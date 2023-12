Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 23 e domenica 24 dicembre 2023

È tutto pronto per l'ultimo fine settimana prima delle festività e ad attendervi c'è, come al solito, una miriade di eventi tra cui è difficile orientarsi. Ecco quindi la nostra selezione degli eventi più interessanti del fine settimana in arrivo.

L'evento principe è sempre la Città dei Balocchi

Da venerdì 22 a martedì 26 dicembre una molteplicità di eventi per la Città dei Balocchi a Cernobbio. Il momento clou al pomeriggio della vigilia con Babbo Natale che sbarcherà in Riva e poi sarà pronto a scattare foto ricordo con grandi e piccini. Il giorno precedente saranno presenti i suoi elfi a raccogliere le letterine del bambini. E poi musica, spettacoli e laboratori…

Venerdì 22 dicembre

Presepe Olografico. Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Dalle 15.30 alle 19;

Esibizione Cinofili Gruppo Ponte Chiasso Guardia di Finanza. In Riva. Dalle 15 alle 17;

Le meraviglie del cielo di Natale - A spasso sulla luna. Osservazione in diretta della Luna e degli altri pianeti con il telescopio, guidati da Enrico Colzani, fotografo e astrofilo, presidente del Gruppo Astrofili Brianza e Guido Villa, astrofilo e socio del “Gruppo Amici del Cielo”. Lungo lago dalle 17 alle 19;

Esibizione delle pattinatrici della Gold Skate Academy - Canta Alessandro Combi. Lungolago dalle 18.

Sabato 23 dicembre

Presepe Olografico. Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Dalle 10.30 alle 19;

Battesimo della sella a cura della Compagnia Giubbe Verdi. Lungolago dalle 12 alle 17;

Babbo Natale Express. Largo Filippo Mondelli. Dalle 15 alle 19;

Ufficio Postale di Babbo Natale, con gli elfi che raccolgono le letterine dei bambini. Piazzetta dello street food del lungo lago dalle 15.30;

Note sotto l’albero, concerto del Ghiricoro. In Riva alle 16;

Nonni e nipoti cantano Buon Natale. Igloo, Largo Filippo Mondelli alle 16. È gradita iscrizione cittadeibalocchi30@gmail.com

Sabato con l’arte. Un giorno con la famiglia Bernasconi – Quasi Natale. A cura di Kristina Zani – Atelier artistico per tutti i visitatori, compreso nel biglietto del museo. Villa Bernasconi, Largo Campanini dalle 10 alle 18;

Le meraviglie del cielo di Natale - La cometa di Natale, a cura di Graziano Ventre, astrofilo. Sala polifunzionale, Largo Filippo Mondelli alle 17, 17.45 e 18.30.

Domenica 24 dicembre

Presepe Olografico. Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Dalle 10.30 alle 19;

Natale in Divisa in Riva. Polizia di Stato con attività ludiche per bambini e pista dei mini quad dalle 11 alle 18;

Natale in Villa Bernasconi. Vigilia in villa con Babbo Natale – Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria. Dalle 14 alle 17;

Babbo Natale Arriva in barca dal lago scortato dai suoi elfi. Lungolago alle 15. Poi nella piazzetta dello street food incontra i bambini per augurare Buon Natale e fare una foto ricordo;

Elfo Ben incontra i bambini. Cantiamo e balliamo insieme per augurare Buon Natale. Igloo, Largo Filippo Mondelli dalle 15 alle 17;

Babbo Natale Express. Largo Filippo Mondelli dalle 15 alle 19.

Cosa fare a Como

- L'Aero Club Como propone voli dimostrativi sul primo bacino del lago, destinati in particolare alle famiglie con bambini. Gli idrovolanti saranno condotti da un pilota speciale che vestirà i panni di Babbo Natale. Si potrà volare dal 23 dicembre 2023 al 24 dicembre 2023, e poi dal 27 dicembre tutti i giorni, eccetto Capodanno, fino a domenica 7 gennaio 2024. I voli saranno disponibili dalle 10 alle 16. I posti a bordo, oltre al pilota, sono destinati a 2 bambini tra i 5 e i 12 anni e 1 accompagnatore, oppure a 3 bambini. Per informazioni e prenotazioni: info@aeroclubcomo.com

- Il Comune di Como presenta la seconda edizione della rassegna Note Auree, nell'ambito del Natale a Como 2023. Il dodicesimo appuntamento si terrà alle 11 del 23 dicembre 2023 presso la suggestiva Basilica di San Fedele. L'Orchestra da camera di Como Franz Terraneo offrirà il Concerto di Natale 2023 in un'atmosfera magica. Ingresso libero sino ad esaurimento posti.

