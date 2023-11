Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 25 e domenica 26 novembre 2023

Il prossimo fine settimana sarà inevitabilmente caratterizzato dalla ricorrenza della "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne", che cade sabato 25 novembre. Infatti, sono numerosi gli eventi che si collegano al tema e che si pongono l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza su un argomento che, visti i recentissimi episodi di cronaca nazionali e locali, non è ancora permeato nelle menti di tutti.

Insieme a tutti questi eventi però ce ne sono molti altri che propongono musica, divertimento e intrattenimento a non finire e, per gli amanti della festività più attesa dell'anno, c'è chi inizia già a prepararsi per il Natale.

Cosa fare a Como

- L'associazione Sentiero dei Sogni, nell'ambito del progetto di rete IncontrArti coordinato da Cometa Formazione, con il contributo di Fondazione Cariplo e la collaborazione del Conservatorio di Como, della Società Palchettisti e di Teatro Sociale - Aslico organizza la passeggiata creativa Puccini e i teatri comaschi. Il percorso: ritrovo alle 10 nella Sala Bianca del Teatro Sociale - Arrivo al Conservatorio ore 12.30 con esecuzione di brani in tema, fine prevista per le 13 circa. Alla viglia del centenario della morte di Giacomo Puccini (cadrà tra un anno, il 29 novembre 2024) si propone un percorso di circa 2 km nel centro storico di Como e immediate vicinanze dedicato agli importanti legami che il compositore toscano e le sue opere ebbero con il territorio lariano. Qui tutte le informazioni di cui avete bisogno.

- Sabato 25 novembre 2023 in Pinacoteca civica si terrà il seminario “Diagnostica delle opere d’arte: Manlio Rho la materia dell’astratto”, nell’ambito della X edizione di "Arte è scienza", rassegna organizzata su scala nazionale dall’Associazione Italiana di Archeometria AIAr che vede ricercatori mostrare le potenzialità delle applicazioni scientifiche presso musei o siti archeologici e che vuole essere un’occasione per riflettere sul rapporto vitale tra i beni culturali e le tecniche scientifiche nell’ambito dello studio di siti e reperti archeologici, nella ricostruzione dell’ambiente storico, nella diagnostica delle opere d’arte, nella conservazione del patrimonio artistico e culturale. Durante l’incontro del 25 novembre verranno presentati i risultati preliminari dello studio condotto su alcune opere dell’astrattista comasco Manlio Rho (Como 1901 - 1957), tra cui una delle collezioni della Pinacoteca, volto a identificare la materia e la tecnica esecutiva delle sue opere.

- Per gli amanti del calcio e del Como, dopo due settimane di pausa nazionali, si torna a giocare in campionato e il Como ospiterà al Sinigaglia la Feralpisalò. Calcio d'inizio alle 14 per la 14esima giornata di Serie B.

- Il 25 novembre 2023 alle 15.30 (Università della Terza Età, via Palestro 17) si terrà lo spettacolo teatrale “Come un colibrì”, evento organizzato da Medici con l’Africa Como Onlus e rappresentato dalla compagnia teatrale Ibuka Amizero, che porta in scena storie vere connesse al cambiamento climatico. La presentazione: "Viviamo immersi in una rete di relazioni indissolubili tra elementi naturali ed esseri viventi. Abbiamo il potere di modificare queste relazioni, ma non sappiamo prevederne tutte le conseguenze. Dall’altra parte, abbiamo la necessità e la responsabilità di fare in modo che questa rete rimanga salda, di adoperarci per la salvaguardia dei beni comuni che ci permettono una vita serena. Lo spettacolo dà voce ad elementi naturali ed esseri viventi, compreso l’uomo, raccontando quattro storie causate da eventi estremi connessi con il fenomeno del cambiamento climatico e figli dell’impatto delle attività umane. La compagnia teatrale Ibuka Amizero raccoglie queste storie e, come è nel suo stile, ne diventa portavoce...".

