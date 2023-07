Dai concerti imperdibili a Como agli appuntamenti con il grande jazz a Palazzo Cernezzi, dal festival della birra di Mariano Comense ai tanti appuntamenti dell'Estate Canturina, fino ad arrivare al tributo dei Pooh erbese, al Dulac beer & music beer park di Canzo e a tutti gli appuntamenti dell'Olgiatese tra sagre e raduni di macchine agricole storiche. Sarà un fine settimana tutto da scoprire!

Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 22 e domenica 23 luglio 2023

Se non sapete ancora cosa fare nel prossimo fine settimana ecco a voi una selezione degli appuntamenti più interessanti a Como e provincia.

Como

Sabato 22 luglio alle 17 è prevista una visita guidata con Eugenio Bitetti, curatore della mostra Mario De Biasi Naturalis Historia presso il Broletto di Como. La mostra si inserisce nel vasto di programma di iniziative organizzate durante tutto il 2023 per celebrare il bimillenario della nascita di Plinio Il Vecchio. L'iniziativa è un progetto dell'Accademia Pliniana in collaborazione con l'Archivio Mario De Biasi e il patrocinio del Comune di Como e del comitato per il bimillenario pliniano. Qui tutte le info.

22 luglio, 17.30. pinacoteca. Nell'ambito del Festival di Bellagio e del lago di Como, sabato 22 luglio 2023 alle 17.30 alla Pinacoteca si terrà il concerto dell'Orchestra di Bellagio e del lago di Como con Roberto Mazzoni alla viola e Aurelio Battarra come tenore. Direttore: Alessandro Calcagnile. Questo il programma: Cesar Franck, "Venise est encore au bal" (da “Stradella”); Francesco Pasquale Ricci, "Overture in Mib maggiore"; Guillaume Lekeu, "Adagio per archi"; Alessandro Stradella, "Pietà, Signore"; Henri Vieuxtemps, "Elégie per viola e archi, Op. 30"; Alessandro Stradella, "Sinfonia in la minore"; César Franck, "Panis Angelicus". Qui tutte le info.

Continuano anche gli appuntamenti dell'Arci Xanadù con il cinema sotto le stelle allo spazio esterno dell'Associazione Asylum di Camerlata. Sabato 22 luglio alle 21.30 andrà in scena "L'ultima notte di amore" di Andrea Di Stefano. La trama: di Franco Amore si dice che è Amore di nome e di fatto. Di ée stesso lui racconta che per tutta la vita ha sempre cercato di essere una persona onesta, un poliziotto che in 35 anni di onorata carriera non ha mai sparato a un uomo. Queste sono infatti le parole che Franco ha scritto nel discorso che terrà all'indomani della sua ultima di notte in servizio. Ma quella notte sarà più lunga e difficile di quanto lui avrebbe mai potuto immaginare. E metterà in pericolo tutto ciò che conta per lui: il lavoro da servitore dello Stato, il grande amore per la moglie Viviana, l'amicizia con il collega Dino, la sua stessa vita. Prezzi d'ingresso: intero 8€, soci Arci e Asylum 7€, ridotto 6€ (under18, over65, disabili). Prevendite: www.spaziogloria.com. Info: arcixanadu@spaziogloria.com.

È tutto pronto per le "Idee creative a Villa Olmo" con giochi e letture animate per bambini dai 4 ai 10 anni. Sabato 22 luglio dalle 10.30 alle 11.30 grandi e piccini parteciperanno alla lettura de "Il ronzio dell'ape", accompagnata con pupazzi e burattini. Di e con Cristina Quadrio e Marta Stoppa: piccole storie per grandi e piccoli spettatori. Storie di api e del loro meraviglioso mondo. Storie a km 0, nate nel giardino di casa, nel bosco e nel prato vicino. Storie semplici e poetiche da restare a bocca aperta. Tanti sorprendenti personaggi, insetti, apicoltori, orsi e api saranno via, via i protagonisti di interessanti e buffe avventure, per conoscere un mondo incredibile e scoprirne i mille segreti. Per tutti, anche per api. “...Vanno, vengono. Per una che si ferma mille stanno danzando, si mettono tra noi e il cielo per lasciarci soltanto una voglia d’amore. Sono...le api”.

Continuano anche gli appuntamenti con la grande musica jazz a Palazzo Cernezzi, sede del Comune di Como. Gli eventi, gratuiti ma con prenotazione obbligatoria, si terranno nel cortile del palazzo e in caso di pioggia si sposteranno presso Villa Olmo (in questo caso saranno riservarti ai primi 100 iscritti). Sabato 22 luglio alle 21.30 si terrà l'appuntamento con Laura Morante in Medea, mentre domenica 23, selpre alle 21.30, Davide Alogna, violino solista e concertatore, si esibirà insieme alla Como Chamber Orchestra in "Le hit della musica classica - Dalle Stagioni di Vivaldi al Tango di Piazzolla e le grandi colonne sonore del cinema". Qui tutte le info.