- Il match Como-Palermo per la 18esima giornata di Campionato di Serie B si svolgerà sabato 23 dicembre 2023 alle 14 presso lo stadio Sinigaglia. Per maggiori informazioni clicca qui.

- Sabato 23 dicembre dalle 15 alla Piccola Accademia di via Castellini 7 a Como si terrà lo spettacolo partecipato "Il canto di Natale". Nel celebratissimo racconto di Dickens, TeatroGruppo Popolare propone un formato capace di contenere, oltre alla storia agita dagli attori della compagnia, svariati interventi da parte dei bambini, che daranno il loro contributo con fumetti, canzoni e gesti, soluzioni di quiz, semplici costruzioni di oggetti di scena. I bambini si troveranno a interagire con operatori teatrali che assumeranno ruoli riconoscibili e familiari anche negli eventuali incontri successivi, stabilendo in questo modo relazione e fiducia. A proposito di questo evento puoi trovare tutte le informazioni necessarie in questo nostro articolo.

- Sabato 23 dicembre 2023 alle 17, la scuola di musica Nota su Nota organizza per i quattro sabati di Avvento, sotto i portici del Broletto, delle piccole esibizioni del coro giovanile Coelcanthus diretto dal maestro Dell'Oca. Le esibizioni durano una ventina di minuti circa e vogliono essere un biglietto di augurio musicale da parte dei giovani e giovanissimi della città, che si sono voluti impegnare in queste performance. Per maggiori informazione chiamare: +39 031 252352

- Sabato 23 dicembre 2023 alle 18 Hockey Como affronta Hc Dobbiaco per il Campionato senior Italian Hockey League. Per maggiori informazioni clicca qui.

- La Comunità Pastorale SS.Giacomo e Filippo propone per sabato 23 dicembre la rappresentazione del Presepe vivente: scene della Natività di Gesù con personaggi e animali per ricostruire l'avvenimento che ha cambiato la storia del mondo. Il programma: alle 20 fiaccolata per le vie del quartiere con partenza da piazza Rivarossi, alle 21 presepe vivente nell'area del centro sportivo CSU. Al termine scambio di auguri con cioccolata calda e vin brulè per tutti.

- Il centro servizi del comitato territoriale FIASP di Como-Lecco-Sondrio con il gruppo sportivo podistico camminatori S. Anna di Senna Comasco organizzano la Fiaccolata di Natale Como-Brunate-Como. Partenza da Como il 24 dicembre: funicolare dalle 14.30 fino alle 15.30 (si raccomanda di munirsi di torcia); primo ritrovo alle 14.30 Piazzetta della Funicolare a Como. (Lungo Lago); secondo ritrovo alle 14.45, alle 15 Piazzetta antistante la Funicolare per Brunate; terzo e ultimo ritrovo alle 15.20 Piazzetta antistante la Funicolare per Brunate; partenza fiaccolata alle 16.00 Marcia guidata con partenza da Brunate Piazzetta antistante la Funicolare. Percorso di 10 Km ca.- Timbrature FIASP-IVV per 10 Km. Per maggiori informazioni chiamare: Pino: 339 8045539 - Carmine: 393 7802612 - Gianni: 329 1670879.

- Dopo l'illuminazione della facciata frontale a gennaio 2023 e di quella laterale ad agosto, dalla vigilia di Natale anche la cupola del Duomo risplenderà, completando il progetto illuminotecnico del Comune di Como. L'appuntamento è dunque per domenica 24 dicembre alle 18.15, al termine della S. Messa. Il momento sarà allietato dalla presenza del coro Voci bianche del Duomo.

Cantù

Cantù - Anche questo fine settimana continuano gli eventi di "Scintille di Natale" della città di Cantù. Sabato 23 dicembre gli elfi arrivano in città con una magica slitta di babbo Natale, posizionata tutto il giorno in Largo XX Settembre, ma non solo:

Alle 15.30, al Centro Espositivo Corte San Rocco, ci sarà lo spettacolo di burattini Truciolo al Paese degli Elfi, a cura di Teste di Legno per il Mondo.

Alle 17.00 inizierà il Magic Christmas Show: circa 80 ballerini si esibiranno nello spettacolo più magico dell'anno e attraverseranno via Matteotti sino a giungere in Piazza Garibaldi (evento a cura della Cooperativa Colisseum).

In Piazza Garibaldi, oltre alla Pista di Pattinaggio, l'Associazione Nazionale Carabinieri allestisce una mostra di auto storiche e un gazebo con palloncini e motociclette giocattolo a tre ruote.