- Gli Amici di Zinviè, in collaborazione con TerraLuce Onlus tornano in scena con uno spettacolo a sostegno di missioni e orfanotrofi in Africa, per portare acqua, cibo, salute e educazione. Lo spettacolo scelto per questa edizione è A Christmas Carol. Appuntamento al Teatro Nuovo di Rebbio sabato 25 novembre alle 21 e domenica 26 novembre alle 16.

- Sabato 25 novembre Tommaso Imperiali torna live all’Ostello Bello di Como per presentare il suo primo album "Meccanismi di difesa", uscito il 13 ottobre 2023. Otto canzoni che affrontano il tema dei meccanismi di difesa declinato in contesti diversi, nelle scelte, nelle relazioni, nell’atteggiamento nei confronti dei vent’anni e del futuro. Ci sono le paure: di perdersi i momenti migliori, di lasciare i posti dove si è stati bene, di tenerci troppo e di fare troppo poco. E ci sono le cose che servono ad avere un po’ meno paura: le canzoni che restano nonostante tutto, le persone a cui dedicarle, gli assoli di sax. Lo stile di Tommaso Imperiali prova a coniugare testi cantautorali a un sound da rock band ispirato a sonorità americane nello stile di Bruce Springsteen, Sam Fender e The Wallflowers. Sul palco sarà accompagnato da Daketo, chitarrista dei Five Quarters e anch’egli cantautore che presenterà alcuni brani inediti. Ingresso gratuito, posti limitati: Prenota il tuo posto online.

- Domenica 26 novembre, all'ex Tintostamperia Val Mulini, va in scena "4sg4rd", un evento di gioco di ruolo dal vivo post apocalittico. La presentazione: "Hai presente quando da bambino giocavi a “facciamo finta che?” ecco, quello. Solo, con costumi e scenografie più belle e un set di semplici regole per permettere a tutti di divertirsi. Per tutta la durata dell’evento non sarai te stesso, ma il tuo personaggio (d’ora in poi pg) parlerai, penserai e agirai come agirebbe lui, immergendoti da capo a piedi nella storia creata dai narratori col tuo aiuto. Sarai in costume, combatterai (con armi finte e sicure), esplorerai e saccheggerai le rovine di un mondo morente. Ricorda che è un gioco e siamo tutti qui per divertirci, staff compreso. Nessuno dei partecipanti è un attore professionista. Non avere paura di sbagliare, lanciati all’avventura! Ci sarà un workshop a inizio evento per prendere confidenza. Se un'azione ti sembra pericolosa non farla, nessuno pretende che rischi davvero per un gioco".

- Il Comune di Como nell'ambito del Natale a Como 2023 propone la seconda edizione della rassegna Note Auree, una serie di appuntamenti musicali e teatrali di qualità, presso location suggestive della città e non solo. Il programma comprende concerti di musica sinfonica, cori gospel e polifonici, concerti d'organo, recital teatrali e non mancherà la presenza del Coro degli Alpini.

Prestigiose sedi - tra le tante la Pinacoteca civica, Villa Erba, la ex Casa del Fascio, il Teatro Sociale, la Cattedrale e la Basilica di S.Abbondio - faranno da cornice alle esecuzioni musicali, creando una magica atmosfera natalizia. Secondo appuntamento della rassegna domenica 26 novembre con il concerto gospel di Como Gospel Choir, gruppo vocale dal prevalente repertorio spiritual e gospel che annovera coristi di provenienza nazionale ed internazionale, nella suggestiva cornice della Chiesa di S. Agostino.

Cantù

Cantù - Anche il Comune di Cantù non rimane indifferente in occasione della ricorrenza della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e annuncia il posizionamento delle Panchine Rosse:

Venerdì 24 novembre verranno posizionate due panchine rosse decorate dall’Associazione Welcome Cantù; la prima alle 10.30 in Piazza Orombelli e Contadini di Fecchio alla presenza della classe 5° della Scuola Primaria di Fecchio; la seconda panchina verrà posizionata alle 11.30 circa presso il Parco Mamete a Cascina Amata, alla presenza delle classi 4° e 5° della Scuola Primaria di Cascina Amata.

