turismo, Laura Ferrari - Come sempre chi assisterà alle proiezioni potrà usufruire dell'offerta "Cinema e gusta" con un buono da 1 euro da spendere da Ponti, Citterio e Fabbrica dei nocciolini».



Albavilla - Concerto d'estate del Corpo musicale «Santa Cecilia»: l'appuntamento è per domani, sabato 22 giugno, al Parco di Villa Giamminola, a partire dalle 20.45. L'annuale concerto per accogliere l'arrivo dell'estate vedrà la storica banda locale esibirsi sotto la guida del direttore Michele Cappelletti.Al concerto seguirà l'estrazione «Estate in banda», la lotteria organizzata dal Corpo musicale albavillese



Queste le iniziative del weekend: sabato 22 giugno dalle 15, ITMI, RTV, Giovanni Pedersini, X-Mary e un'altra sessione di Calypso Silent Disco animeranno il pomeriggio, con Pitch The Noise in live set.

Domenica 23 giugno, a partire dalle 15, Better Call Savnko, Rumba De Bodas e Cacao Mental chiuderanno il festival con Pitch The Noise.

Albese - Ritorna il «Lambrock Festival» fino al 23 giugno. E' cominciata una nuova edizione della bella iniziativa: quattro giorni di musica, arte e divertimento che animano il paese. Il festival è iniziato lo scorso giovedì 20 giugno e proseguirà per tutto il fine settimana con tantissimi appuntamenti.Queste le iniziative del weekend: sabato 22 giugno dalle 15, ITMI, RTV, Giovanni Pedersini, X-Mary e un'altra sessione di Calypso Silent Disco animeranno il pomeriggio, con Pitch The Noise in live set.Domenica 23 giugno, a partire dalle 15, Better Call Savnko, Rumba De Bodas e Cacao Mental chiuderanno il festival con Pitch The Noise.Parallelamente, il 22 e 23 giugno, si svolgerà il torneo di basket 3x3 «LambraBasket», organizzato con la società sportiva GS Virtus Albese.A sfidarsi saranno squadre di tre o quattro giocatori. Il costo di partecipazione è di 10 euro a persona, comprensivo di una birra o bibita.