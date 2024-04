Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 27 e domenica 28 aprile 2024

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

Cosa fare a Como nel weekend

Olgiate Comasco - venerdì 26 aprile, alle 21 al Medioevo, "Olgiate Cult" invita a "Trasformiamo le sfide in opportunità - Olgiate economica forum".

Olgiate Comasco - sabato 27 aprile, alle 20.45 in chiesa parrocchiale, concerto dell’ensemble di clarinetti diretto da Mirco Bussi. Evento nell'ambito del festival della cultura "Olgiate Cult”, serata a favore del nuovo oratorio. Olgiate Comasco - domenica 28 aprile, al centro congressi Medioevo, Sergio Gaddi, critico d’arte, racconterà Van Gogh. Appuntamento nell'ambito di "Olgiate Cult". Montano Lucino - domenica 28 aprile, dalle 8.30 "Colazioniamo insieme". I giovani della parrocchia di Sant’Andrea a Montano serviranno la colazione per augurare una buona domenica ai partecipanti. L'iniziativa dei volenterosi ragazzi è destinata a raccogliere fondi per la parrocchia, l’offerta per la partecipazione è libera. Binago - domenica 28 aprile "Ibex Run Trail" è il titolo della gara che porterà i partecipanti a immergersi negli splendidi percorsi del Parco Pineta. Appuntamento rinnovato per gli amanti della corsa, grazie alla sempre meticolosa organizzazione di "Ibex Bike Run", il sodalizio binaghese con già all’attivo diverse manifestazioni sportive, di corsa o in sella. La gara prenderà avvio alle 9.30, con punto di partenza al Centro Vita Associativa di Binago.

Lurate Caccivio - una giornata di festa, di svago e di divertimento dedicata a bambini e ragazzi. Continua l’attività della comunità pastorale pensata per i giovani. L’appuntamento da segnare in agenda è quello in programma per domenica 28 aprile, all’oratorio di Caccivio. Negli spazi offerti dalla parrocchia, infatti, a partire dalle 15, verrà organizzato un imperdibile gioco a squadre destinato ai preadolescenti, agli adolescenti e a chi ha un’età compresa tra i 18 e i 19 anni. I partecipanti saranno chiamati a essere detective per un giorno e a risolvere il caso di Villasesia, analizzando gli indizi lasciati sulla scena del crimine. Ci sarà spazio anche per i più piccoli con un laboratorio pensato per i bambini della primaria. Guanzate - fattoria in musica e musica in fattoria. Domani, sabato 27 aprile, è una giornata speciale da vivere all’aria aperta e a contatto con la natura, senza dimenticare la magia delle sette note. Dalle 15.30 alle 17.30, infatti, si terrà l’evento "Do, Re, Mi... in fattoria" organizzato dalla fattoria sociale "La Cavallina" e dalla cooperativa sociale "Sana". In via Patrioti 117 si potrà visitare la struttura, partecipare a dei laboratori di musicoterapia e a un momento di ben-essere insieme a un terapista di ayurveda e yoga (quest’ultimo riservato agli adulti). A seguire non mancherà un aperitivo e la merenda. Il prossimo appuntamento si terrà il 25 maggio.

Cosa fare a Erba nel weekend



Uno spettacolo geniale che segna la prima di Ethan Coen a teatro; uno spunto di riflessione sul rapporto tra l’umano e il grande mistero dell’esistenza. Canzo - cala il sipario sulla stagione teatrale canzese. Sabato 27 aprile, alle 21, in chiusura di stagione verrà rappresentato «Quasi una serata» della compagnia di Erba Il Giardino delle Ore.Uno spettacolo geniale che segna la prima di Ethan Coen a teatro; uno spunto di riflessione sul rapporto tra l’umano e il grande mistero dell’esistenza.

Castelmarte - domenica 28 aprile, presso il rifugio per animali Il Vecchio Faggio si terrà la Festa di Primavera, la cui entrata è gratuita per i partecipanti. Nel corso della giornata, si svolgeranno attività per i bambini sul tema ambientale, ma saranno presenti anche bancarelle di prodotti locali e artigianali. Tutto il ricavato della manifestazione servirà per il mantenimento del rifugio castelmartese per animali. Ponte Lambro - si ricordano i sessant'anni dalla posa della Croce del Monte Puscio. Un primo momento commemorativo si terrà in oratorio domenica 28 aprile: si parte con un «Aperipranzo» a cui farà seguito un momento dedicato alla storia della Croce e i presenti potranno poi divertirsi con l’intrattenimento musicale nel pomeriggio, con anche giochi per tutti. Mercoledì 1° maggio, come tradizione, si salirà fino alla Croce dove verrà celebrata la messa alle 11.

Montorfano - serata danzante con l’associazione Oro Dance: appuntamento a questa sera, sabato 27 aprile, presso la palestra comunale di via Brianza. La serata è patrocinata dal Milan Club Montorfano e dal Comune ed è aperta a professionisti del ballo, ma anche ad amatori che vogliano cimentarsi nella danza. La manifestazione, organizzata dai ballerini e pluricampioni Marco Nava e Luisa Lanfranconi, sarà animata dalla musica dal vivo dell’orchestra di Saverio Masolini. Al termine è previsto un buffet. Tutti sono invitati a partecipare. Info e prenotazioni direttamente presso l’associazione, ai contatti 339-4193204 e 349-7518553.

Tavernerio - domenica 28 aprile, all’auditorio comunale, la compagnia teatrale “Svitol” di Lipomo presenta la commedia semi dialettale in due atti “Quanti bal in Cà Ciappetti” di Edoardo Moiana. All’evento organizzato dall’associazione Raggi di luce Tavernerio, con il patrocinio del Comune, l’entrata è libera e l’inizio dello spettacolo è fissato alle 15.

Cosa fare a Cantù

Mariano Comense - La città del florovivaismo torna a far vivere la sua tradizione anche nel salotto di piazza Roma. Giovedì 25 aprile c’è stato il via alla manifestazione «Mariano in fiore», resa possibile grazie alla partecipazione di 15 aziende, creatrici di 13 postazioni floreali che si sono fuse con la piazza, rendendola più colorata e attirando molti curiosi. La rassegna floreale proseguirà fino a domenica 12 maggio. Il programma prevede anche mercatini degli hobbisti, bancarelle vivaisti e dalle 18 musica con aperitivo in compagnia. Domani, domenica 28 aprile, ci sarà un tributo ai «The Police». Sempre da domani fino al 12 maggio Gli Amici della Cultura presentano «Pittori marianesi per Mariano in fiore», a cura di Akila Porage. L’inaugurazione sarà alle 17.