Cantù - Nel frattempo continuano gli appuntamenti con gli spettacoli del teatro San Teodoro:

Sabato 25 novembre alle 21: Le muse di Mozart, l’Italia, Parigi, Praga e le donne, con l’Accademia Orchestrale del Lario.

Domenica 26 novembre alle 16.30: Caro lupo, spettacolo selezionato per Progetto Cantiere 2019 – Festival Incanti (Torino)

Mariano Comense - Nello spazio espositivo "La Bottega", Gli Amici della cultura espongono la mostra di dipinti e sculture realizzati da Raffaella Bianchi. L’artista, nata a Firenze nel 1969, oggi vive a Mariano. Ereditata la passione per la pittura dalla mamma, oggi Bianchi lavora ai suoi quadri su un cavalletto di un vecchio colorificio fiorentino, sperimentando sulle tele le tecniche pittoriche ad acrilico, acquarello e olio. Capace di dipingere su seta e legno, è poi passata anche alle sculture. La mostra di via Santo Stefano è visitabile oggi, sabato 25 e domani, domenica 26 novembre dalle 9.30 alle 12.30 poi dalle 15.30 alle 19.

Mariano Comense - Il parco tra via Monsignor Elli e via Dosso Faiti verrà intitolato alla poetessa Alda Merini, il Comune ha accolto con favore la proposta di "Cittadinanzattiva" e della sua presidente, Fernanda Donchi. La cerimonia ufficiale è in programma per domani, domenica 26 novembre, alle 11. Un gesto che non solo onora il passato, ma si propone di ispirare le generazioni future, promuovendo la cultura e la bellezza in un connubio unico nel cuore della comunità. Ad intervenire saranno l’editore della poetessa, Alberto Casiraghi e l’artista marianese Gregorio Mancino, oltre a loro anche l’Amministrazione e il sodalizio che ha proposto l’iniziativa.

Senna Comasco - Sabato 25 novembre alle 21 al centro sociale di Senna Comasco andrà in scena "Elena di Sparta", spettacolo di Silvia Priori a ingresso gratuito e prodotto da Teatro Blu in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese. Uno spettacolo contro la violenza sulle donne, contro la follia della guerra, uno spettacolo sulla bellezza, sulla ricerca della felicità e sulla resistenza. Uno spettacolo che scuote l’ anima, denso, ricco di contenuti attuali, di forte impatto emozionale sulla parità di genere. Maggiori informazioni in questo articolo.

Erba

Pusiano - Sabato, 25 novembre, dalle 10 alle 18, la Pro loco di Ponte Lambro - con il patrocinio dell'Amministrazione comunale - organizza i mercatini di Natale. L'evento si svolgerà presso il parco di Palazzo Beauharnais.

Ponte Lambro - Festa d’autunno con l’inaugurazione del Parco delle farfalle. Domenica 26 novembre, alle 12, si festeggerà in compagnia inaugurando lo spazio verde che è stato completamente riqualificato grazie alla casa di Dario e all’Amministrazione comunale pontelambrese e di cui se ne prendono cura proprio gli abitanti della struttura di via Dante. Il programma prevede i saluti istituzionali, musica ad allietare i presenti e la possibilità di effettuare un pic nic in compagnia.

Alzate - "Alzate vive aspettando il Natale": domenica 26 novembre il centro storico prenderà vita grazie al comitato di coordinamento delle associazioni alzatesi in attesa del Natale. L’appuntamento è dalle 10 di in via Diaz con tante iniziative: a partire dalle bancarelle di hobbistica e artigianato, la castagnata e tanti laboratori e attività. Ci sarà la casetta di Babbo Natale allestita per tutta la giornata in Torre civica. Lungo la via Diaz saranno allestiti gli stand delle associazioni per conoscerne la storia e le attività. Nell’area del Cpa, con la collaborazione della Pro loco, saranno donate piantine provenienti da Ersaf Lombardia come buon auspicio per il 2024. Per gli amanti dei motori, raduno di auto tuning "Cars’n’fun" dalle 11 alle 18 al parco comunale di via XXV Aprile: ci saranno servizio bar, contest con premiazioni, e molto altro. Ingresso a 10 euro: sarà interamente destinato in beneficenza. La giornata sarà animata anche dalla musica dal vivo del Vizio Acoustic Rock Trio. Novità molto speciale di questa edizione della giornata sarà la mongolfiera della solidarietà, ideata dalla Pro loco con la scuola dell’infanzia "Vidario", la Bcc e il coordinamento delle associazioni: entro le 14.30 andranno consegnate le letterine destinate a Babbo Natale presso lo stand dell’oratorio e dell’asilo Vidario, allestiti lungo la via Diaz. Alle 15 le letterine con i messaggi dei bambini prenderanno il volo insieme alla mongolfiera portando verso l’alto tante parole di pace e solidarietà in pieno spirito natalizio.