Cantù

A Cantù è sempre Estate Canturina. Venerdì 21 luglio, alle 21.15 al parco Martiri delle Foibe si terrà un altro appuntamento con la “Cantù dei bambini”: in scena lo spettacolo “Truciolo e la sirena del lago” della compagnia Teatro dei Burattini di Ivano Rota. Sempre venerdì 21 luglio, alle 21 in piazza Garibaldi, l'Orchestra Giusy Mercury la regina del liscio farà ballare tutti i presenti in collaborazione con Radio Cantù. Sabato 22 luglio, alle 21, sempre in piazza Garibaldi, Jesper Lindell sarà in concerto per AVIS e in collaborazione con AIDO e ADMO. Infine, domenica 23 luglio, alle 21 presso il parco Martiri delle Foibe, l'Alleluia Band terrà un concerto a sostegno di "Orizzonte Malawi Onlus".

A Mariano arriva il "Beer & Sound - Festival della birra". Nelle giornate del 21, 22 e 23 luglio Parco dei Vivai verrà addobbato a festa per trascorrere insieme tre imperdibili appuntamenti all’insegna delle migliori birre, di ottimo street food e prodotti romani e di tanto divertimento per tutti. La manifestazione aprirà venerdì 21 luglio dalle 18 a mezzanotte, sabato 22 luglio dalle 11 a mezzanotte e domenica 23 luglio dalle 11 alle 22.30. Qui tutte le info.

Erba

A Erba si prosegue con gli appuntamenti del Licinium:

Tanti gli appuntamenti di Canzo. Si parte sabato 22 luglio con "Nati per leggere" alle 16, al parco di Villa Meda, con letture all’aria aperta per i più piccoli, a cura dell’Amministrazione comunale e della biblioteca.

Lo stesso giorno, ma anche domenica 23, appuntamento dalle 18 con due giorni di festa al "Dulac beer & music beer park" il festival con le dodici birre artigianali del birrificio galbiatese Dulac accompagnate da musica rock e street food, al fresco del Parco Barni. Un evento organizzato da Pane liquido con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Infine, domenica 23 luglio si terrà "Creatività in mostra" a partire dalle 9: l’esposizione itinerante di realizzazioni artistiche e artigianali in via Mazzini proposta dall’Amministrazione comunale e successivamente, dalle 14.30, "(S)legati" a cura del Cai Canzo con "L’incredibile storia vera degli alpinisti Joe Simpson e Simon Yates" al rifugio di Prim’Alpe.

Olgiate

Olgiate Comasco. Sabato 22 luglio, nell'ambito di "Olgiatestate", concerto in piazza Italia con gli "80 voglia di 90 2000": dalle 21 hit anni 80, 90 e 2000.

Montano Lucino. "100% Puglia", da venerdì 21 a domenica 23 luglio. L'ingresso al circuito è gratuito e sarà aperto dalle 11 alle 24. "Tipico Eventi" insieme a "Cucina di Puglia" approdano per la prima volta in paese e porteranno i loro ospiti a scoprire le bellezze e le bontà di una terra ricca di storia, tradizioni e cultura. L'evento si svolgerà nell'area ricompresa tra il parcheggio della Chiesa di Lucino, via Liveria e viale Rimembranze, con un’atmosfera magica e suggestiva. Un week-end all’insegna del miglior cibo di strada, degli inimitabili prodotti pugliesi e di tanto divertimento con musica e spettacoli.

Bulgarograsso. Al via la Sagra di Sant’Anna, da 46 anni punto di riferimento per il paese. L’inizio era in programma giovedì, alle 20.30, sotto il classico tendone allestito sul campo dell’oratorio, con il torneo di scala 40 e scopa d’assi. Oggi, venerdì 21 luglio, invece, a partire dalle 19 busecada de Sant’Anna e altre prelibatezze, apertura della pesca di beneficenza (fino a domenica), esposizione dei quadri di Silvio Negretti e mostra fotografica "La natura intorno a noi" di Alessia e Gianpaolo Pedersini (fino a domenica). Domani, sabato 22 luglio, stesso programma a base di ottime pietanze. Non solo, alle 21 musica a cura dei Vibes Delivery. Domenica pranzo comunitario alle 12.30, battesimo della sella a cura di "Cordea" (alle 16) e, alle 21, serata musicale con TheOrema Rock Band. Alle 22 estrazione della sottoscrizione a premi. Un’ora più tardi conclusione con lo spettacolo pirotecnico. Per quanto riguarda il programma religioso, infine, oggi, alle 15, confessioni e, alle 17.30, funzione religiosa vigilare. Messe alle 8 e alle 10.30 in chiesa. Lunedì 24 e martedì 25 luglio, alle 20.30, funzione nella chiesa di Sant’Anna. Mercoledì, infine, messa alle 8.30 in Sant’Anna e, alle 20.30, funzione in parrocchiale con successiva processione.

Oltrona di San Mamette. Tornano "I Trematera" per il decimo raduno delle macchine agricole storiche. Appuntamento per domenica 23 luglio, al centro sportivo oltronese. Colazione, alle 8, con polenta e latte, sfilata per il paese cui farà seguito un aperitivo. Alle 12.30 pranzo. Sono ammessi al raduno i trattori di almeno 30 anni.