Domenica 24 dicembre, invece, torneranno i tradizionali cantori "Carolers", con i loro canti natalizi per tutto il giorno e poi:

Non mancherà il trenino di Natale che approda anche a Vighizzolo, sabato 23 dicembre dalle 14.30 alle 19 (fermata in Piazza Piave).

La mattina di sabato 23 dicembre e per tutta la giornata di domenica sarà presente lungo le vie del centro.

Continua fino a gennaio la Mostra di Presepi a cura dell'associazione Asylum: in Villa Calvi, esposti 200 Presepi da tutto il mondo.

Vicino al Centro Espositivo Corte San Rocco, ultimi giorni per la raccolta fondi solidale dell'associazione Silvia Onlus.

Erba

Ponte Lambro - Aspettando il Natale con la magia del teatro di strada e del circo. Sabato 23 dicembre, alle 10, in Villa Guaita ci si ritroverà per la parata degli elfi-pic con trampoli e risciò magico, per lo spettacolo di acrobatica aerea e con la scuola di circo per tutti i bambini. Domenica, giorno di Vigilia, l’appuntamento è alle 17 in piazza Puecher per uno scambio di auguri per tutta la comunità. Sarà presente il presepe vivente organizzato dai ragazzi dell’oratorio. Seguirà la messa di Natale.

Canzo - Domenica 24 dicembre vin brulé dopo la messa di mezzanotte a cura degli Alpini; martedì 26 dicembre, alle 10.30, messa solenne in onore del patrono Santo Stefano in basilica e, a seguire, rinfresco aperto alla popolazione a Palazzo Tentorio.

Alzate Brianza - Ad Alzate è tutto pronto per "Cantiamo il Natale" con il Coro San Giorgio di Lecco. Qui sotto tutte le info.

Eupilio - Sabato 23 dicembre si terrà anche la 24esima fiaccolata al Cornizzolo con partenza da Civate, Suello ed Eupilio. Qui sotto nella locandina troverete tutte le informazioni necessarie.

Tavernerio - Sabato 23 dicembre alle 20.30 nell'auditorium di Tavernerio andrà in scena il "Concerto di Natale". Qui sotto tutte le info.

Olgiate

Olgiate Comasco - Sabato 24 dicembre, chiesa parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano, messa di mezzanotte, poi panettone e vin brulè offerto da parrocchia, Avis e Sos.

Olgiate Comasco - Pista di pattinaggio su ghiaccio fruibile in piazza Italia.

Lurate Caccivio - Doppio appuntamento con la Pro loco per festeggiare il Natale in bellezza. Dopo lo stop del 2022 torna il famoso "Busechin della vigilia". Domenica 24 dicembre, dalle 18 alle 20, sarà possibile ritirare la propria porzione di trippa, precedentemente prenotata, nella nostra sede. Per gustare l’ottimo busechin cucinato dalle sapienti mani dei volontari è possibile telefonare ai numeri 339-5073314 e 335-6282980. E poi, vera e propria tradizione che ritorna, il Babbo Natale itinerante che consegnerà i doni ai bambini. L’iniziativa, portata avanti fino al 2019 singolarmente da tre gruppi di volontari delle parrocchie di Lurate, Castello e Caccivio, quest’anno è passata nelle mani della Pro loco. Saranno i volontari storici a occuparsene lavorando fianco a fianco. Ci sarà prima il ritiro dei doni e, successivamente, la consegna a domicilio. Una settantina le persone coinvolte e otto i furgoni natalizi a girare per le strade cittadine. Gli elfi ritireranno i regali, nella palestra comunale di largo Caduti, sabato 23 dicembre, dalle 16 alle 20, e il giorno successivo, dalle 9 alle 13. Consegna domenica 24, dalle 18.15 alle 21.30. Nel mese di gennaio, infine, verrà presentato anche il consueto annuario, quest’anno con un focus sulla storia della Stazione dei Carabinieri.

Cassina Rizzardi - Natale in musica in paese. Il programma di sabato 23 dicembre, prevede "Natale...nasce la speranza", un’esibizione di canti davvero imperdibile. Ad esibirsi in concerto sarà il coro "Gaia", diretto dal maestro Michele Masserano. L’appuntamento è nella chiesa parrocchiale di Cassina Rizzardi. Si inizierà alle 21 con ingresso libero. Grandi e piccoli sono invitati a passare una serata all’insegna delle melodie natalizie. Attraverso la bravura e la competenza tecnica e musicale dei coristi, i brani sapranno arrivare dritti al cuore e sapranno rendere ancora più speciali i giorni che portano alle tradizionali festività.