Inverigo - E’ tempo di Natale a Cremnago: l’associazione Calnach allestirà il "Villaggio di Natale" nella frazione domenica 26 novembre dalle 9.30 alle 18. Diverse sono le attività proposte, dal mercatino natalizio, all’apertura del presepe ottocentesco in scala naturale, al concerto della Duck Junior Band di Giussano nel borgo. "Alle 11 si terrà la cerimonia con le scuole primarie alle quali faremo un regalo e contestualmente i bambini potranno imbucare la loro letterina a Babbo Natale", spiega Luigi Perego, presidente dell’associazione Calnach. Ci sarà anche la slitta di Babbo Natale per le fotografie, il laboratorio per i piccoli "Le Fiabolose" che presenteranno "L’aiutante di Babbo Natale" e ci sarà anche la partecipazione del gruppo folcloristico "I Brianzoli" di Pontelambro.

Inverigo - Anche il Comune scende in campo contro la violenza sulle donne. E lo fa con diverse iniziative. Sabato 25 novembre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, verrà infatti inaugurata la mostra "Formae, un percorso d’arte contro la violenza sulle donne" di Alberto Galbiati. Curata da Chiara Ratti, la mostra è presentata dall’assessorato alle Politiche femminili e sarà allestita presso la biblioteca "A. Casati". Saranno 14 le opere esposte: 8 sculture in legno di rovo e 6 opere materiche. La mostra sarà visitabile fino alZ5 dicembre durante gli orari di apertura della biblioteca. L’inaugurazione di "Formae" si terrà sabato alle 17 presso la sala conferenze della biblioteca.

Olgiate

Olgiate Comasco - Sabato 25 novembre, alle 21, nell'auditorium del centro congressi Medioevo in via Lucini 2, il gruppo fotografico Diapho's invita al concerto del gruppo Gospel & More di Camerlata. Alla serata parteciperanno 25 elementi del coro, che non si limitano ad eseguire canti prettamente Gospel, ma anche brani di altro genere. Il coro è legato all’associazione Asylum, molto attiva nel supporto a persone bisognose, nata dalle ceneri dello storico asilo infantile di Camerlata: ha nel suo statuto l’impegno nel sostegno di minori con difficoltà, siano esse di carattere di disabilità che sociali". Ingresso libero, possibilità di lasciare un’offerta a favore di Asylum. Sarà anche l’occasione per presentare un nuovo e grande progetto di Diapho’s: creare un archivio fotografico della città.

Villa Guardia - Sabato 25 novembre, alle 16, all'esterno del palazzetto dello sport in via Tevere, si terrà l'inaugurazione del grande murale realizzato in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Montano Lucino - Sabato 25 novembre il gruppo "Ad alta voce" proporrà "Tenendo per mano il sole... Racconti di donne...": appuntamento alle 20.30 al teatro Smeraldo in via San Giorgio, ingresso libero. Evento organizzato in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Cagno - La commissione Biblioteca invita per sabato 25 novembre, alle 21, all’oratorio di Cagno: "Luna Rossa... Donne... la rabbia, il dolore e la rinascita" presentato da la "Bella compagnia". Ingresso a offerta libera, che verrà devoluta interamente a Eos Odv - Centro di ascolto per donne maltrattate. Evento organizzato in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.